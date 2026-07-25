Los demócratas de Maine eligen a Troy Jackson como su candidato al Senado en una convención inusual del partido

Por Patrick Svitek y Jeff Zeleny, CNN

Los demócratas de Maine eligieron a Troy Jackson como su nuevo candidato para el Senado este sábado, culminando así una breve e inusual contienda para reemplazar a Graham Platner, quien se retiró de la carrera electoral en medio de un escándalo.

En una votación casi unánime, 566 delegados a la convención del partido en Bangor eligieron a Jackson, expresidente del Senado estatal, como el candidato. Jackson enfrentó poca oposición tras completar la mayoría de los puestos de delegados con sus partidarios y obligar a sus oponentes más serios a retirarse.

En un discurso previo a la votación, Jackson centró su atención en las elecciones generales, acusando a la senadora republicana Susan Collins de no haber hecho lo suficiente para oponerse al presidente Donald Trump en nombre de los habitantes de Maine.

“Durante casi 30 años, Collins le ha dicho a Maine que está preocupada”, afirmó Jackson. “Maine no necesita otros seis años de preocupación. Necesitamos a alguien con valentía. Necesitamos un luchador que recuerde quién lo envió a Washington: ¡ustedes lo hicieron!”.

Los delegados demócratas de todo Maine comenzaron a llegar al Cross Insurance Center en Bangor unas horas después del amanecer de este sábado, pasando junto a una estatua de 9,5 metros de altura del legendario leñador Paul Bunyan.

La reunión tenía el ambiente de una convención política de antaño, con los votantes separados en filas de sillas organizadas según los letreros luminosos de los 16 condados del estado. Los delegados emitieron sus votos en papeletas impresas, que fueron llevadas a una sala para el recuento.

Larry Whittington, delegado de Oxford, llevaba una camiseta verde con el lema “Shah para el Senado”. Dijo que era una protesta silenciosa por la rápida consolidación del partido en torno a Jackson, en contraposición a su candidato preferido, Nirav Shah. Afirmó apoyar a Jackson, pero le preocupaba que Collins hubiera sido la mayor beneficiaria de la caótica campaña demócrata.

“Personalmente, creo que esto la beneficia”, dijo Whittington. “Tiene un anuncio en televisión cada media hora y todos dicen: ‘¡Qué buena es!’”.

Pero las camisetas azules de “Jackson” eran mucho más comunes en el centro de convenciones, señal de que la mayoría de los demócratas están listos para seguir adelante con la contienda y dejar atrás las disputas internas del partido.

“Espero que como partido podamos mantener el impulso que tuvo Graham Platner”, dijo la delegada Sara Barwise. “Espero que en todo el país podamos recuperar el Senado. No creo que podamos lograrlo sin Maine”.

Cuando se le preguntó por qué cree que Collins ha logrado superar a los candidatos demócratas y ganar una y otra vez, Barwise respondió: “Creo que fue una buena senadora durante mucho tiempo, pero se ha inclinado demasiado hacia la derecha”.

“No podemos tenerla”, dijo Barwise. “Creo que esta vez es diferente. Esta vez sí podemos derrotarla”.

Los organizadores de la convención del partido habían previsto una nutrida lista de candidatos que competirían por la mayoría de los 601 delegados: 500 elegidos a nivel de condado y 101 del Comité Estatal Demócrata. Sin embargo, Jackson, el expresidente del Senado de Maine que perdió la contienda por la gobernación a principios de este año, llenó la mayoría de los puestos de delegados con sus partidarios y obligó a sus oponentes más serios a retirarse. Solo le queda una contrincante: Saundra Pelletier, una desconocida en la política.

“Creo que nadie la vio venir”, dijo Dan Kleban, quien fue uno de los candidatos que se unió a la contienda tras la retirada de Platner, para luego cederle el paso a Jackson. “Sé que hay quienes pueden estar algo resentidos con el proceso o con la forma en que Troy lo manejó, pero vamos a necesitar a alguien que pueda organizar ese tipo de estructura sofisticada, y Troy demostró que podía hacerlo”.

La nominación de Jackson culmina un tortuoso proceso para los demócratas de Maine en la búsqueda de un candidato para una de las contiendas más trascendentales en la batalla de este año por el control del Senado estadounidense. En una carrera contrarreloj de 100 días, Jackson intentará lograr algo que se les ha hecho difícil a los demócratas durante 30 años: derrotar a la senadora Collins, también oriunda del norte de Maine, quien cuenta con grupos afines al Partido Republicano dispuestos a invertir decenas de millones de dólares para impulsar su campaña.

Mientras los delegados demócratas de todo Maine comenzaban a llegar a Bangor para la convención del sábado, algunos jardines aún lucían carteles de la campaña de Platner, y una pila de carteles de “Troy Jackson para gobernador” seguía expuesta en un local sindical.

“Ha sido una montaña rusa”, dijo Sarah Bigney McCabe, directora de organización de la AFL-CIO de Maine, quien se apresuró a guardar los carteles de Platner cuando un periodista visitó su oficina esta semana. “Es un plazo muy ajustado, con poco más de 100 días para ganar una reñida contienda por el Senado de Estados Unidos”.

Platner, un criador de ostras, entusiasmó a los demócratas del estado con su campaña en las primarias, cuando derrotó a la gobernadora Janet Mills y superó una serie de escándalos relacionados con su comportamiento personal y sus comentarios en línea. Sin embargo, su candidatura fracasó tras una acusación de violación que él ha negado.

Si bien Jackson fue uno de los que pidieron a Platner que se retirara tras la acusación de violación, apeló fuertemente a sus antiguos seguidores para intentar reemplazarlo. Su programa incluye la aprobación del programa de atención médica universal conocido como Medicare para Todos, la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el aumento de impuestos a los multimillonarios.

“Este movimiento siempre se ha tratado de que la gente trabajadora tenga la oportunidad de participar y luchar por lo que merece”, dijo Jackson a los delegados durante las convenciones de nominación de los condados el fin de semana pasado. “Me postulo por cada trabajador al que alguna vez le han dicho que agache la cabeza, que acepte menos y que se conforme con las migajas que recibe”.

Las sesiones del sábado fueron relativamente breves.

La convención comenzó a las 9 de la mañana en el Cross Insurance Center. Tras establecer el quórum y aprobar las reglas de última hora, los delegados escucharon los discursos de nominación y de los candidatos. Luego votaron, lo que se resolvió en una sola ronda, ya que se requiere mayoría para ganar y solo quedan dos candidatos.

La única oponente de Jackson era Pelletier, directora ejecutiva de Evofem Biosciences, una empresa de salud femenina. Ella advirtió sobre una posible victoria aplastante en Bangor. Recibió cinco votos.

“Ningún candidato puede proclamarse ganador antes de que los delegados hayan votado”, declaró durante una reunión telefónica con los ciudadanos el jueves por la noche. “Respeto demasiado a los delegados como para aceptar que la decisión ya esté tomada”.

Mientras tanto, Jackson consolidó el apoyo de antiguos oponentes y líderes demócratas de Maine, a pesar de los informes de los últimos días que detallan supuestos arrebatos de ira durante su etapa en el Senado estatal, incluyendo un incidente en el que arrojó una botella de agua. Su campaña ha reconocido que hubo “momentos en los que se dejó llevar por la frustración”, pero afirmó que asumió la responsabilidad de su conducta posteriormente.

En los últimos días, Jackson ha centrado su atención en Collins, enfocándose en su apoyo a los jueces de la Corte Suprema que contribuyeron a la anulación de Roe v. Wade. También ha criticado los votos de Collins a favor de financiar al ICE tras el tiroteo mortal perpetrado por un agente a principios de este mes en la ciudad costera de Biddeford.

Collins no se ha dirigido extensamente a Jackson antes de la convención, pero hizo comentarios a la prensa en los que lo calificó de “Bernie bro”, un término a veces despectivo para referirse a los partidarios del senador independiente Bernie Sanders.

Sanders apoyó a Jackson cuando se postuló para gobernador, pero se ha mantenido al margen del proceso de nominación al Senado.

Crystale Lapham, organizadora voluntaria de la campaña de Platner y cofundadora del Movimiento Popular de Maine, declaró que tiene la intención de trabajar con la misma dedicación en favor de Jackson para lograr el objetivo final de derrotar a Collins. Al preguntarle sobre el comentario de “Bernie bro”, sonrió.

“Me alegra que lo haya minimizado”, dijo Lapham. “Creo que tenemos más cosas en común que diferencias”.

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