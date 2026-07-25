“Maximizar” no es el mejor enfoque para ningún aspecto de tu salud

Por Madeline Holcombe, CNN

¡Bebe jugo de cereza ácida para dormir mejor! ¡Agrega proteína a todo para aumentar tu producción de proteínas! ¡Come ajo crudo para aumentar tu producción de esperma! Los influencers en línea te están diciendo que lleves tu salud al máximo con cambios muy específicos, y a veces muy inusuales.

El término “maxxing” es una tendencia en línea que se aplica a consejos sobre aspectos de la salud, como el sueño, la dieta y la fertilidad.

Sin embargo, muchos de estos consejos pueden ser contraproducentes, perjudiciales para la salud o ir en contra de los cambios graduales y personalizados que recomiendan muchos expertos.

El término tiene sus raíces en el concepto de optimización máxima (min-maxing) de Dungeons & Dragons y otros juegos de rol.

Los jugadores maximizan o minimizan diferentes características de sus personajes, explicó Adam Aleksic, autor de “Algospeak: Cómo las redes sociales están transformando el futuro del lenguaje”.

Los incels, grupos de hombres que se describen a sí mismos como célibes involuntarios, adoptaron la terminología “maxxing” en línea al centrarse en “lookmaxxing”.

Su incansable búsqueda de la perfección física por cualquier medio necesario acabó popularizándose. Los usuarios de las redes sociales se burlaron de la intención original aplicando la terminología del “maxxing” a todo tipo de cosas.

“Si quiero comer más burritos, podría decir “burritomaxxing”, declaró Aleksic. “Fue gracioso porque te referías a los incels. Pero ahora, cuando la gente habla de fibermaxxing, creo que la etimología se ha perdido por completo”.

Cuando la gente adopta las tendencias de optimización excesiva en el ámbito general, por lo general no son conscientes de la ideología incel ni intentan promoverla.

Sin embargo, la sobreoptimización constante a expensas de otras áreas de la vida persiste tanto en el mundo digital como en el real, en el ámbito de la salud y el bienestar.

Por eso, los expertos advierten que la intensidad no siempre es el enfoque ideal para el desarrollo personal.

En lo que respecta a la nutrición, el objetivo debe ser el equilibrio, no exagerar en nada, afirmó Natalie Mokari, dietista radicada en Charlotte, Carolina del Norte.

Muchos influencers online se centran en maximizar el consumo de proteínas y fibra, y esta tendencia no es necesariamente errónea.

Gran parte de los consejos de Mokari a sus clientes giran en torno a estos dos grupos de alimentos, así como a los carbohidratos y las grasas como nutrientes básicos, según explicó.

Las Guías Alimentarias para los Estadounidenses recomiendan que los adultos consuman entre 22 y 34 gramos de fibra al día, dependiendo generalmente de la edad y el sexo.

Sin embargo, según las guías, más del 90 % de las mujeres y el 97 % de los hombres en Estados Unidos no cumplen con estas recomendaciones.

Pero Mokari afirmó que los aumentos drásticos de cualquier tipo no son los más efectivos, especialmente pasar de 10 a 15 gramos de fibra al día a 30 gramos. Eso puede causar malestar y molestias gastrointestinales.

Según explicó, los cambios en la dieta que perduran en el tiempo son más graduales y se adaptan a las necesidades y preferencias individuales, no un cambio radical.

En lugar de intentar añadir proteínas y fibra a todo lo que comes, Mokari recomienda incluir una fuente de fibra y proteína en tus comidas y tentempiés.

Siempre que sea posible, prioriza las fuentes que provienen directamente de los alimentos, en lugar de añadirlas como aditivos.

Para obtener más fibra, ¿puedes comer tostadas integrales en lugar de pan blanco? ¿Puedes comer mantequilla de cacahuete con plátano para obtener proteínas y fibra?

Añadir frijoles, legumbres, frutos secos, semillas, frutas, verduras y cereales integrales son excelentes maneras de obtener fibra de alimentos integrales, indicó Mokari.

Asimismo, es estupendo que la gente quiera optimizar su sueño, afirmó el Dr. Rafael Pelayo, profesor clínico de la división de medicina del sueño de la Universidad de Stanford.

Durante demasiado tiempo, quienes necesitaban dormir poco eran vistos como personas resistentes o muy aguerridas.

Pero, por lo general, la idea de “sleepmaxxing” no se trata de que las personas con insomnio utilicen técnicas basadas en la ciencia para mejorar la calidad de su sueño, sino de una sobreoptimización innecesaria, sostuvo.

No toda la información que se difunde a través de las tendencias en línea es directamente dañina, pero puede ser importante considerar la fuente y si toda la información es realmente útil, indicó Pelayo.

La gente paga cantidades exorbitantes de dinero por colchones que se comercializan como la cura para el mal sueño o invierte en suministros e ingredientes para un cóctel sin alcohol o un suplemento que induce al sueño para solucionar un problema que pueden tener o no.

Según explicó, dado a que el sueño es muy susceptible al efecto placebo, estos cambios pueden parecer eficaces durante un tiempo, pero pierden efectividad rápidamente.

A Pelayo le preocupa la difusión de información sobre el uso de cinta adhesiva en la boca, ya que puede empeorar los problemas de las personas que padecen apnea obstructiva del sueño.

Según él, la obsesión por controlar la calidad del sueño suele generar demasiado estrés. La mayoría de las personas simplemente necesitan priorizar un horario de sueño regular y un ambiente fresco, oscuro y silencioso.

Según Pelayo, las personas que se despiertan sin sentirse descansadas —tras la somnolencia inicial— y que con el tiempo necesitan dormir cada vez más, o a quienes les dicen que roncan, deberían consultar a un especialista del sueño para asegurarse de que no haya ningún problema que deba tratarse.

Muchas personas están preocupadas por su fertilidad, ya sea por la salud de los espermatozoides o por la ovulación, incluso cuando no existe ninguna evidencia de que haya algún problema.

Los influencers online promocionan suplementos, recomiendan ajo crudo, sugieren baños de hielo para los testículos o promueven cambios drásticos en el estilo de vida.

En la consulta, los especialistas en fertilidad suelen ayudar a sus pacientes a encontrar el equilibrio entre las intervenciones médicas y los cambios en el estilo de vida, según la Dra. Jennifer Kawwass, profesora, directora de división y directora médica del Centro de Reproducción de Emory en Atlanta.

La fertilidad es un aspecto particularmente vulnerable de la salud, y las personas suelen estar dispuestas a probar cualquier método que les ofrezca mayores posibilidades de concepción y un embarazo saludable, explicó Kawwass.

Parte de su trabajo consiste en ayudar a sus pacientes a discernir qué recomendaciones en línea cuentan con evidencia sólida y deberían implementarse, cuáles no son perjudiciales si desean probarlas y cuáles deben evitarse.

Por eso es fundamental que la gente sea abierta y honesta con su médico sobre lo que ve en internet, dijo Kawwass.

La moderación es un buen principio rector en la salud reproductiva, afirmó.

Realizar cambios sostenibles hacia una dieta y ejercicio más saludables, incorporar ácido fólico y dejar de fumar resulta beneficioso para la mayoría de las personas.

“Muchas cosas extremas probablemente no sean saludables”, indicó. “En general, los seres humanos están hechos para reproducirse en épocas de salud y bienestar, y no bajo un estrés físico o nutricional extremo”.

Kawwass recomendó que las personas que llevan un año intentando concebir sin éxito consulten con un especialista en fertilidad. Las mujeres mayores de 35 años pueden reducir el plazo a seis meses.

Para quienes no estén preparadas para una intervención médica intensiva, un experto puede ayudarlas con cambios en su estilo de vida, añadió.

Incluso si no estás preparada para concebir, pero te preocupa tu fertilidad en el futuro, puedes consultar con un especialista de forma proactiva, manifestó Kawwass.

La motivación detrás de “maximizar” no es necesariamente mala.

Prestar más atención a dormir bien, consumir suficientes nutrientes y prepararse para tener éxito en la fertilidad es un esfuerzo loable.

El problema es que no se puede optimizar todo al máximo todo el tiempo, así que inevitablemente algo más se ve afectado, explicó Aleksic.

Centrarse demasiado en la ingesta de proteínas puede significar no consumir suficientes verduras.

Además, las personas pueden perderse salidas sociales, celebraciones y momentos de conexión porque están demasiado concentradas en un sistema excesivamente optimizado y delicado que se han impuesto.

“Implícitamente, al optimizar una sola cosa, uno se pierde la oportunidad de disfrutar de un conjunto mayor”, explicó.

Otro problema de las tendencias en redes sociales relacionadas con la salud es que se centran en resultados inmediatos y universales. El algoritmo de las redes sociales premia las transformaciones rápidas del antes y el después o las declaraciones contundentes sin matices, lo que puede influir en las expectativas de las personas, según Aleksic.

Y si bien un comportamiento específico que transforma la vida entera de una persona puede tener sentido en un video de redes sociales, la vida real requiere mucha más personalización, ensayo y error, y cambios graduales, expresó Mokari.

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