Dispositivos con IA que ven, escuchan y graban: ¿estamos preparados para el mundo posterior a los teléfonos inteligentes?

Por Lisa Eadicicco, CNN

Imagínate esto: en un día normal de trabajo, tú y tus compañeros van por la oficina con pequeñas grabadoras sujetas a la ropa. Las gafas que llevan puestas identifican casi al instante lo que ven. Su pulsera graba y analiza todas sus conversaciones.

Este es el futuro que las empresas tecnológicas vislumbran en la era de la inteligencia artificial (IA), lo quieran o no los consumidores.

Las principales empresas tecnológicas y las startups están desarrollando nuevos tipos de dispositivos portátiles que pueden “ver” u “oír”. Meta está vendiendo millones de sus gafas con IA de EssilorLuxottica, que incorporan cámaras y micrófonos; Samsung lanzará sus propias gafas inteligentes a finales de este año.

Usar estos artículos puede dar a los asistentes de IA acceso instantáneo a tu vida. Los líderes tecnológicos esperan que esto ayude a los agentes de IA a brindar consejos personalizados a los usuarios y, eventualmente, a realizar tareas por ellos.

Personalmente, intenté vivir en ese futuro, integrando diferentes dispositivos portátiles en mi trabajo y mi vida personal. Fueron útiles en ciertas situaciones. Pero a menudo me sentía incómodo pidiéndoles a amigos y compañeros de trabajo que grabaran nuestras interacciones.

Los dispositivos que pueden vigilarte a ti, y a otros, también ponen en riesgo tu privacidad, según los expertos.

A diferencia de los teléfonos, son más difíciles de detectar, afirmó Irina Raicu, directora del programa de ética en internet del Centro Marukkula de Ética Aplicada de la Universidad de Santa Clara.

“Así que toda la noción de consentimiento se está desintegrando”, dijo.

Durante años, las empresas tecnológicas rastrearon nuestras vidas a través de las tendencias de búsqueda, los hábitos de compra, la ubicación y las rutinas de ejercicio en línea. Ahora, los dispositivos con inteligencia artificial abren la posibilidad de utilizar información más amplia de nuestro entorno real.

Durante los últimos meses, utilicé tres dispositivos: las gafas Ray-Ban de Meta, la pulsera Amazon Bee Pioneer y el Notepin S de Plaud, una pequeña grabadora que se engancha a la ropa. Los llevé a la oficina, a viajes de trabajo, incluso de vacaciones y a reuniones sociales. (Todas las empresas proporcionaron los dispositivos a CNN para su prueba).

En ocasiones, comprendía su atractivo.

En un viaje a Lisboa en abril, no tuve que sacar el móvil para buscar información sobre el Monasterio de los Jerónimos, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Las gafas inteligentes de Meta tomaron una foto (con mi consentimiento), analizaron la imagen y me dieron una respuesta casi al instante.

El Amazon Bee Pioneer, una pequeña grabadora que se lleva en la muñeca, escucha y ofrece consejos, me resultó muy útil en eventos de networking. Grabar conversaciones (con permiso) era mucho más natural sin tener que sujetar el teléfono, y la aplicación me sugería un contacto para ponerme en contacto después. Lo mismo ocurría con el Notepin S de Plaud, que solía llevar en la parte superior de la camisa.

Pero a menudo, estos aparatos permanecían guardados en mi mochila o en el cajón de mi escritorio. Esto se debía a que usarlos en contextos sociales me resultaba extraño.

Como periodista, estoy acostumbrada a pedir permiso para grabar una entrevista, pero me pareció extraño hacerlo durante una noche de juegos con amigos o incluso en una reunión individual con un compañero de trabajo. ¿Valía la pena la incomodidad social para grabar esas conversaciones?

Las cosas también tomaron un giro extraño en ocasiones. Durante aquella noche de juegos de mesa, mencioné que me mudaría a un nuevo apartamento en otoño. La siguiente vez que abrí la aplicación Bee, me recordó que debía reservar la mudanza para octubre, lo cual fue útil.

Entonces Bee dijo que creía que mis palabras indicaban que la mudanza estaba causando ansiedad sobre la “estabilidad” y mi “sentido de hogar”. Me sugirió que fotografiara “un rincón querido” de mi espacio actual para llevármelo conmigo.

Fue un atisbo de lo que podría suceder cuando los asistentes de IA intentan sacar conclusiones observándote en lugar de basarse en lo que les has contado específicamente. No me sentí ansiosa por la mudanza y, desde luego, no quería transmitirle esa sensación a nadie: ni a mis amigos, ni a mi marido, y mucho menos a mi pulsera de IA.

Amazon explicó que Bee está diseñado para ofrecer información y recomendaciones basadas en lo que aprende sobre el usuario con el tiempo, y que esta información puede ser menos precisa al principio, cuando se basa en un contexto limitado. Los usuarios también pueden marcar ciertas recomendaciones de Bee como inexactas para que la aplicación les ofrezca consejos más relevantes en el futuro.

“Estamos perfeccionando constantemente el funcionamiento de Grow, y la experiencia seguirá mejorando”, declaró un portavoz de Amazon en un comunicado a CNN.

Mis experiencias probablemente solo representan una pequeña parte de hacia dónde se dirigen las cosas.

“Algunas de las empresas más grandes del mundo en este momento” están desarrollando dispositivos como colgantes, broches y joyas con inteligencia artificial, según declaró Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, a CNN y a un pequeño grupo de periodistas en junio.

Para Amazon, Bee es clave para el futuro de su asistente Alexa. La mayoría de la gente querría un asistente personal que tuviera información sobre todo su día, no solo sobre el tiempo que pasan en casa, declaró Panos Panay, vicepresidente sénior de dispositivos y Alexa de Amazon, a CNN.

“Cuanto más sepan, mejor podrán completar las tareas por ti y ayudarte con lo que sigue. Eso es muy poderoso”, dijo. “Así que esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Cuáles serán los dispositivos del futuro que te conecten con tu asistente?”

Nathan Xu, CEO de Plaud, cree que los dispositivos de grabación de su empresa podrían algún día reducir la jornada laboral. Piensa que la información capturada por estos dispositivos podría ayudar a los modelos de IA a comprender mejor nuestro trabajo con menos ayuda, lo que potencialmente permitiría a las personas realizar sus tareas más rápidamente.

OpenAI está trabajando en una familia de dispositivos de hardware, según declaró el presidente Greg Brockman a los periodistas el jueves. A medida que los agentes de IA avancen, Brockman afirmó que la era de los teclados y los ratones pronto quedará atrás.

“Hacer clics y escribir cosas fue una fase”, dijo. “Nunca fue lo que quisimos ser”.

La visión optimista de la industria tecnológica contrasta con la opinión que mucha gente tiene sobre la IA, especialmente sobre los dispositivos de IA que pueden grabarte.

Ningunas gafas han generado tanta controversia como las gafas con inteligencia artificial de Meta. Varias mujeres han denunciado que algunos hombres las han utilizado para grabarlas y publicar videos en redes sociales sin su consentimiento.

Eso desató duras palabras de la cantante pop Lorde.

“Para que conste: ¡Que se jodan las gafas!”, dijo recientemente en el escenario.

Meta está eliminando esos videos de Instagram. Sus gafas, así como la pulsera Bee Pioneer y el alfiler Plaud Notepin S, tienen luces que indican que está grabando. Meta explicó que la cámara de las gafas no funciona si está tapada.

“Hemos integrado la privacidad en la cámara de las gafas desde el principio: un LED de captura parpadeará en blanco brillante cuando tomes una foto o un video que puedas guardar o compartir”, declaró Dina El-Kassaby, portavoz de Meta, en un comunicado a CNN. “Esta luz no tiene interruptor de apagado, por lo que tanto quienes usan las gafas como quienes los rodean se sienten cómodos”.

Sin embargo, las luces de algunos dispositivos pueden ser difíciles de ver, ya que la mayoría de la gente no mira tu muñeca ni tu camisa cuando te habla.

Los dispositivos portátiles con micrófonos y cámaras son arriesgados porque pueden usarse discretamente en áreas que se supone que son privadas, como un vestidor, dijo Calli Schroeder, asesora principal y directora del programa de IA y Derechos Humanos del Centro de Privacidad Electrónica e Información.

“Existen serias preocupaciones sobre cómo esto podría usarse indebidamente de maneras peligrosas”, dijo Schroeder.

Pero los gigantes tecnológicos parecen convencidos de la idea de ordenadores que puedan observar nuestro entorno. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, sugirió en una conferencia telefónica sobre resultados el año pasado que las gafas con IA podrían dar a las personas una ventaja “cognitiva”.

“Si no tienes gafas con inteligencia artificial o alguna forma de interactuar con ella, creo que estás en una desventaja cognitiva bastante significativa en comparación con otras personas con las que trabajas o contra las que compites”, dijo.

The-CNN-Wire

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