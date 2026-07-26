Hakeem Jeffries no se compromete a convocar una votación para abolir el ICE si los demócratas obtienen la mayoría

Por Alison Main, CNN

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, no se comprometió a someter a votación las propuestas impulsadas por el ala progresista del Partido Demócrata si la colectividad recupera la mayoría en las elecciones de este otoño.

Consultado por Dana Bash, de CNN, sobre si aceptaría llevar a votación iniciativas como la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Jeffries respondió: “He hablado con varios de los próximos miembros del Congreso de todo el espectro ideológico y ni una sola persona ha planteado esos temas, más allá, obviamente, de lo que han visto de los demócratas de la Cámara al enfrentar a un ICE fuera de control”.

“Creemos que la aplicación de las leyes migratorias en este país debe ser claramente justa, equitativa y humana, y eso no es lo que está ocurriendo”, agregó Jeffries.

Si Jeffries se convierte en presidente de la Cámara de Representantes el próximo año, probablemente enfrentará el desafío de liderar un bloque legislativo ideológicamente diverso, que incluirá a varios progresistas que derrotaron a demócratas más moderados en las elecciones primarias.

Al ser consultado sobre la información de CNN de que Jeffries y otros líderes del partido confrontaron al senador Bernie Sanders por respaldar a candidatos que desafiaban por la izquierda a demócratas en funciones, Jeffries respondió: “No lo describiría como un enfrentamiento”.

“Fue una conversación franca, junto con el congresista Greg Meeks, presidente del comité de acción política del Caucus Negro del Congreso, respecto a una contienda específica en Carolina del Norte al comienzo del ciclo de primarias, y tratábamos de entender cuál era su enfoque para esa elección”, explicó.

Jeffries considera que Sanders entiende “lo que está en juego” cuando faltan 100 días para las elecciones.

“Se trata de asegurarnos de recuperar el control del Congreso para poder poner fin a este extremismo MAGA que se ha desatado sobre el pueblo estadounidense”, afirmó.

Consultado sobre los 6.600 no ciudadanos que fueron registrados por error para votar en Nueva Jersey, Jeffries enfatizó que existen sistemas para proteger las elecciones de Estados Unidos frente a un fraude generalizado significativo.

“Sigo confiando en las autoridades estatales y locales para garantizar que haya una elección libre y justa en noviembre, y que, si surgen problemas modestos o menores, como el que las autoridades de Nueva Jersey dieron a conocer voluntariamente, estos se corrijan de inmediato. Y eso es lo que espero que siga ocurriendo”, dijo.

También acusó a Trump y a los republicanos, que han aprovechado ese caso, de haber “adoptado la supresión del voto como estrategia electoral porque no han logrado cumplir con hacer la vida más asequible para el pueblo estadounidense”.

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