Preocupada por la seguridad de sus hijos, cambió el ajetreo de Las Vegas por la vida en una tranquila isla italiana

Por Silvia Marchetti, CNN

Durante más de una década, la vida de Debra Coltune giró en torno al ritmo frenético y el tráfico caótico de Las Vegas. Como presentadora de videos y crítica gastronómica, sentía que estaba constantemente luchando por mantenerse a la vanguardia, intentando con dificultad equilibrar el trabajo y la vida familiar.

Ahora, sus días comienzan con un paseo matutino hasta un mercado donde los ciudadanos locales la saludan con un cálido “buongiorno”. Hace dos años, harta del ruido y las luces de neón de Las Vegas, decidió cambiarlos por la paz y la tranquilidad de Carloforte, un pueblo apacible en una pequeña isla frente a la costa de la gran isla italiana de Cerdeña.

“Las Vegas era todo luces intermitentes, energía constante y un ritmo frenético”, dice. “En contraste, Cerdeña es serena. La isla se mueve a su propio ritmo pausado, rodeada de belleza natural y una calma que impregna cada aspecto de la vida cotidiana”.

El cambio de vida de Coltune comenzó en 2023 cuando viajó por trabajo a la pequeña isla de San Pietro, en el extremo suroeste de Cerdeña, donde viven menos de 6.000 personas, para ejercer como jueza en un festival local de atún en Carloforte, sin sospechar que pronto se convertiría en su hogar.

Pero enseguida se enamoró del pintoresco paisaje rodeado de aguas cristalinas. La vida allí le pareció un refrescante contraste con la rutina diaria y las ansiedades de Las Vegas. Así que, en 2024, junto con sus hijos Aiden y Kaiya y los dos caniches de la familia, decidió mudarse.

La transición no fue fácil.

Había que lidiar con las complejidades burocráticas de la residencia italiana y el mercado inmobiliario local. Coltune decidió alquilar en lugar de comprar una propiedad al principio. Recelosa del contraste con Las Vegas, quería darle a su familia la oportunidad de conocer Carloforte antes de comprometerse por completo.

“Necesitaba comprender el ritmo de la isla y cómo mis hijos y yo nos adaptaríamos después de la vida ajetreada de Las Vegas”, comenta. Al principio, Coltune estiró su presupuesto y pagó US$ 2500 al mes por una villa frente al mar con mobiliario clásico; cara para la isla, pero con mejor relación calidad-precio que Las Vegas.

La encantadora propiedad le brindó una agradable sensación de bienestar y la convenció de quedarse. Una vez que decidió que la isla era el lugar ideal, encontró una opción más asequible con un alquiler mensual de US$ 800.

“Ahora que estamos aquí, estoy lista para dar el siguiente paso: buscar activamente una casa para comprar, una donde podamos echar raíces de verdad y hacer de esta pequeña isla nuestro hogar para siempre.”

“Sabía que tenía que verlo en persona antes de comprometerme, solo para confirmar que era real”, añade.

Ella conserva su casa en Las Vegas y regresa con frecuencia para visitar a su familia, incluidos sus dos hijos mayores, pero dice que ahora se siente verdaderamente en casa en Carloforte.

Carloforte, prácticamente al margen del turismo de masas y del lujo ostentoso que caracteriza la costa esmeralda del norte de Cerdeña, ha permanecido prácticamente inalterada por la vida moderna. Este pueblo es el último lugar de Italia donde aún se practica la pesca con trampas para atún, una técnica tradicional considerada más sostenible que algunas técnicas contemporáneas.

La identidad culinaria de la isla se basa en la cosecha. Los alimentos que proporciona contribuyen sin duda a su estatus de “zona azul”, una región cartografiada por científicos donde los buenos estilos de vida, la dieta, el medio ambiente y la genética contribuyen a una población sana que vive hasta una edad avanzada.

“Una de las principales razones por las que decidimos mudarnos aquí fue para adoptar un estilo de vida más saludable en una auténtica zona azul, donde la longevidad y el bienestar forman parte del día a día”, afirma Coltune. “Elegí Cerdeña y Carloforte porque buscaba una mejor salud y tranquilidad. Era la vida pacífica y serena que anhelaba en una isla hermosa y tranquila”.

El entorno físico de Carloforte es igualmente singular. Los edificios de colores pastel están adornados con elementos más propios de la ciudad de Génova, en el norte de Italia, un vestigio del siglo XVIII, cuando los genoveses se asentaron en la isla.

La rutina de Coltune en la isla se parece poco a su estilo de vida anterior en Estados Unidos. Sus mañanas son “pura magia”. Disfruta paseando entre la suave brisa marina y el sol hasta el mercado local.

“Todo está al alcance de la mano, así que caminar por la isla es algo natural”, dice. “Hacer ejercicio es parte de la vida aquí y se siente sin esfuerzo”.

Eso contrasta con su vida en Las Vegas, donde su rutina se había convertido en una tortura. Cada día implicaba subirse al coche para enfrentarse a largos atascos. Caminar era algo raro, e incluso ir a comprar víveres requería conducir.

A veces, todavía añora el espacioso y cómodo BMW X5 que conducía en Estados Unidos. En Carloforte, ahora conduce un Citroën más pequeño y práctico, más adecuado para las carreteras estrechas. A menudo, no necesita coche y lo usa principalmente para ir en ferry a la península de Cerdeña.

“No voy a mentir, echo de menos algunos lujos de Estados Unidos, como los centros comerciales donde todo está a mano y las carreteras anchas, pero sinceramente, la isla me llena de alegría”, añade. “Me da una sensación de estabilidad que Las Vegas nunca logró”.

El costo de vida en Carloforte es otra ventaja. Con acceso a propiedades costeras e ingredientes locales de alta calidad a precios asequibles, su nuevo estilo de vida representa un cambio radical con respecto a la realidad económica de Estados Unidos. Ha encontrado trabajo como promotora de eventos para el festival anual de atún de Girotonno y como consultora para restauradores locales.

Como parte de su esfuerzo por integrarse a la cultura local, ha disfrutado compartiendo su propia herencia y tradiciones. Durante los últimos dos años, ha encargado pavos y preparado una cena de Acción de Gracias para hasta 30 personas, entre las muchas personas que ahora considera amigas en la isla.

Coltune también se esfuerza por aprender el idioma, asistiendo a clases regulares y conversando con amigos locales que rara vez hablan inglés. Sin embargo, sus hijos la están superando, ya que lo están aprendiendo a un ritmo más rápido, especialmente su hijo, cuyas habilidades están floreciendo gracias a las clases particulares.

Aunque al principio fue difícil, Coltune dice que sus hijos hicieron amigos rápidamente y se adaptaron. Ambos estarán completamente matriculados en el sistema de educación pública local para finales del verano. Ella comenta que las escuelas parecen más seguras que en Estados Unidos, un mundo aparte de las preocupaciones por la delincuencia armada.

Este cambio también le ha permitido involucrarse más en la crianza de sus hijos. “Disfruto enseñándoles la rica combinación de cultura y aventura”, comenta. Su objetivo ahora es “combinar una carrera dinámica con la calidez, la sabiduría y una perspectiva global a nuestra unida vida familiar”.

Coltune afirma que la llegada de su familia a la isla generó cierto escepticismo inicial por parte de la comunidad local; dice que podía “percibir algunos de los murmullos”.

“Creo que la gente se preguntaba cuál era mi propósito, siendo una de las pocas estadounidenses en la isla”, dice. “Sin duda, hubo algunas dudas y miradas cautelosas. Pero con el tiempo, vieron lo mucho que amo la isla y ahora formo parte de su rutina diaria”.

Hoy en día, cuenta, los vendedores del mercado la saludan por su nombre y le preguntan por sus hijos, e incluso por su perro.

Dice que el sentido de comunidad de la pequeña isla es muy diferente al de su propia infancia.

“Siempre me siento segura. Mis hijos tienen una libertad que yo nunca tuve al crecer en Chicago”, dice. “Sé dónde están, con quién están, y es una burbuja hermosa y segura en la que podemos vivir y prosperar”.

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