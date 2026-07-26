Ucrania registra el mayor número de víctimas civiles desde 2022

Por Tim Lister, Svitlana Vlasova y Kosta Gak, CNN

Ucrania registró este mes el mayor número de víctimas civiles en la guerra con Rusia en más de cuatro años, según cifras del Gobierno.

Los ataques rusos han dejado este mes al menos 377 civiles muertos y 2.129 heridos, lo que lo convierte en el mes más letal de la guerra desde abril de 2022.

Los ataques de este mes han incluido un elevado número de misiles balísticos, que son difíciles de interceptar, y han tenido como objetivo la capital ucraniana, Kyiv, en múltiples ocasiones.

Rusia utilizó cerca de 1.700 drones, más de 1.630 bombas aéreas guiadas y más de 50 misiles balísticos durante la última semana, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

“Debemos frustrar la apuesta de Rusia por el terrorismo con misiles balísticos”, escribió Zelensky este domingo en una publicación en X.

“Cada misil interceptor, en este momento, está ayudando literalmente a salvar vidas si está aquí, en los sistemas ucranianos, y no en los almacenes de nuestros aliados”, agregó.

Zelensky ha pedido en repetidas ocasiones más sistemas Patriot y otros sistemas de defensa aérea capaces de interceptar misiles balísticos.

Ucrania ha mantenido durante la última semana su campaña con drones y misiles contra la infraestructura energética de Rusia, con varias refinerías entre los objetivos. Esa campaña llevó a Rusia a extender hasta finales de año su prohibición de exportar diésel.

El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, dijo este sábado que el Gobierno considerará levantar la prohibición de exportar diésel “a medida que el mercado se recupere”.

“Muchas zonas de Rusia y de la Ucrania ocupada siguen enfrentando escasez de combustible, aunque los funcionarios rusos insisten cada vez más en que la situación económica y la crisis del combustible se están estabilizando”, señaló este sábado el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington.

Rusia ha respondido atacando estaciones de combustible en el norte de Ucrania y también ha intensificado sus ataques contra puertos ucranianos en el mar Negro y en el río Danubio.

Por tercer día consecutivo, la fuerza aérea de Rumania derribó este domingo un dron ruso sobre el mar Negro. El Ministerio de Defensa informó que el aparato fue derribado sobre aguas territoriales rumanas.

El presidente de Rumania, Nicușor Dan, afirmó que es “inadmisible e intolerable” que Rusia viole el espacio aéreo rumano.

El embajador de Rusia en Bucarest fue convocado este domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania.

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