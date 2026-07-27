Dubai lanza un programa de incentivos de US$ 800 para atraer de nuevo a los turistas tras los ataques de Irán

Por Tamara Hardingham-Gill, CNN

¡Qué diferencia pueden marcar unos pocos meses! A principios de este año, Dubai celebró otro año récord en turismo, con la asombrosa cifra de 19,59 millones de visitantes internacionales registrados en 2025.

Sin embargo, el número de viajeros ha caído drásticamente como consecuencia de la reciente guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, y las tasas de ocupación hotelera han disminuido del 80 % a un estimado del 10 % en los meses posteriores a los ataques con misiles que sufrió el emirato en marzo.

Ahora, las autoridades están haciendo un gran esfuerzo económico, al menos desembolsando grandes sumas de dinero, para cambiar la situación de este destino, considerado anteriormente un refugio seguro en Medio Oriente.

Un nuevo programa ofrece a los residentes y ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos paquetes de recompensa por un valor de hasta unos US$ 816 a cambio de que recomienden a familiares o amigos para que visiten Dubai.

Lanzada a principios de este mes, la iniciativa “A Dubai Invite” permite a las personas mayores de 18 años con un documento de identidad válido de los Emiratos Árabes Unidos recomendar hasta tres huéspedes para estancias que comiencen entre ahora y el 31 de octubre, con beneficios que incluyen estancias en hoteles y ofertas gastronómicas.

Según la información proporcionada por Visit Dubai, los visitantes nominados deben ser residentes no emiratíes con un visado de turista válido y llegar por “vía aérea, marítima o terrestre”.

“En un momento en que la conexión personal y la credibilidad importan más que nunca a la hora de tomar decisiones sobre viajes, ‘A Dubai Invite’ habla directamente de lo que hace que esta ciudad sea tan atractiva: la gente que la llama hogar y que mejor la entiende, y las familias y amigos a los que dan la bienvenida para que la experimenten por sí mismos”, declaró Noor Al Geziry, vicepresidenta adjunta de Proyectos Especiales y MENA del Departamento de Economía y Turismo de Dubai (DET), en un comunicado.

“Creo que es una iniciativa muy positiva”, comentó a CNN Lauren O’Connell, youtuber y editora de belleza. O’Connell se mudó de Estados Unidos a Dubai en 2009.

“He invitado a familiares que llevan años hablando de visitar Dubai. Esto les da a quienes ya adoran vivir en Dubai una razón más para animar a sus amigos y familiares a hacer el viaje”, indicó.

El nuevo plan es el último de una serie de intentos de las autoridades para atraer de nuevo a los turistas.

Otras medidas incluyen la suspensión del impuesto hotelero nocturno que se cobra en los establecimientos de categoría superior y la eliminación de la tasa municipal del 7 % que se aplica a las facturas de hoteles y restaurantes.

Dubai ha estado trabajando arduamente para reconstruir su marca turística desde que Irán lanzó ataques en todo Medio Oriente a principios de este año, con ataques con misiles balísticos y drones dirigidos contra el destino.

Aunque la mayoría de los misiles fueron interceptados, los ataques causaron daños a algunos de sus lugares más emblemáticos, como el complejo turístico de cinco estrellas Fairmont The Palm y el hotel Jumeirah Burj Al Arab, que actualmente se encuentra cerrado para un programa de restauración de 18 meses.

El Aeropuerto Internacional de Dubai, un importante centro de transporte mundial, se vio obligado a cerrar temporalmente en marzo, mientras que varias aerolíneas, entre ellas British Airways y Emirates, suspendieron sus vuelos a este destino.

Sin duda, los daños estructurales en el destino son reparables, y muchas rutas aéreas siguen operativas, pero está por ver si se reparará el daño a la reputación causado por el conflicto.

“Esta es la peor pesadilla de Dubai, ya que su esencia misma dependía de ser un oasis seguro en una región conflictiva”, escribió Cinzia Bianco, experta en la península arábiga y la región del Golfo en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en una publicación compartida en X a principios de este año.

“Puede que haya una manera de ser resiliente, pero no hay vuelta atrás”, apuntó.

Diversos gobiernos mantienen las advertencias de viaje para los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos insta a los viajeros a reconsiderar sus planes de viaje al país.

“Creo que ha generado dudas más que un daño fundamental a la confianza en los propios Emiratos Árabes Unidos”, declaró a CNN el mes pasado Naim Maadad, fundador y director ejecutivo de Gates Hospitality, que incluye marcas de complejos turísticos y restaurantes como Six Senses Zighy Bay en Omán y Ultra Brasserie en Dubai.

“El público internacional suele ver Medio Oriente como una única región homogénea, en lugar de distinguir entre países, y esa percepción influye naturalmente en las decisiones de viaje”, afirmó.

Maadad hizo hincapié en que los EAU “siguen demostrando estabilidad, solidez de la infraestructura y continuidad operativa”, antes de añadir que, si bien los aeropuertos, hoteles, restaurantes y atracciones del destino “siguen funcionando a pleno rendimiento”, hoy en día “el mayor desafío es psicológico”.

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Con información de Melanie Swan.