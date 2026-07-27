Un tornado “extremadamente peligroso” daña viviendas y deja sin electricidad a miles en el noreste de Wisconsin

Por el meteorólogo Dakota Smith, CNN

Un tornado atravesó partes de Menasha y Appleton, Wisconsin, la tarde del lunes, dañando viviendas, arrancando árboles y dejando a miles sin electricidad. Las autoridades locales dicen que están respondiendo a numerosas llamadas relacionadas con la tormenta y han instado a los residentes a permanecer en interiores mientras evalúan los daños.

El Servicio Meteorológico Nacional describió el tornado como “extremadamente peligroso” y emitió una advertencia de tornado por situación particularmente peligrosa —la segunda advertencia de mayor nivel— poco después de las 12 p.m., hora del centro de Estados Unidos.

Tras impactar Menasha, el tornado se desplazó sobre el lago Winnebago y se disipó sobre el agua. Fue observado durante al menos 20 minutos desde cerca de Appleton hasta la costa norte del lago.

Un video de Menasha obtenido por CNN muestra viviendas a las que les faltan partes de los techos, estructuras despojadas de sus exteriores entre montones de escombros, postes de electricidad caídos y árboles arrancados. En un video, se ve un vehículo volcado junto a una carretera.

“Estamos al tanto de daños graves en amplias zonas. Estamos pidiendo al público que permanezca en interiores, tenga cuidado con las líneas eléctricas caídas, no conduzca alrededor de cierres de carreteras y no conduzca por la zona a menos que sea absolutamente necesario”, publicó el Departamento de Policía de Menasha en Facebook la tarde del lunes.

Es posible que toda la ciudad de Menasha esté sin electricidad, según una publicación de Menasha Utilities, una empresa de propiedad municipal. Más de 15.000 clientes están sin electricidad en los condados de Winnebago y Calumet, donde se encuentra Menasha, según PowerOutage.us. Más de 18.000 clientes están sin electricidad en el vecino condado de Outagamie, donde se ubica principalmente Appleton.

CNN se ha puesto en contacto con las autoridades para obtener más información.

La tormenta que generó el tornado podría producir más a medida que avanza hacia el sur por el este de Wisconsin y el Servicio Meteorológico Nacional dice que está vigilando esta tormenta cuidadosamente.

Aún no se conoce la calificación de intensidad del tornado, pero el Servicio Meteorológico Nacional está evaluando los daños la tarde del lunes y tendrá una calificación preliminar pronto.

Más temprano el lunes, un hombre de 29 años murió en Whitewater, Wisconsin, por un presunto impacto de rayo mientras las tormentas se desplazaban por la zona, según un comunicado de prensa de Whitewater Fire and EMS. El hombre formaba parte de una cuadrilla de poda de árboles de una empresa de servicios energéticos de la zona.

“El supervisor de la cuadrilla informó que hubo un ‘fuerte estruendo y un destello’ y creyeron que el árbol había sido alcanzado por un rayo”, justo antes de las 10 a.m. hora local, según el comunicado. La policía y el forense del condado de Walworth aún están investigando.

Más de 390.000 clientes estaban sin electricidad en Illinois, Wisconsin e Indiana mientras fuertes tormentas eléctricas con vientos dañinos avanzaban por la región. Un conjunto de tormentas desde el sur de Chicago hasta el vecino noroeste de Indiana tenía una advertencia por ráfagas de viento de hasta 100 m/h (160 km/h).

Un riesgo de Nivel 3 de 5 de tormentas severas está vigente el lunes para una gran parte de la región de los Grandes Lagos y el valle de Ohio, principalmente por estos vientos intensos. El granizo grande también es una amenaza en estas regiones, pero son posibles tornados aislados adicionales.

Con información de Sharif Paget y Ritu Prasad

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