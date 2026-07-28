El atacante de la escuela de Georgia Colt Gray buscaba notoriedad, dice una investigadora antes de la sentencia

Por Isabel Rosales, Eric Levenson, Moriah Thomas y Danya Gainor, CNN

Colt Gray, el adolescente de Georgia que mató a tiros a cuatro personas en su escuela secundaria en 2024, cometió el ataque “para obtener algún tipo de fama o notoriedad”, testificó este martes Ashley Gilleland, investigadora de la Fiscalía del Condado de Barrow.

Después del tiroteo, Gray le pidió repetidamente a su madre que buscara su nombre en internet y le llevara “fan art” sobre él, según llamadas telefónicas desde la cárcel reproducidas ante el tribunal.

“Estoy en las grandes ligas, hermano. Y no de una mala manera”, dijo en una de las llamadas.

El testimonio se produjo en el último día de una audiencia de sentencia de tres jornadas en la que se han presentado la declaración de culpabilidad de Colt, emotivos testimonios de impacto de las víctimas, grabaciones de su confesión y detalles sobre su motivación y su salud mental.

Se espera que la abuela del adolescente testifique mientras la fiscalía y la defensa debaten si es posible rehabilitarlo. Colt, que ahora tiene 16 años, también tendrá la oportunidad de dirigirse al juez antes de que este decida si lo condena a cadena perpetua con o sin posibilidad de libertad condicional.

La audiencia se celebra casi dos años después de que Colt perpetrara el ataque en la escuela secundaria Apalachee, el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Georgia.

En la mañana del 4 de septiembre de 2024, autoridades escolares y agentes asignados al plantel fueron a interceptar al entonces adolescente de 14 años después de que hiciera varios comentarios preocupantes. Pero, en una confusión difícil de creer, lo confundieron con otro estudiante llamado Kolton Gray.

Colt tomó entonces un rifle estilo AR-15 —que había llevado oculto en su mochila— y disparó indiscriminadamente contra un salón de matemáticas antes de atacar a varias personas en el pasillo. Los profesores Richard Aspinwall y Cristina Irimie y los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo murieron. Otras nueve personas resultaron heridas.

Ese mismo día se entregó a la policía y desde entonces permanece detenido. El viernes se declaró culpable de 55 cargos, incluidos cuatro de asesinato.

La audiencia forma parte de una semana decisiva para la familia Gray y la comunidad de Apalachee.

Está previsto que Colin Gray, padre del adolescente, sea sentenciado este jueves. Fue declarado culpable de asesinato y homicidio involuntario por comprarle a su hijo el arma de fuego como regalo de Navidad y dejarla sin asegurar en la vivienda pese a las advertencias de que Colt representaba un peligro para otras personas. Enfrenta una condena de varias décadas de prisión.

Al día siguiente, a unos ocho kilómetros al sur del tribunal del condado de Barrow, los estudiantes regresarán a la escuela secundaria Apalachee para el primer día del nuevo año escolar.

El juicio contra el padre, realizado este año, reveló la magnitud de la difícil infancia de Colt.

Su madre, Marcee Gray, luchó contra la adicción a las drogas y al alcohol, y la familia se mudó en repetidas ocasiones. Los registros escolares muestran que el adolescente faltó reiteradamente a clases, incluso durante todo su octavo grado. Familiares también hablaron del deterioro de su salud mental.

Sus padres tenían una “gran cantidad de problemas” relacionados con maltrato y negligencia infantil, testificó este martes Candice Broce, directora de la División de Servicios para Niños y Familias de Georgia.

Broce explicó que, en octubre pasado, Colt fue puesto bajo cuidado temporal de emergencia porque su madre incumplía una orden judicial que limitaba el contacto con él. Su abuela materna, Deborah Polhamus, fue designada como su tutora.

La orden que impedía el contacto con Marcee Gray, junto con el inicio de un tratamiento con medicamentos, “lo transformó prácticamente en un niño diferente”, dijo Broce. Según su testimonio, comenzó a comer mejor, a dormir mejor y a participar más activamente en los programas del sistema de justicia juvenil.

Los escritos del diario del adolescente y sus declaraciones a la policía muestran cómo Colt intentó imitar y hacer referencia a otros autores de tiroteos masivos.

En mensajes leídos en voz alta ante el tribunal el lunes, Colt escribió sobre su deseo de alcanzar la fama y su obsesión con Nikolas Cruz, el autor del tiroteo en la escuela de Parkland.

“Quiero hacer historia, en pocas palabras”, escribió Colt en la plataforma de mensajería Discord más de un año antes del ataque. “Quiero que la gente recuerde el dolor que causé y que pase horas investigándome”.

“Mi amor por Nik se ha convertido en algo para lo que no encuentro otra forma de demostrar mi amor y afecto hacia él”, escribió en un mensaje enviado pocos días antes del tiroteo.

Tony Montalto, presidente del grupo de defensa Stand with Parkland, dijo en un comunicado que fue “especialmente doloroso saber que idolatraba al asesino que atacó a nuestros hijos y cónyuges y que utilizó esa tragedia como inspiración”.

Kevin Richards, psicólogo forense, testificó el lunes que la paranoia, la depresión y la ansiedad del adolescente se agravaron por el maltrato y la negligencia que sufrió en su hogar, así como por su obsesión en internet con los autores de tiroteos masivos.

“Era un chico solitario, con serias dificultades para desenvolverse, ansioso, paranoico, deprimido e inmerso en este mundo profundamente disfuncional de personas obsesionadas con quienes habían cometido tiroteos en escuelas”, declaró Richards.

Richards afirmó que Colt podría mejorar con las intervenciones adecuadas y un tratamiento con medicamentos.

Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, Richards dijo que Colt exageró sus síntomas de salud mental e inventó algunos para intentar obtener un diagnóstico más grave. Según el especialista, Colt no mostraba señales de manía, psicosis, esquizofrenia ni trastorno bipolar, y tampoco había pruebas de que hubiera sufrido alucinaciones.

El viernes, el tribunal escuchó grabaciones de la entrevista de Colt con los investigadores, realizada menos de una hora después del tiroteo. Entre sollozos y respiración entrecortada, pidió perdón y ofreció explicaciones paranoicas y delirantes sobre sus actos, al asegurar que creía que sus profesores conspiraban contra él. También dijo a los investigadores que pensaba que debía estar internado en un centro de salud mental.

Sin embargo, posteriormente se comprobó que varias de sus afirmaciones eran falsas, incluidas las relacionadas con el lugar donde encontró el arma de fuego y su versión de que había llamado a una línea de prevención del suicidio antes del ataque. Jason Smith, investigador de la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow, dijo que consideraba que el estado de histeria de Colt era “una actuación”.

En las declaraciones sobre el impacto del crimen presentadas el viernes, familiares de las víctimas y sobrevivientes comparecieron ante el tribunal para describir quiénes eran antes del 4 de septiembre de 2024 y en quiénes se han convertido desde entonces.

“Empecé a odiarme porque ya no podía vivir de verdad, porque dejé que me quitaras toda la alegría que tenía”, dijo Nautica Walton, quien cursaba noveno grado cuando recibió un disparo en la pierna.

“Odio todo de ti”, le dijo a Colt. “Odio las cicatrices que dejaste en mi cuerpo. Odio que les quitaras la vida a personas inocentes delante de otras personas inocentes. Pero, sobre todo, odio haberte permitido vivir en mi mente”.

Otros reconocieron la difícil infancia de Colt, aunque dejaron claro que eso nunca puede justificar sus acciones.

“Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo”, dijo Sarah Beaver, madre de Jaxson Beaver, sobreviviente del tiroteo. “Era un niño al que le fallaron. También fue la persona que les falló a innumerables niños inocentes y a sus familias”.

“La familia del acusado todavía podrá ver a su hijo, hablar con él y saber que sigue respirando”, dijo Ismael Angulo Jr., hermano mayor de la víctima Christian Angulo. “Mi madre y mi padre no tienen ese privilegio. La única forma de visitar ahora a Christian es estar de pie frente a su tumba”.

Y agregó: “No hay nada justo en esa realidad”.

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