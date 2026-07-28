Entradas de diario, una citación y el covid: la larga batalla del Dr. Anthony Fauci y Rand Paul regresa al Capitolio

Por Sarah Owermohle y Adam Cancryn, CNN

Incluso antes de que EE.UU. decretara un confinamiento nacional debido a la pandemia de covid-19, el Dr. Anthony Fauci se preguntaba si quizá había testificado ante el Congreso más que cualquier otro funcionario.

Como el rostro de larga data de la respuesta del Gobierno a las enfermedades infecciosas, estuvo en el Capitolio unas 250 veces a lo largo de su carrera para hablar de amenazas como la crisis del VIH/sida y el ébola.

El miércoles, el científico retirado sumará un testimonio más, en lo que se espera sea una audiencia combativa ante la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

La comparecencia marcará el más reciente enfrentamiento con el senador Rand Paul, presidente de la comisión, quien desde hace tiempo ha buscado culpar a Fauci por la pandemia de covid y por las deficiencias de la respuesta de EE.UU.

Fauci no aceptó presentarse voluntariamente. En junio, Paul citó al exjefe de 85 años del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas para que compareciera.

Correspondencia interna compartida con CNN muestra que Fauci inicialmente se negó a comparecer voluntariamente, citando sus choques previos con Paul y los esfuerzos del senador por imputarlo.

“Su solicitud de que el Dr. Fauci comparezca ante la Comisión surge dentro de un contexto que no puede ignorarse, el contexto de repetidas declaraciones públicas y absolutamente infundadas de usted, un senador en funciones de Estados Unidos, de que el Dr. Fauci debería ser procesado y encarcelado”, escribieron sus abogados en una carta a Paul.

Antes de la audiencia, la comisión publicó más de 1.100 páginas del diario personal de Fauci de 2019 a 2022. El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), Robert F. Kennedy Jr., dijo el lunes por la noche en Fox News que recientemente había entregado los archivos a Paul y al senador republicano de Wisconsin Ron Johnson tras encontrarlos en servidores del Gobierno después de una búsqueda de ocho meses.

Ni el HHS ni la comisión de Paul alertaron a Fauci con anticipación de que habían obtenido su diario y de que planeaban publicarlo íntegro, según una persona familiarizada con el asunto.

Las entradas documentaron sus frecuentes apariciones en medios y su creciente fama, arrojando luz sobre sus interacciones con celebridades y decenas de miembros de la prensa, incluidos algunos periodistas de CNN.

Las entradas del diario también relatan las crecientes preocupaciones de Fauci sobre el covid-19, frustraciones con la respuesta del Gobierno y relaciones conflictivas tanto con funcionarios de las administraciones de Trump como de Biden.

El intenso enfoque de Paul en desacreditar a Fauci le ha pasado factura, según personas familiarizadas con el científico. La investigación de larga data ha obligado a Fauci a seguir defendiendo sus acciones bien entrada su jubilación, al tiempo que alimenta más teorías conspirativas sobre él y profundiza la desconfianza en el establishment más amplio de salud pública.

La fijación del Partido Republicano con Fauci también alteró las carreras de quienes estaban más cerca de él; en medio de una purga de funcionarios federales de salud en la administración de Trump el año pasado, la esposa de Fauci fue despedida de su trabajo en los Institutos Nacionales de Salud, y al menos tres de sus excolegas de larga data en la agencia fueron reasignados.

“Nadie querría esto. Pero lo conozco desde hace mucho tiempo y ambos usamos bastante la frase ‘Brooklyn strong’”, dijo Peter Staley, un activista del sida y amigo de larga data de Fauci. “Lo superará”, añadió. “Tiene todos los hechos de su lado”.

Paul y Fauci han chocado repetidamente a lo largo de los años por los orígenes del covid-19, las orientaciones de Fauci sobre los confinamientos y las acusaciones de que Fauci instruyó al personal del NIAID a comunicarse por canales privados para evitar registros públicos obtenidos mediante solicitudes de la Ley de Libertad de Información.

Desde los primeros días de la pandemia, el senador ha acusado a Fauci de dar luz verde a investigaciones controvertidas para hacer que los virus sean más contagiosos y virulentos, en su mayoría como un medio para comprender mejor su propagación y cómo tratarlos, conocidas como investigaciones de ganancia de función. Paul ha alegado, sin pruebas, que estudios financiados por el NIAID en Wuhan, China, utilizaron investigaciones de ganancia de función y condujeron a la pandemia de coronavirus.

Fauci lo ha negado en varias ocasiones, tanto ante el senador como en las entradas de su diario.

Un análisis de los virus utilizados en el laboratorio de Wuhan “indica claramente que es molecularmente imposible que los virus bajo los auspicios de la subvención del NIH hayan sido manipulados o hayan evolucionado hasta convertirse en el SARS-Cov-2”, escribió en julio de 2021.

Paul ha pedido anteriormente que Fauci sea acusado por negar que el Gobierno de EE.UU. financió investigaciones de ganancia de función en China, lo que Paul califica como una mentira. Fauci ha sostenido que los estudios financiados por EE.UU. no cumplían la definición del Gobierno federal de la investigación restringida.

Esta presión de Paul y otros llevó al presidente Joe Biden a indultar preventivamente a Fauci durante sus últimos días en el cargo, protegiéndolo de cargos relacionados con cualquier comentario hecho en años anteriores.

Paul podría intentar reactivar los llamados a presentar cargos por perjurio con base en las declaraciones del científico en la audiencia del miércoles.

“Si miente durante la audiencia, esa es una nueva mentira, y el indulto no cubrirá eso”, dijo Paul durante su entrevista con Fox Business el 15 de julio.

Sin embargo, pese al nuevo acceso a los pensamientos de Fauci en tiempo real durante toda la pandemia, tanto Paul como Johnson han buscado moderar las expectativas de que la audiencia produzca nuevos avances importantes.

“No espero sacar mucho de él”, dijo Johnson a Fox News la semana pasada. “Pero voy a intentar exponer todas las cosas que hizo y que fueron una respuesta tan miserablemente fallida al covid”.

Decenas de entradas del diario hechas públicas por la comisión muestran la creciente preocupación de Fauci por la amenaza del coronavirus y los crecientes conflictos internos sobre la respuesta del Gobierno.

Fauci hizo referencia a largas llamadas y conversaciones con Trump en las que discutían la respuesta al covid-19 y el mensaje del presidente.

“La gran sorpresa fue que a las 10:35 p.m. de esta noche recibí una llamada telefónica en casa del presidente Trump, que quería charlar sobre la situación del coronavirus en general”, escribió el 27 de febrero de 2020. Instó al presidente a no minimizar la gravedad del virus, pero señaló que hizo justamente eso al día siguiente.

En julio de 2020, él y otros funcionarios le explicaron al presidente en una reunión en la Oficina Oval que las vacunas no estarían listas antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

“Aceptó que la vacuna podría no estar lista antes de las elecciones, pero no estaba contento con eso. Seguía insistiendo en cuándo estaría lista la terapia”, escribió Fauci.

Pero se estaban formando grietas en su relación, como señaló Fauci días después.

“El POTUS está jugando un juego raro de actuar como si estuviera bien conmigo en persona y decirle a la prensa que nuestra relación está bien y luego retuitear cosas que me atacan. Es un tipo muy extraño”, escribió Fauci el 28 de julio de 2020.

En otras entradas, Fauci señaló que Trump casi estaba “suplicando” a Fauci y a otros miembros del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus que pusieran fin a las medidas de cierre, y que les gritaba a funcionarios como la doctora Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo, que los cierres estaban arruinando la economía y sus esfuerzos de reelección.

“Trump se está descontrolando al presionar para abrir el país y recuperar la economía antes del día de las elecciones. Está desesperado (sic). Esto se trata totalmente de la reelección”, escribió Fauci en mayo de 2020.

El diario también indica que Fauci creía que funcionarios del Gobierno estaban bloqueando sus apariciones en los medios, particularmente cuando su mensaje se apartaba de la narrativa de Trump. Fauci y Trump negaron al principio de la pandemia que el Gobierno estuviera limitando sus apariciones en los medios, pero para el verano la tensión había crecido.

Un portavoz de Salud y Servicios Humanos en ese momento “me dijo que me están manteniendo fuera de la TV (aunque se inclinaban a aprobar las solicitudes) por mi comentario sobre una ‘narrativa falsa’ en relación con depender de que las muertes bajen”, escribió en julio de 2020.

En otras entradas, Fauci escribió sobre la enfermedad de Trump con coronavirus y, más tarde, la enfermedad de Biden, discusiones sobre vacunas de refuerzo y la “fatiga por covid” de Estados Unidos. El diario continuó hasta finales de 2022, con Fauci reflexionando en algunos escritos sobre cuándo se retiraría.

En las primeras entradas, Fauci hizo algunas breves alusiones a personas que años después se unirían a la segunda administración de Trump.

El 7 de octubre de 2020, escribió que el entonces secretario del HHS, Alex Azar, se reunió con el asesor de la Casa Blanca Scott Atlas y “sus 3 lacayos”, quienes redactaron la Declaración de Great Barrington, un llamado a poner fin a amplias medidas de confinamiento. Una de esas personas era el Dr. Jay Bhattacharya, ahora director de los Institutos Nacionales de Salud.

El 2 de abril de 2020, se preocupó de que el ahora secretario de HHS, RFK Jr., se estuviera preparando para publicar un libro sobre él que “casi con seguridad será difamatorio”.

La pandemia hizo que Fauci se convirtiera en un nombre conocido en todos los hogares y, en sus diarios, con regularidad se maravillaba ante el “frenesí mediático” y anotaba con cierta diversión historietas, recuerdos y arte que lo retrataban.

“Para bien o para mal, me estoy convirtiendo en una celebridad internacional. Llamadas de todo el mundo”, escribió en marzo de 2020.

Parecía deleitarse con las conexiones con celebridades reforzadas por su cargo. En abril de 2020, la estrella de reality Kim Kardashian organizó una llamada por Zoom para que él hablara con casi tres docenas de actores, cantantes y deportistas, entre ellos Demi Lovato y Michael Jordan.

En diciembre de 2020, señaló que varias celebridades aparecieron en un video compilatorio deseándole feliz cumpleaños. “Fue muy conmovedor”, escribió.

A principios de ese mes, Fauci registró que “recibió una llamada de Ethel y Kerry Kennedy invitándome explícitamente a Hyannisport para el fin de semana del 4 de julio. Fueron tan amables por teléfono. Dijeron que me querían y admiraban y que estaban muy complacidos de que la familia Kennedy pudiera honrarme”.

Pareció monitorear cómo se recibía su acercamiento con celebridades, anotando en abril de 2021 que “95 %” de los comentarios en un Instagram Live con la modelo y actriz Tyra Banks fueron positivos, pero “algunos fueron declaraciones realmente malas y crueles sobre mí y Tyra”.

Agregó: “Una persona dijo que Tyra era sexy, pero que yo era incluso más sexy que ella. Ella lo leyó y se le dibujó una gran sonrisa en el rostro y dijo que estaba de acuerdo con eso, pero luego, de manera hermosa y gentil, desestimó esto diciendo: ‘Dr. Fauci, eso es cierto y mi madre está enamorada de usted’”.

A veces, las celebridades casi trataban a Fauci como a un médico privado y confidente. En febrero de 2021, la actriz y cantante Barbra Streisand lo llamó para hablar sobre la seguridad de las vacunas de ARNm después de un brote de herpes zóster. Más tarde hablaron sobre “la vida en general”, y Fauci le explicó a Streisand el producto de Amazon Alexa indicándole al asistente virtual que reprodujera sus canciones. Para octubre, Streisand preguntaba por las dosis de refuerzo, y bromearon sobre sus acentos compartidos de Brooklyn.

“Siempre es bueno saber de ella”, escribió Fauci.

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