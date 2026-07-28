Kevin Warsh no puede reabrir el estrecho de Ormuz

Por Matt Egan, CNN

Los ciudadanos estadounidenses están hartos del elevado costo de la vida, y la Reserva Federal vuelve a estar bajo presión para actuar.

Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal, ha prometido reducir la inflación al 2 %. Algunos inversionistas sospechan que la Fed, ahora bajo su liderazgo, demostrará que va en serio con ese compromiso al subir las tasas de interés tan pronto como este miércoles.

Y, sin embargo, por poderosa que sea la Reserva Federal, sus herramientas para combatir la inflación tienen un alcance limitado cuando se trata de enfrentar la inflación impulsada por problemas de oferta que afecta actualmente a Estados Unidos.

La Reserva Federal no puede lograr un alto el fuego duradero en la guerra con Irán, reabrir el estrecho de Ormuz ni hacer desaparecer los elevados y cambiantes aranceles del Gobierno de Trump.

“Las subidas de tipos de interés no evitarán que caigan las bombas”, dijo Benson Durham, exfuncionario de la Reserva Federal y fundador de DASM LLC, una empresa de investigación independiente.

La Reserva Federal logró atenuar en gran medida la inflación posterior al covid-19 mediante un fuerte aumento de las tasas de interés a partir de 2022. Estas subidas de interés tenían como objetivo enfriar la demanda sobrecalentada y dar a la oferta la oportunidad de ponerse al día.

Pero la inflación actual es diferente.

En primer lugar, no es tan grave. La inflación ronda el 3,5% , por encima del objetivo del 2 %, pero muy lejos del 9,1 % de inflación que había mediados de 2022.

En segundo lugar, la economía actual no está experimentando un auge desmesurado debido a la fuerte demanda. La contratación es débil. El crecimiento salarial se ha ralentizado y apenas logra seguir el ritmo de los precios.

En lugar de una demanda desbordante, la inflación se debe principalmente a problemas de suministro que encarecen muchos productos: la guerra con Irán ha interrumpido el flujo de energía desde Medio Oriente, elevando los precios del diésel, la gasolina y el combustible para aviones. Los altos aranceles también han incrementado el costo de algunos bienes, aunque no tanto como muchos temían.

“La política monetaria básica dice que cuando hay una crisis de oferta, no hay que reaccionar. Hay que seguir el guion. Ha funcionado bastante bien”, declaró Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, a CNN en una entrevista telefónica. “En resumen: no creo que deban subir los tipos de interés”.

Zandi advirtió que subir los tipos de interés para frenar la demanda podría desestabilizar el mercado bursátil, lo que a su vez podría desatar un hundimiento del mercado laboral.

“Es un juego peligroso. El mercado laboral está débil y no haría falta mucho para que entráramos en recesión”, dijo Zandi.

El mercado laboral se ha estabilizado tras un 2025 muy débil, aunque la contratación sigue siendo escasa.

La expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, argumentó el mes pasado que la “estrategia por defecto” de la Reserva Federal debería ser “ignorar las perturbaciones de la oferta”, en lugar de dejarse tentar por las subidas de tipos de interés.

“La política monetaria no puede controlar la inflación impulsada por la oferta sin generar costos de desempleo inaceptables”, dijo Yellen en un evento de Brookings.

Según Yellen, la excepción sería si las expectativas de inflación se dispararan. Esto es importante porque si el público y los inversores empiezan a dudar de que la inflación pueda volver a la normalidad, es probable que los trabajadores exijan aumentos salariales importantes y las empresas suban los precios de forma preventiva. Puede convertirse en una profecía autocumplida.

Pero los economistas afirman que las expectativas de inflación, especialmente las medidas basadas en el mercado, no se encuentran cerca de la zona de peligro.

Moody’s estima que alrededor de 0,66 puntos porcentuales de la inflación prevista para finales de este año se deberán a la guerra con Irán. Otros 0,17 puntos porcentuales provienen de los aranceles y las restricciones comerciales, y una cantidad menor de las políticas migratorias restrictivas.

“Ninguno de esos problemas se solucionará con tipos de interés más altos”, afirmó Stephanie Roth, economista jefe de Wolfe Research.

Los economistas de Goldman Sachs concluyeron en un informe reciente que hay “pocas razones para pensar” que las subidas limitadas de los tipos de interés “contribuyan mucho a reducir la inflación”.

Sin embargo, la demanda está influyendo en el auge de la inteligencia artificial, que ha disparado los precios de la memoria y otros componentes. Moody’s estima que la IA aumentará la inflación en aproximadamente un cuarto de punto porcentual, en gran medida debido a la enorme cantidad de recursos que se están invirtiendo en la infraestructura que requiere.

Apple subió recientemente de forma considerable los precios de los MacBook, iPad y otros productos, alegando “un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento” vinculado a la construcción de centros de datos, a medida que las empresas se apresuran a entrar en el mercado de la IA.

Dado el enorme volumen de dinero que se está invirtiendo en IA, Zandi duda de que Warsh & Co. pueda influir drásticamente en esa tendencia simplemente subiendo los tipos de interés unas cuantas veces.

“Ese tren ya salió de la estación y va a toda velocidad por las vías. No se detendrá con una o dos subidas de tarifas”, dijo Zandi.

Aunque la decisión de la Reserva Federal está a solo un día de distancia, hay mucha expectativa en torno a lo que harán los funcionarios con los tipos de interés.

Normalmente, los funcionarios de la Reserva Federal dan suficientes pistas durante sus discursos y entrevistas como para que Wall Street tenga una idea bastante clara de lo que sucederá. Pero hoy existe un verdadero debate, ya que el mercado estima una probabilidad del 38 % de una subida de tipos y una probabilidad del 62 % de que no haya cambios, según CME FedWatch.

La incertidumbre se debe en parte a la negativa de Warsh a anticipar las posibles decisiones de la Reserva Federal. Warsh ha argumentado que la llamada orientación prospectiva resulta contraproducente, ya que limita la libertad de los funcionarios a pronósticos que a menudo no se materializan.

David Kelly, estratega global jefe de JPMorgan Asset Management, no cree que la inflación actual sea lo suficientemente persistente como para justificar la intervención de la Reserva Federal.

“Esto es como inflar un teflón. No se pegará. Simplemente se deslizará lentamente”, dijo Kelly.

Eso no significa que los precios volverán a los niveles previos al covid-19 que muchos anhelan. Simplemente implicaría un retorno a aumentos de precios más sutiles, que los consumidores puedan absorber con salarios más altos.

“La única forma de que los precios vuelvan a bajar es causando una recesión”, dijo Kelly. “La asequibilidad solo se puede lograr aumentando los ingresos, no bajando los precios”.

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