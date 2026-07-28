Los arrestos de ICE en aeropuertos de EE.UU. ocurren con más frecuencia, dicen abogados

Por Alexandra Skores y Priscilla Alvarez, CNN

Los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 8(ICE, pro sus siglas en inglés) en aeropuertos de EE.UU. generan alarma entre abogados que dicen que ocurren con más frecuencia, citando una serie de incidentes en los que pasajeros han sido detenidos abruptamente por agentes mientras viajan.

La agencia federal, encargada del arresto y la deportación de inmigrantes indocumentados, sigue bajo presión para cumplir la agenda de deportación del presidente Donald Trump. Eso incluye alcanzar la meta del Gobierno de alrededor de 2.000 arrestos al día.

Los arrestos en aeropuertos forman parte de una labor más amplia de agentes de ICE por usar diversas tácticas de aplicación de la ley para aumentar los arrestos, incluyendo, más recientemente, enfocarse en personas con visas vencidas que están viajando.

Este mes, por ejemplo, una mujer fue detenida en un aeropuerto del área de Washington en su camino de regreso a Texas para reunirse con su familia para el funeral de su padre, según Joe Moravec, un abogado de inmigración que la representa. La mujer, que pidió no ser identificada, ingresó a EE.UU. legalmente y está en el proceso de asilo. Ahora está detenida en Virginia.

Moravec dijo que otro de sus clientes fue detenido en un aeropuerto de Chicago. Ese cliente también estaba legalmente en Estados Unidos y ahora está detenido por ICE, indicó.

Un portavoz del DHS dijo en un comunicado a CNN que “este Gobierno trabaja diligentemente para garantizar que los extranjeros en nuestro país ilegalmente ya no puedan volar a menos que sea para salir de nuestro país para autodeportarse”.

“No es que un aeropuerto sea un lugar sagrado, pero sin duda, la aplicación de la ley en aeropuertos no es nada que hayamos visto jamás, tampoco lo es la cooperación entre la TSA e ICE”, dijo Jeff Joseph, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

“Esa es la trampa para ratones. Ese es el queso”, añadió, refiriéndose a las personas que están en el proceso migratorio y están siendo detenidas en aeropuertos. “Si la nueva expectativa es que si tienes una solicitud pendiente, no puedes viajar… eso sería algo muy, muy nuevo”.

Altos funcionarios de Seguridad Nacional hicieron cambios en sus operaciones de aplicación de la ley tras dos tiroteos mortales que involucraron a agentes de ICE este mes. Ambos incidentes, uno en Houston y otro en Maine, comenzaron cuando ICE comenzó con detenciones de tránsito. Si bien los arrestos en aeropuertos no son una estrategia nueva bajo el Gobierno de Trump, es una que, según abogados y defensores, está ocurriendo cada vez más.

“Cuando estás bajo presión para aumentar los arrestos, todo se trata de cuál es la manera más rápida y fácil de poner a la gente bajo custodia”, dijo John Sandweg, exdirector interino de ICE durante el Gobierno de Obama.

Hay varias razones por las que los agentes pueden optar por realizar arrestos en aeropuertos. El Departamento de Seguridad Nacional ya recibe la información de cada pasajero antes de su vuelo a través de la Administración de Seguridad en el Transporte.

La terminal también proporciona un entorno seguro en el que los agentes saben que nadie está armado, comentó Sandweg.

“Eso hace que sea un arresto migratorio fácil para ICE”, dijo Sandweg. “Ahora puedes poner a esa persona bajo custodia en un entorno seguro. Ellos vienen hacia ti. Sabes exactamente cuándo y dónde van a estar. Y como los estás deteniendo en un entorno seguro, necesitas menos agentes”.

En otro comunicado a CNN, un portavoz de Seguridad Nacional se negó a confirmar un aumento en los arrestos de ICE en aeropuertos.

“Por razones de seguridad operativa, no vamos a confirmar las ubicaciones de nuestros agentes”, afirmó el portavoz, y agregó que el departamento ha deportado a un total de casi 1 millón de inmigrantes indocumentados hasta el 12 de julio.

Esto es lo que sabemos sobre algunos de los arrestos que ocurrieron en aeropuertos.

Un intento de arresto en el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas terminó cuando agentes de ICE se alejaron dejando a un hombre en el suelo con una sola esposa puesta.

Los dos agentes intentaban detener por la fuerza al hombre el 13 de julio cuando los transeúntes los confrontaron, según la policía y funcionarios federales. Un agente de la TSA les dijo a los presentes que se mantuvieran alejados, según muestra un video del intento de arresto.

El hombre que estaba siendo arrestado fue identificado como Phu Nguyen, de 57 años, en EE.UU. con una visa vencida, según el DHS. Después de que “una multitud de agitadores anti-ICE rodeó a los agentes”, detuvieron el arresto para “reducir la escalada de la situación y por la seguridad de los agentes”, dijo un comunicado del departamento.

La policía de Las Vegas le quitó la esposa de la muñeca y fue liberado después de determinar que no tenía órdenes de arresto pendientes.

Nguyen, un ciudadano de Australia que nació en Vietnam, fue detenido al día siguiente cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Su visa de dos años había vencido en 2015, dijo el DHS.

“Nguyen se negó a salir en violación de las leyes de nuestra nación. Recibirá el debido proceso completo y permanecerá bajo custodia de ICE a la espera del resultado de sus procedimientos de expulsión”, dijo el departamento.

Cuando se le preguntó sobre el intento de arresto de Nguyen, el Departamento de Aviación del Condado de Clark, que administra el aeropuerto de Las Vegas, dijo que reconoce “que incidentes como este pueden generar preguntas e inquietudes entre el público viajero”.

“Trabajamos estrechamente con nuestros socios federales de las fuerzas del orden para apoyar la operación segura del aeropuerto”, dijo el comunicado.

Un auxiliar de vuelo de Southwest Airlines también fue detenido este mes mientras trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Nashville.

Lorenzo Thompson fue arrestado el 14 de julio, confirmó el DHS en un comunicado a CNN. La agencia dice que el ciudadano jamaicano llegó a EE.UU. el 17 de abril de 2021, con una visa de seis meses.

“En contra de las leyes de nuestra nación, se quedó más tiempo del permitido por su visa y no salió”, dijo la agencia. “Permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de sus procedimientos migratorios”.

El sindicato de auxiliares de vuelo de Southwest, Transport Workers Union Local 556, dijo que trabajan con el abogado de Thompson para entender la situación y brindar apoyo.

“Cada miembro merece ser tratado con dignidad y respeto, y estamos comprometidos a garantizar que este miembro y su familia sepan que no están solos durante este momento difícil”, dijo la publicación del sindicato.

Una mujer que viajaba de regreso a casa fue arrestada en una pasarela de embarque en el Aeropuerto Internacional de Denver mientras intentaba abordar un vuelo de Southwest Airlines el 20 de julio, mostró un video.

El Departamento de Seguridad Nacional le dijo a CNN en un comunicado que Chantal Alejandra Morales Rojas, de Ecuador, fue arrestada por ICE después de quedarse más tiempo del permitido por su visa, que venció el 4 de enero de 2025.

“Estos dos tipos enormes se abalanzaron detrás de nosotros… y alguien azotó la puerta detrás de nosotros”, le dijo su amiga a CNN. “Me dio bastante terror quedarme atrapada en esta habitación con estos hombres que estaban a punto de robarse a mi amiga”.

El video mostró a dos hombres de civil hablando con Morales Rojas antes de que la escolten fuera de la pasarela de embarque.

“¡ICE está aquí, ayúdennos!”, le grita la amiga a otros pasajeros en la puerta de embarque.

Los abogados de Morales Rojas dijeron en un comunicado que ella ingresó al país legalmente en enero de 2023 con un estatus legal que le permitía trabajar como au pair.

Presentó una solicitud para permanecer en el país, pero eso no le proporcionó un estatus migratorio formal.

“Durante los últimos tres años y medio, Morales Rojas vivió abiertamente en Estados Unidos con el conocimiento del Gobierno sobre su caso pendiente, pasó repetidas verificaciones de antecedentes y recibió autorización de trabajo del DHS mientras esperaba que se revisara su solicitud”, dijo un comunicado de su abogada. “Morales Rojas no tiene antecedentes penales ni otras preocupaciones, y el proceso que está siguiendo es completamente legal”.

El DHS le dijo a CNN en un comunicado que el hecho de que estuviera siguiendo el proceso para quedarse legalmente en EE.UU. no significaba que se le permitiera quedarse.

“Una solicitud pendiente y una autorización de trabajo NO confieren ningún tipo de estatus legal en EE.UU.”, dijo el comunicado.

Los abogados de Morales Rojas impugnaron su arresto y detención ante un tribunal, y está previsto que sea liberada bajo fianza.

Las aerolíneas por lo general no comentan sobre actividades de las fuerzas del orden, pero Southwest dijo a CNN que cumple las leyes estatales y federales aplicables.

“La aerolínea ha proporcionado orientación a los empleados para ayudar a garantizar que las agencias del orden presenten la documentación legal adecuada antes de las interacciones en las zonas de puertas de embarque”, dijo la aerolínea en un comunicado. “Southwest está comprometida con brindar una experiencia de viaje segura para todos los clientes y empleados”.

“Por favor ayúdenme”, gritó una mujer el 22 de julio cerca de la puerta B7 en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

Agentes de ICE intentaban arrestar a Iryna Gorb, una ciudadana ucraniana, quien, según el DHS, trató de huir y se resistió al arresto.

La concejala de Richmond, California, Doria Robinson, estaba esperando un vuelo cuando dijo que escuchó a una mujer gritando “por favor ayúdenme”.

Aseguró que empezó a grabar video después de darse vuelta y ver a dos hombres de civil agarrar a la mujer y detenerla frente a una tienda del aeropuerto.

Robinson dijo que no vio ninguna identificación de las fuerzas del orden. Algunos viajeros estaban cerca intentando ayudar, indicó.

El DHS dijo en un comunicado que Gorb se había quedado más tiempo del permitido por su visa, que venció en 2011. Permanece bajo custodia.

Gorb es de Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, según una recaudación de fondos anterior verificada por GoFundMe.

“Su casa familiar en Járkiv fue bombardeada y destruida, así que ha estado usando casi todas sus ganancias para apoyar a su familia, que encontró refugio en Europa”, decía.

Járkiv se ubica a unos 31 kilómetros de la frontera rusa y ha sido un objetivo importante de los ataques rusos durante toda la guerra.

“Iryna Gorb hizo su hogar en San Francisco y es una de las muchas personas que ayudan a que San Francisco funcione”, dijo el senador estatal Scott Wiener. “Iryna no cometió ningún delito, pero ICE aun así la agarró violentamente y ahora trata de deportarla a Ucrania, una zona de guerra que actualmente está siendo invadida y bombardeada por Putin”.

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Con información de Emma Tucker, Alisha Ebrahimji, Holmes Lybrand, Graham Hurley, Taylor Galgano, Diego Mendoza, Sharif Paget y David Williams, de CNN.