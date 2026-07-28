Por qué genera dudas la modificación del registro de militares de EE.UU. muertos en Irán por parte del Gobierno de Trump

Análisis de Aaron Blake, CNN

Cuando The New York Times informó la semana pasada que cuatro muertes recientes de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán habían desaparecido repentinamente del sitio web del Departamento de Defensa que registra las bajas militares, el Pentágono insistió en que se trataba únicamente de una “interrupción temporal de los datos”.

Sin embargo, cada vez está más claro que esa no era toda la historia. Además, es el episodio más reciente de la forma caótica y, con frecuencia, insensible en que el presidente Donald Trump ha manejado las muertes de militares.

Las muertes no solo fueron reclasificadas de una manera más conveniente y políticamente favorable para el Gobierno —lo que reduce el número total de fallecidos atribuidos a la guerra con Irán y respalda los argumentos de Trump sobre su autoridad para conducir el conflicto—, sino que además los casos fueron clasificados de tres maneras distintas en el sitio web del Pentágono en el transcurso de la última semana.

Las cuatro muertes reaparecieron durante el fin de semana en el Sistema de Análisis de Bajas del Departamento de Defensa. Sin embargo, en lugar de volver a incorporarlas bajo la Operación Epic Fury —la misión militar relacionada con la guerra con Irán, como cabría esperar si realmente hubiera sido un problema técnico—, fueron incluidas en una nueva categoría del sitio denominada de forma general “Operaciones en el extranjero”.

Como parte de esa actualización, el Pentágono también registró más de 140 militares heridos adicionales.

La nueva categoría indica que contabiliza las “bajas a partir del 7 de julio de 2026”, fecha en la que el Gobierno afirma que comenzó un nuevo conflicto con Irán.

Pero no es la única ocasión en la que el Pentágono modificó la clasificación de estas muertes.

En un comunicado publicado a comienzos de la semana pasada, el Pentágono anunció el fallecimiento de dos de los cuatro militares y señaló que “prestaban apoyo a la Operación Inherent Resolve”.

La Operación Inherent Resolve es la misión iniciada en 2014 para derrotar al grupo extremista ISIS en Iraq y Siria, aunque esos militares murieron durante ataques de Irán. Poco después, el comunicado fue modificado para indicar que los soldados fallecidos “prestaban apoyo a operaciones en el extranjero en Jordania”.

En otras palabras, estos militares han sido vinculados en el sitio web del Pentágono con tres operaciones distintas, dos de las cuales permiten al Gobierno sostener que las bajas no formaban parte de la Operación Epic Fury.

Aunque no está claro por qué se hizo ese cambio, sí resulta evidente que beneficia al Gobierno tanto desde el punto de vista político como legal.

En primer lugar, podría permitir a Trump afirmar que hubo menos militares estadounidenses muertos en la guerra con Irán.

La semana pasada, Trump siguió citando un total de 18 fallecidos —una cifra que incluye las cuatro muertes más recientes— en lugar de 14. El presidente también ha dejado claro que considera políticamente relevante el número de militares fallecidos. Durante el gobierno de Joe Biden criticó repetidamente al entonces presidente por la muerte de 13 estadounidenses durante la retirada de Afganistán.

La segunda razón es que fortalece el argumento legal de Trump para continuar el conflicto sin la autorización del Congreso.

La Ley de Poderes de Guerra permite al presidente emprender acciones militares durante entre 60 y 90 días sin autorización del Congreso. Para ajustarse a esa disposición, el Gobierno sostiene que el primer conflicto concluyó con el alto el fuego iniciado en abril y que uno nuevo comenzó el 7 de julio. Incluso algunos republicanos han expresado dudas sobre esa interpretación.

Ese argumento se debilita si las cuatro muertes más recientes aparecen registradas como parte de la Operación Epic Fury, ya que, según el propio Gobierno, esa operación ya había concluido. Por ello, el Gobierno optó por ubicarlas bajo otra categoría, ya fuera la Operación Inherent Resolve o “Operaciones en el extranjero”.

Resulta difícil interpretar esta situación como algo distinto a un cambio de clasificación que termina convirtiendo las muertes de militares en una cuestión contable.

A efectos prácticos, estos cuatro soldados murieron en el mismo conflicto en el que fallecieron los primeros 14 militares. La única diferencia fue una pausa de tres meses en los combates mientras el Gobierno de Trump y las autoridades iraníes intentaban mantener dos acuerdos de alto el fuego.

La situación genera aún más interrogantes si se considera la respuesta inicial del Pentágono, que calificó la desaparición de los registros como una simple “interrupción temporal de los datos”. The New York Times había citado a funcionarios militares que, bajo condición de anonimato, afirmaron que el cambio había sido deliberado, aunque en ese momento aún no estaba claro cómo serían reclasificadas las muertes.

Se trata de una forma cuestionable de gestionar un asunto tan delicado como la muerte de militares. Es precisamente el tipo de información que debería registrarse correctamente desde el principio.

No obstante, este episodio encaja con la manera en que Trump y su Gobierno han abordado este tipo de asuntos en otras ocasiones.

Desde hace años, Trump ha tenido dificultades para expresarse con empatía sobre militares muertos o heridos. Esa tendencia incluye sus comentarios sobre el fallecido senador John McCain, las referencias a militares como “perdedores” y “tontos”, la minimización de las lesiones cerebrales traumáticas y otras declaraciones polémicas sobre las condecoraciones otorgadas a militares heridos y a efectivos de la OTAN que sirvieron en Afganistán.

La guerra con Irán ha vuelto a situar el tema en el centro del debate y ha evidenciado nuevamente esas dificultades. Tanto Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, realizaron comentarios incómodos sobre las primeras muertes de militares en marzo. Además, Trump ha comenzado a comparar el número de fallecidos con el de otros conflictos recientes e incluso ha afirmado que los militares caídos y sus familias respaldaban su decisión de emprender la guerra con Irán, pese a que al menos un familiar ha expresado públicamente una postura diferente.

Para Trump, pocas cuestiones parecen quedar al margen del cálculo político y, como tantas otras, las muertes de militares terminan convirtiéndose en un elemento más de esa estrategia.

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