Acusación en EE.UU. contra Raúl Castro revive el reclamo de una familia por la muerte de un piloto estadounidense en Cuba

Por Carolina Peguero y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Fotografías, recortes de periódicos, cartas escritas por Fidel Castro y una pequeña libreta de vuelo son los únicos recuerdos que Milagros María Suárez del Pino conserva de su padre Rafael del Pino Siero quien, según ella, fue traicionado por el fallecido líder de la Revolución Cubana, que años antes había sido su amigo.

“Él era ciudadano estadounidense. Sirvió en el Ejército. Era piloto y fue traicionado”, dijo Milagros en una entrevista con CNN al recordar a su padre como un hombre cariñoso y apasionado.

Del Pino fue capturado en Cuba en 1959, meses después del triunfo de la Revolución Cubana, cuando su hija todavía no había nacido. Milagros contó que su madre tenía ocho meses de embarazo cuando recibió la noticia de que el avión que él pilotaba había sido atacado tras aterrizar en la isla.

Ahora, la familia busca obtener justicia por la muerte de Rafael del Pino. Aunque se trata de casos distintos, los abogados de la familia Del Pino sostienen que la reciente acusación presentada en Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro podría darle un nuevo impulso a su reclamo.

En medio de las crecientes presiones del Gobierno de Donald Trump hacia Cuba, el Departamento de Justicia de EE.UU. señala a Castro como uno de los presuntos responsables del derribo de dos aviones civiles operados por la organización Hermanos al Rescate en 1996.

Washington lo acusa de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de una aeronave y homicidio. Castro ha negado haber ordenado directamente el ataque, mientras que el gobierno cubano ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como una medida política.

“Las familias de los estadounidenses asesinados han esperado casi 30 años por justicia”, dijo Francisco Ramón Rodríguez, parte del equipo legal que representa a la familia Del Pino, al referirse al caso de Hermanos al Rescate. “Este caso ocurrió en septiembre de 1959, así que esta familia ha estado esperando 67 años por justicia”, añadió.

En 2008, una corte de Miami-Dade ordenó al gobierno cubano pagar cerca de US$ 260 millones a la familia de Del Pino por su muerte. En 2021, esa cifra aumentó a más de US$ 626 millones. Sin embargo, la familia todavía no ha recibido ese pago.

Entre los documentos que conserva la familia de Del Pino hay cartas originales escritas por Fidel Castro al piloto en 1955, cuando Castro se encontraba en México. Milagros contó que su padre y Castro estudiaron juntos en la Universidad de La Habana.

“Cuando eran jóvenes estudiaron juntos y aparentemente eran amigos”, recordó.

En una de las cartas, Castro le envía saludos a la esposa de Del Pino: “Saludos a tu esposa y un fuerte abrazo de tu amigo Fidel”. En otras cartas, conservadas por la familia, Castro también le pedía reunirse con él.

“Por las cartas de Fidel Castro, mi padre sabía que él quería convencerlo de unirse a sus planes para tomar el poder en Cuba. Pero mientras más información recibía, más pensaba que Fidel iba por el camino equivocado”, dijo.

Con el tiempo, la relación entre ambos cambió. Según Milagros, su padre comenzó a alejarse de Castro cuando empezó a conocer más sobre el rumbo político que estaba tomando.

“Cuando mi padre empezó a darse cuenta de quién era y de lo que estaba haciendo, comenzó a alejarse. Quería separarse de él. Y Castro empezó a notarlo”, recordó.

Según los abogados de la familia, Rafael del Pino fue engañado para regresar a Cuba en 1959, donde fue secuestrado por el recién instalado régimen de Fidel Castro, que lo acusaba de ser un espía de Estados Unidos.

Rodríguez, parte del equipo legal que representa a la familia, dijo que Castro envió a un conocido a Miami para convencer a Del Pino de participar en una misión que supuestamente consistía en rescatar a una persona que intentaba salir de la isla.

“Castro no estuvo de acuerdo con él y envió a una persona de confianza, que en realidad era un espía, a Miami”, dijo Rodríguez.

Según el abogado, la misión fue presentada como un rescate de una persona que estaba huyendo del régimen de Castro. Así que Del Pino, que era piloto, alquiló un avión en Tamiami, en Florida, y viajó a Cuba.

“Del Pino alquiló una avioneta en Tamiami, voló hacia Cuba y aterrizó cerca de La Habana. La aeronave fue atacada a tiros y se incendió. Del Pino sufrió quemaduras, recibió disparos y fue arrestado por el régimen cubano”, explicó.

Rodríguez dijo que Del Pino fue llevado a juicio poco después de su captura, mientras aún se recuperaba de sus heridas. “Fue juzgado en una cama de hospital, usando pijama, literalmente, no figurativamente, literalmente, y fue encontrado culpable y condenado a 30 años”, dijo.

Milagros contó que su madre escribió una carta al presidente Lyndon B. Johnson pidiendo la liberación de Del Pino. Sin embargo, pasó casi 20 años como preso político en Cuba esperando volver a reunirse con su familia. En 1977, días antes de su liberación, Del Pino fue encontrado muerto en su celda.

“Sabíamos que cuando mi mamá recibió esa llamada y dijeron que se había ahorcado, era imposible”, dijo Milagros.

Durante los años que Rafael del Pino permaneció en prisión, Milagros mantuvo una relación con él a través de cartas. Dice que esas cartas fueron una de las pocas formas que tuvo de acercarse a un padre que no pudo acompañarla durante su infancia.

“Él siempre era positivo. Siempre nos decía que estudiáramos. No nos hablaba nada malo. Siempre nos hablaba con esperanzas y con cosas buenas”, contó.

Tras la muerte de Del Pino, la familia inició una batalla legal contra el gobierno cubano. En 2008, una corte de Miami-Dade ordenó al gobierno cubano pagar cerca de US$ 260 millones a la familia por su muerte. En 2021, esa cifra aumentó a más de US$ 626 millones.

Sin embargo, la familia todavía no ha recibido nada. Rodríguez, el abogado de la familia, explicó que un fallo judicial no significa que el dinero llegue automáticamente y que todavía deben seguir los pasos necesarios para intentar cobrarla.

“En nuestro sistema judicial se puede ganar un caso y obtener una sentencia, pero eso no significa que el dinero llegue automáticamente. Después hay que tomar medidas para cobrarlo, y eso es lo que estamos haciendo”, dijo.

Rodríguez explicó que, más allá del fallo económico, el reclamo busca justicia por la muerte de Del Pino y por los años que pasó separado de su familia.

“El dinero no va a reemplazar a su padre ni los años que pasó creciendo sin él”, dijo. “Como abogados civiles, lo único que podemos hacer es litigar y presentar demandas civiles, que es lo que estamos intentando hacer, para obtener algún grado de justicia”, añadió Rodríguez.

Para Milagros, el objetivo siempre ha sido buscar justicia por la muerte de su padre. Ahora, espera que la acusación contra Raúl Castro pueda abrir una nueva oportunidad para que su caso avance.

“Solo quiero justicia para mi padre. Sé que nunca lo voy a tener. Pero al menos quiero que pueda descansar en paz”.

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