Aunque la Fed mantiene las tasas sin cambios, los ahorradores aún pueden obtener buenos rendimientos

Por Jeanne Sahadi, CNN

Tal como lo ha hecho en cada reunión de este año, la Comisión Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal decidió el miércoles dejar sin cambios la tasa clave de préstamos a un día del banco central.

La tasa de fondos federales normalmente influye —directa o indirectamente— en el movimiento de las tasas de interés que los consumidores ganan por sus ahorros y pagan por sus deudas.

Pero, como buena noticia para los ahorradores, aunque la tasa de la Fed no se ha movido en siete meses, otros factores han impulsado al alza las tasas de interés de algunos instrumentos de bajo riesgo que pueden ofrecer buenos rendimientos para tu dinero.

Para quienes tienen préstamos o los buscan, que la Fed se mantenga firme puede significar que el costo de tus deudas no se moverá mucho. Pero es un recordatorio para buscar maneras de minimizar el interés que estás pagando.

Aquí es donde hay oportunidades para obtener —y en algunos casos, asegurar— una tasa que supere la inflación en los próximos meses.

Bonos del Tesoro de EE.UU.: Las tasas de las letras y notas del Tesoro han ido subiendo este año en medio de temores por el aumento de la deuda de EE.UU. y el efecto de la guerra entre EE.UU. e Irán en la inestabilidad geopolítica y los precios del petróleo. Los operadores también han estado descontando al menos un aumento de tasas de la Fed este año.

En Schwab.com el miércoles por la mañana, los rendimientos promedio al vencimiento superaban el 4% en bonos del Tesoro con duraciones que iban de seis meses a 10 años. Por ejemplo, la nota a dos años promediaba 4.5%. Y en el extremo muy largo, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años se negociaba el miércoles cerca de su máximo de 19 años.

Los intereses obtenidos por los bonos del Tesoro están exentos de impuestos estatales y locales.

La deuda de corto y mediano plazo es un lugar especialmente bueno para invertir efectivo no destinado a emergencias que esté reservado para usarse dentro de cinco años. Puedes comprar un bono del Tesoro individual a través de TreasuryDirect.gov o mediante tu corredor de bolsa en línea. O podrías invertir en un fondo cotizado en bolsa de costo ultra bajo que invierte en bonos del Gobierno de EE.UU.

Comprar un bono y mantenerlo hasta el vencimiento es una forma de maximizar tus ganancias y garantizar que recuperarás la totalidad del capital. Si lo vendes antes del vencimiento, puedes recuperar más o menos que tu capital. Si vendes a un precio más alto, registrarás una ganancia de capital que, a diferencia del interés que ganas, es totalmente imponible.

Querrás hacer coincidir la duración del bono con el momento en que necesitarás el dinero. Así que no inviertas en una nota a cinco años si necesitarás el dinero en dos años. “Si hay un desajuste en tus tiempos, puede haber problemas”, dijo Dominic Pappalardo, estratega jefe multiactivos en Morningstar Wealth.

De manera similar, con un ETF, revisa su composición para asegurarte de que la gran mayoría de las posiciones del fondo reflejen tu horizonte temporal, dijo Carlton Davis, codirector de renta fija en la firma de gestión de inversiones Chevy Chase Trust.

Si no estás seguro de cuándo necesitarás el dinero, podrías invertir en letras del Tesoro a tres meses en forma rotativa, sugirió Pappalardo. Obtendrás un rendimiento un poco menor —el miércoles por la mañana el rendimiento promedio a tres meses era 3.92% frente a más del 4% en deuda de mayor plazo—. Pero no estarás inmovilizando tu dinero por más de tres meses a la vez.

Certificados de depósito: Otra oportunidad para los ahorradores está en los certificados de depósito de tasa fija, donde las tasas también han subido este año, señaló Davis.

En Schwab.com el miércoles, las tasas promedio estaban entre 4.02% y 4.65% para CD con duraciones que iban de tres meses a cinco años.

El interés ganado en los CD, que están asegurados por la FDIC, está sujeto a impuestos federales, estatales y locales sobre la renta.

Verifica si existen penalizaciones por retiro anticipado si sacas tu dinero antes de que el CD venza. (Si compras uno a través de una correduría, puedes venderlo, pero la “penalización” sería si el precio que obtienes es menor que la totalidad de tu capital). Además, si compras un CD “rescatable” (callable), eso significa que el banco puede rescatarlo después de cierto punto antes del vencimiento y devolverte tu capital más el interés acumulado hasta la fecha.

Cuentas de ahorro en línea de alto rendimiento: Para fondos de emergencia o cualquier dinero al que necesites acceder rápidamente a corto plazo, las cuentas de ahorro en línea de alto rendimiento de bancos asegurados por la FDIC pagan los mejores rendimientos. Hasta la mañana del miércoles, las cuentas con mejores rendimientos ofrecían tasas entre 3.75% y 4.15% en Bankrate.com.

Aunque las tasas de las cuentas de ahorro de alto rendimiento pueden cambiar en cualquier momento, algunos bancos en línea han estado garantizando tasas del 4% o más por periodos de entre 60 días y un año, según DepositQuest.com.

Fondos del mercado monetario: Para dinero que se necesite a corto o mediano plazo, un fondo del mercado monetario de bajo costo puede ofrecer un rendimiento atractivo. Hasta el miércoles, el rendimiento variable anualizado promedio a siete días era de 3.48% en el Crane 100 Money Fund Index. Los fondos del mercado monetario no están asegurados por la FDIC, pero se consideran seguros ya que invierten en instrumentos de deuda a corto plazo, de bajo riesgo y alta calidad.

No puedes controlar cuándo la Fed bajará las tasas —y aun cuando lo haga, puede que no marque una diferencia tan grande en tus costos de endeudamiento como crees. Pero sí puedes limitar cuánto interés pagas.

Tus tarjetas de crédito: La tasa promedio de las tarjetas de crédito es 19.57% según datos de Bankrate de la semana pasada. Eso está por debajo del máximo histórico (20.79%) establecido en agosto de 2024, pero sigue siendo extremadamente alta.

¿Alguna vez te has preguntado por qué las deudas de tarjetas de crédito son tan caras? Es porque son deuda no garantizada. “Eso significa que no están respaldadas por un activo subyacente como una casa o un auto que un prestamista pueda embargar si el prestatario no les devuelve el dinero”, según Bankrate.

Pero no pagar las facturas de tu tarjeta de crédito dañará tu crédito. Y pagar solo el mínimo creará una montaña de nueva deuda por intereses encima de tu saldo. Así que, si mantienes un saldo pero tienes un puntaje de crédito razonablemente bueno, mira si calificas para una tarjeta de transferencia de saldo que te permita pagar lo que debes sin intereses por hasta 21 meses. Si eso no es posible, llama al emisor de tu tarjeta de crédito para ver si te bajan unos puntos tu tasa.

Tu vivienda: La tasa promedio de una hipoteca a tasa fija a 30 años era de 6.58% al 23 de julio, según Freddie Mac. Eso subió un poco respecto a la semana anterior, pero sigue por debajo del 6.74% registrado un año antes.

Melissa Cohn, vicepresidenta regional de William Raveis Mortgage, no espera que las tasas hipotecarias bajen mientras continúe la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Mientras tanto, Cohn sugiere que quienes buscan casa pueden reducir costos considerando una hipoteca de tasa ajustable si no planean quedarse en la vivienda a largo plazo o creen que las tasas bajarán en los próximos años. Hasta el miércoles, la tasa promedio de una ARM 5/1 era de 6.45%, según Bankrate.

Otra opción es pagar puntos para reducir la tasa de interés de la hipoteca que obtengas. Un punto, que equivale al 1% del monto del préstamo, por lo general reducirá tu tasa en un cuarto de punto (0.25%). “Esta estrategia es más efectiva con hipotecas de tasa fija, particularmente si esperas mantener el préstamo a largo plazo y no refinanciar”, dijo Cohn en un correo electrónico.

Si ya eres propietario de una vivienda y estás considerando pedir prestado con el valor acumulado de tu vivienda, podrías considerar un préstamo con garantía hipotecaria (HEL) o una línea de crédito con garantía hipotecaria (HELOC).

Hasta el miércoles, la tasa promedio era de 8.10% para un préstamo con garantía hipotecaria a tasa fija de cinco años por US$ 30.000, según Bankrate. La tasa ajustable promedio de una HELOC de US$ 30.000 era de 7.44%. (Ten en cuenta que tu tasa ajustable de HELOC podría subir).

Siempre que pidas prestado contra tu vivienda, “haz los cálculos para asegurarte de que las comisiones y los costos que tienes que pagar no superen los beneficios del préstamo”, dijo la experta en préstamos hipotecarios de Bankrate, Linda Bell, en un correo electrónico. “Lo más importante: no olvides que tu casa está en juego. Si no devuelves el préstamo, podrías perder tu casa por ejecución hipotecaria”.

Tu auto: En junio, el préstamo promedio para un auto nuevo fue de US$ 44.407, un máximo histórico, según datos de Edmunds. Se pagaba en un promedio de 70.5 meses al 7% de interés, lo que resultaba en un pago mensual de US$ 781.

Para la compra de un automóvil usado, el préstamo promedio fue de US$ 30.649 a lo largo de 70.3 meses con un 10.5% de interés, con un pago mensual de US$ 580.

Jessica Caldwell, jefa de análisis en Edmunds, señaló que los datos preliminares de este mes muestran que el pago mensual promedio de un vehículo nuevo está en un récord de US$ 784.

Para mantener bajo control los costos de financiamiento de un automóvil, Caldwell sugiere buscar tasas de interés con la misma diligencia con la que comparas opciones para el automóvil. Eso significa considerar tasas de cooperativas de crédito y bancos, no solo del concesionario.

“Cuando las tasas de referencia se mantienen elevadas, a los fabricantes de automóviles les resulta más costoso subsidiar las ofertas de APR baja en las que se han apoyado en el pasado. Así que recortan su oferta de manera generalizada”, dijo Caldwell.

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