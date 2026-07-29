El Dr. Anthony Fauci se acoge a la Quinta Enmienda para evitar responder preguntas del Senado sobre la pandemia de covid-19

Por Sarah Overmohle y Adam Cancryn, CNN

El Dr. Anthony Fauci, quien lideró la respuesta del Gobierno estadounidense frente a la pandemia de covid-19, invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Este miércoles, a los pocos minutos de que comenzara una audiencia en el Capitolio, Fauci se negó a testificar. Los republicanos esperaban socavar al científico y que terminara expuesto a acusaciones de perjurio.

Fauci compareció ante la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado después de ser citado por el senador Rand Paul. El científico dijo que se negaba a responder preguntas debido a lo que describió como la “evidente obsesión” del presidente republicano de la comisión por pedir que sea procesado.

Sin embargo, los senadores republicanos continuaron con la audiencia y bombardearon al científico con preguntas sobre investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y sobre el origen del covid-19. Fauci permaneció la mayor parte del tiempo mirando al frente e invocó su derecho de la Quinta Enmienda más de cuatro decenas de veces durante las dos primeras horas de la sesión. En algunos momentos, no obstante, dejó entrever su frustración.

En uno de los momentos más tensos de la audiencia, Paul ordenó que el abogado de Fauci fuera retirado de la sala después de que este intentara intervenir en repetidas ocasiones para invocar el derecho de su cliente a acogerse a la Quinta Enmienda.

En un comunicado previo, el abogado afirmó que las circunstancias que rodeaban la comparecencia de Fauci “lamentablemente hicieron imposible que continuara cooperando (con el Congreso)” y añadió que Paul ha emprendido una “cruzada pública” contra su cliente.

La decisión de Fauci privó a sus críticos republicanos de intercambios sustanciales con los que buscaban volver a debatir la supuesta mala gestión del científico durante la respuesta al covid-19 y las teorías sobre el origen del virus. No obstante, es probable que sus detractores señalen la invocación de ese derecho constitucional como una prueba de que no está dispuesto a ser transparente.

“Que conste en actas que el testigo se negó a responder si hay una carpeta frente a él amparándose en su derecho de la Quinta Enmienda”, dijo Paul en un momento de la audiencia.

Fauci, por su parte, señaló en su declaración inicial que los legisladores republicanos habían dejado claro que pretendían utilizar la audiencia para lograr que fuera procesado. “La única razón por la que (el senador Paul) me cita ante esta comisión es para que diga algo, cualquier cosa, que pueda respaldar sus reiteradas promesas públicas de que termine, en sus palabras, ‘tras las rejas’”, afirmó.

Mientras tanto, los demócratas de la comisión aprovecharon su tiempo para expresar su frustración porque Paul citó a Fauci en lugar de centrarse en los recortes presupuestarios a las agencias de salud.

“Es lamentable que lo hayan puesto en la posición en la que se encuentra hoy y debe de ser enormemente frustrante saber que esta audiencia está diseñada para tenderle una trampa”, dijo a Fauci la senadora Maggie Hassan, de New Hampshire.

Fauci, el rostro de la investigación estadounidense sobre enfermedades infecciosas desde la crisis del VIH/sida, ha comparecido más de 250 veces ante el Congreso. Esta es la primera vez que invoca la Quinta Enmienda.

El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), de 85 años, había comparecido anteriormente ante legisladores para negar, bajo juramento, las acusaciones de Paul de ocultar el origen de la pandemia de covid-19 y de encubrir investigaciones controvertidas sobre enfermedades infecciosas.

La presión de Paul y de otros legisladores llevó al presidente Joe Biden a conceder un indulto preventivo a Fauci durante sus últimos días en el cargo, con el fin de protegerlo de posibles cargos relacionados con declaraciones realizadas en años anteriores.

Pero Fauci afrontó una nueva amenaza después de que Paul asumiera la presidencia de una importante comisión del Senado: que los senadores republicanos y otros funcionarios, entre ellos el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., buscaran nuevas vías para acusarlo de perjurio.

“Un indulto que protege a una persona de un proceso penal no reescribe la historia. No borra documentos. No convierte una declaración engañosa en una veraz y no impide que el Congreso establezca qué ocurrió”, dijo Paul en su intervención inicial, en referencia a sus acusaciones de que Fauci tergiversó el origen de la pandemia y eliminó comunicaciones internas.

Paul y Kennedy dejaron claro antes de la audiencia que esperaban que Fauci, retirado desde 2022, incurriera en perjurio al responder sobre el origen del covid-19, las medidas de confinamiento y las investigaciones científicas financiadas por el NIAID.

“Hay muchas cosas que (Fauci) dijo y que sabemos que son mentiras. Presumiblemente, Rand Paul le preguntará sobre ellas y, si vuelve a mentir, podría ser procesado por perjurio”, declaró Kennedy a Fox News el lunes por la noche.

El presidente Donald Trump también intervino antes de la audiencia de este miércoles y escribió en redes sociales que Fauci “tomó demasiadas malas decisiones”. El mandatario añadió que él “no permitió que (Fauci) cerrara el país” durante la pandemia.

La negativa de Fauci a responder preguntas se produce pocos días después de que otro republicano de la Cámara de Representantes remitiera al exfiscal especial Jack Smith al Departamento de Justicia para una posible investigación penal, al sugerir que hizo declaraciones falsas durante un testimonio prestado a puerta cerrada ante una comisión. Al igual que Fauci, Smith ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de aliados de Trump, molestos por la investigación sobre los intentos del presidente de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Paul sostiene que los NIH financiaron investigaciones sobre virus en Wuhan, China, que hicieron más virulentas y contagiosas determinadas cepas de coronavirus. Estos estudios, conocidos como investigación de ganancia de función, suelen utilizarse para comprender mejor cómo se propagan los virus y cómo tratarlos.

Fauci ha negado durante años que los NIH financiaran investigaciones relacionadas con el coronavirus que originó la pandemia de 2020. Las revisiones federales sobre el brote no han llegado a una conclusión definitiva sobre su origen, pero no existen pruebas de que el virus haya sido diseñado y se haya filtrado desde un laboratorio de virología.

Aun así, Fauci y Paul han protagonizado repetidos enfrentamientos en audiencias del Congreso sobre si los NIH financiaron investigaciones de ganancia de función en China. Fauci sostiene que, según la definición del Gobierno sobre ese tipo de investigaciones, la agencia no financió esos estudios en el extranjero.

Ese punto sigue siendo central para Paul y ha provocado intensos debates entre ambos en varias audiencias del Congreso.

“Los NIH y el NIAID categóricamente no financiaron investigaciones de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan”, dijo Fauci a Paul durante una tensa audiencia ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado en mayo de 2021.

Cuando Paul volvió a preguntarle en julio de ese mismo año sobre la investigación de ganancia de función, Fauci respondió: “Si alguien está mintiendo aquí, senador, es usted”.

Antes de la audiencia de este miércoles, Paul publicó 1.100 páginas del diario que Fauci escribió como director del NIAID, correspondientes al período comprendido entre finales de 2019, cuando el covid-19 comenzó a propagarse en China, y su retiro en diciembre de 2022. Las anotaciones muestran su creciente preocupación por la pandemia, los conflictos internos con funcionarios de la administración y cómo documentó el aumento de su notoriedad pública.

Kennedy reveló en una entrevista con Fox News el lunes por la noche que entregó esos archivos a Paul después de una búsqueda de ocho meses.

Fauci citó la publicación de su diario como otra prueba de la cruzada emprendida por Paul en su contra y afirmó que se trataba de una medida “destinada a avergonzarme e intimidarme”.

Concluyó su declaración inicial diciendo: “Aunque me duele hacerlo por el respeto que siento por el Poder Legislativo y por mi trayectoria de décadas de cooperación con el Congreso, siguiendo el consejo de mis abogados invocaré mi derecho, conforme a la Quinta Enmienda de la Constitución, a abstenerme de responder sus preguntas”.

El demócrata de mayor rango en la comisión, el senador Gary Peters, de Michigan, lamentó que Paul se centrara en Fauci en detrimento de otras prioridades del comité.

“En lugar de centrarnos en los desafíos de seguridad nacional que enfrenta nuestro país en este momento, la audiencia de hoy mira hacia atrás y vuelve a abordar cuestiones que esta comisión ya examinó”, dijo Peters antes de que Fauci invocara la Quinta Enmienda. “En vez de aprovechar ese trabajo para fortalecer nuestra preparación ante futuros desastres, estamos volviendo a litigar el pasado”.

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Con información de Alison Main, de CNN.