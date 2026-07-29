Tambalea la nominación de Blanche como secretario de Justicia por cuestionamientos de un senador republicano

Por Ellis Kim, Manu Raju, Hannah Rabinowitz y Alison Main, CNN

La nominación de Todd Blanche como secretario de Justicia del presidente Donald Trump pende de un hilo, luego de que un senador republicano clave afirmara que el Departamento de Justicia no ha hecho lo suficiente para asegurarle que un controvertido fondo de US$ 1.800 millones para evitar la “instrumentalización de la Justicia” no siga adelante.

El rechazo del senador texano John Cornyn se produce cuando la Comisión Judicial del Senado planeaba aprobar la nominación de Blanche este jueves. Con todo, sin el apoyo de Cornyn, la votación fracasará.

Cornyn declaró el miércoles que se había cancelado una reunión programada con Blanche para discutir sus exigencias al Departamento de Justicia para que cancelara formalmente el fondo. El republicano texano declaró a CNN que aún no ha recibido el compromiso por escrito que ha estado exigiendo a Blanche y al Departamento de Justicia para cancelar formalmente el fondo. Por lo tanto, dijo a los periodistas, no está dispuesto a votar a favor.

Cuando CNN le preguntó si bloquearía la nominación si la audiencia seguía adelante, Cornyn respondió: “No estoy preparado para votar a favor. Permítanme decirlo así”.

Dado que Cornyn y su colega republicano de la Comisión Judicial, el senador Thom Tillis, siguen descontentos porque el Departamento de Justicia no ha proporcionado una garantía por escrito para cancelar el fondo, no está claro si la comisión procederá con la votación del jueves. Cornyn dijo que el presidente de la comisión, Chuck Grassley, decidirá alrededor de las 4 p.m. (hora del este) de este miércoles si se procede con la sesión del jueves.

“Así que todavía tenemos algo de tiempo y, con suerte, reconozcan la gravedad de esto y respondan”, dijo Cornyn, refiriéndose al equipo de Blanche.

Un funcionario del Departamento de Justicia le dijo a CNN que el departamento “presentó una propuesta por escrito al personal del senador Cornyn ayer, tras las conversaciones mantenidas con la comisión y la oficina del senador. Esperamos seguir dialogando sobre cualquier inquietud pendiente”.

Sin embargo, Cornyn declaró a la prensa este miércoles que no ha visto “ni un solo documento que responda a mis solicitudes”.

Blanche, presente en el Capitolio el miércoles por la tarde, no respondió a las preguntas a gritos de los periodistas, incluyendo si había presentado una propuesta a Cornyn para abordar las inquietudes del senador y si preveía que la votación de su comisión se retrasaría el jueves.

Blanche ha insistido previamente en que el fondo contra la “instrumentalización de la Justicia” —un controvertido fondo destinado a compensar a quienes afirman haber sido perjudicados por el Departamento de Justicia, incluyendo posiblemente a los alborotadores del 6 de enero de 2021— ya no se llevará a cabo. La administración también había afirmado previamente en un documento judicial que había abandonado la idea de implementar dicho fondo.

Cuando se le preguntó si la comisión votaría el jueves, Grassley respondió: “Tendrán que preguntarle a Tillis y a Cornyn sobre eso”.

Algunos miembros del Departamento de Justicia se mostraron sorprendidos por la publicación de Cornyn en redes sociales el martes, en la que dejó claro que aún no estaba dispuesto a votar a favor de Blanche. Publicó en X que “no hay ningún acuerdo sobre la nominación de Blanche. Saben lo que tienen que hacer”.

La oficina del secretario de Justicia interino confiaba en que la nominación de Blanche sería aprobada por la comisión. Fuentes del Departamento de Justicia indicaron que aún existía cierta confusión sobre qué satisfacería exactamente la presión de Cornyn contra el fondo para la antiinstrumentalización.

Tillis insistió en que el Departamento de Justicia debería poder llegar a un acuerdo con él y Cornyn sobre el fondo antes de la votación de la comisión sobre la nominación, prevista para el jueves por la mañana.

“Mi oficina ha estado en contacto con el equipo de Blanche durante la última hora. Estamos trabajando para lograrlo; realmente creo que es solo cuestión de redacción. No creo que estemos en desacuerdo en cuanto al objetivo. Así que, con eso, esperamos poder lograrlo”, declaró a CNN.

Reconoció que si no lo consiguen, (esto) “podría afectar al margen de beneficio” del jueves. Tillis se ha mostrado consistentemente más optimista sobre la posibilidad de que él y Cornyn logren superar las diferencias con el Departamento de Justicia. Tillis argumentó que la fecha límite de las 4 p.m. no debe interpretarse como un ultimátum. “Creo que probablemente se trata de una medida de planificación para la revisión del texto de mañana. No es que el senador Cornyn se esté retirando. Simplemente está siendo realista respecto a la planificación para dicha revisión”.

Al ser presionado sobre por qué el Departamento de Justicia ha tardado tanto en encontrar una solución a sus inquietudes si Tillis realmente cree que comparten los mismos objetivos, el republicano de Carolina del Norte respondió: “Tengan en cuenta que todo lo que estamos tratando de plasmar por escrito eran cosas con las que Blanche estaba de acuerdo bajo juramento. Así que no creo que haya ningún juego oculto. Creo que Blanche realmente quiere que esto se resuelva porque reconoce que es una distracción”.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Morgan Rimmer y Sarah Ferris, de CNN.