“Tengo mucha más vida aquí”: no podía permitirse jubilarse en Estados Unidos, así que se mudó de California a Portugal

Por Tamara Hardingham-Gill, CNN

Paula Dreyfuss decidió mudarse a Portugal hace cinco años. A raíz de su decisión, mucha gente cuestionó su estado mental, ya que ni siquiera había visitado el país europeo antes.

Pero esta madre de dos hijos, que ahora reside en la ciudad costera de Oporto, famosa por su vino y sus espectaculares puentes, no se arrepiente de nada, esencialmente porque su vida es mucho más plena en muchos sentidos.

“Aquí tengo mucha más vida”, dice Dreyfuss, originaria de Texas, a CNN Travel, antes de describir con entusiasmo sus frecuentes viajes a museos locales, cines y bodegas en el Valle del Duero, una región declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el norte de Portugal.

“Una vez mi hija vino de visita y preguntó: ‘Bueno, ¿qué hacen ustedes todo el día?’, recuerda. ‘Y mi amiga levantó una copa de champán y dijo: “lo estás viendo””.

A Dreyfuss le encanta la comida local y suele comer fuera al menos tres veces por semana, algo que simplemente no se podía permitir cuando vivía y trabajaba como profesora en San Diego, California.

Cuando Dreyfuss comenzó a dar clases tras trabajar durante años en finanzas corporativas, pensó que acabaría teniendo unos ingresos de jubilación que le permitirían disfrutar de un estilo de vida cómodo.

Pero a medida que pasaban los años y aumentaba el costo de vida, se dio cuenta de que era poco probable que eso sucediera.

Dreyfuss consideró la posibilidad de mudarse a otro lugar dentro de Estados Unidos y recuerda haber conducido hasta Seattle y “haber parado en un montón de sitios”, pero dice que no pudo encontrar ningún lugar lo suficientemente asequible como para tentarla a mudarse.

Siempre había soñado con recorrer Europa a fondo, pero Dreyfuss sabía que probablemente nunca lo lograría si se quedaba donde estaba. Así que, ¿qué mejor manera de explorar el continente que mudándose allí?

Tras investigar un poco sobre los países europeos, Dreyfuss descubrió que el único visado para el que reunía los requisitos en ese momento era el visado D7 de Portugal, que permite a los ciudadanos de fuera de la UE con ingresos pasivos estables residir en el país.

“Nunca había estado en Portugal. Así que no tenía forma de hacer un viaje de reconocimiento ni nada por el estilo”, dice. “Pensé: ‘Voy a ir allí. Y si no me gusta Portugal, me mudaré a España o Francia’”.

Aunque pospuso sus planes durante un tiempo, Dreyfuss afirma que la pandemia de covid-19 en 2021 finalmente la impulsó a abandonar Estados Unidos de forma permanente.

“Tenía muchas ganas de alejarme de la situación política en Estados Unidos”, admite.

Dreyfuss se puso en contacto con un grupo en línea especializado en ayudar a extranjeros a mudarse a Portugal y comenzó el proceso de solicitud de visa, que tardó un poco más de lo previsto ya que la embajada portuguesa estaba cerrada en ese momento debido a la pandemia.

Una vez que le aprobaron la visa D7 en 2021, Dreyfuss tuvo solo unos meses para empacar sus pertenencias en California y mudarse a Portugal.

Luego vendió su casa adosada y se deshizo de gran parte de sus pertenencias.

En mayo de 2021, Dreyfuss llegó a Portugal con cuatro maletas y su perro Charlie.

Estuvo en Lisboa poco menos de una semana antes de darse cuenta de que le resultaba demasiado grande y que era “como vivir en Estados Unidos” debido a las grandes multitudes y al tráfico constante.

Dreyfuss alquiló rápidamente un vehículo y recorrió la costa antes de visitar la ciudad de Oporto. Quedó inmediatamente impresionada por la belleza del destino, así como por su diversidad y su ambiente acogedor.

Aunque tenía previsto seguir viajando y conocer más de Europa, Dreyfuss se enamoró de la segunda ciudad más grande de Portugal y decidió quedarse allí. Por suerte, conoció a un agente inmobiliario a las pocas horas de llegar y en pocos días encontró un apartamento sin amueblar en Oporto.

Con el paso del tiempo, Dreyfuss quedó completamente cautivada por la ciudad. Le encantaban especialmente los residentes, que siempre eran “tan cálidos y amables”, así como el clima soleado, y sentía que este era un lugar donde podía ser feliz.

“Cada vez que me encontraba en una situación en la que pensaba: ‘Voy a sentarme aquí en la acera a llorar’, alguien me decía: ‘¿Puedo ayudarte? ¿Estás perdida?’”, cuenta. “Eso fue parte del detonante, y entonces empecé a hacer amigos aquí”.

Su vida social se llenó rápidamente y Dreyfuss pronto descubrió que se reunía constantemente con sus nuevos amigos para jugar, cenar, tomar vino y café.

A Dreyfuss le encantaba poder vivir cómodamente en la ciudad con unos ingresos “adecuados” y poder permitirse irse de vacaciones varias veces al año, incluyendo viajes por carretera a España o Francia, así como regresar a Estados Unidos para visitar a su familia.

Sin embargo, una de las mayores ventajas para ella fue el hecho de sentirse cómoda caminando sola por la noche, algo que no ocurría en San Diego. Portugal es el séptimo país más seguro del mundo, según el Índice de Paz Global.

“Me siento muy segura aquí”, dice, y añade que le encanta lo fácil que es recorrer Oporto a pie y el hecho de que “se sienta como un pueblo”.

Aunque tiene auto, Dreyfuss dice que no lo usa a menudo y señala que los conductores parecen ir mucho más despacio en la ciudad.

“La gente me pregunta: ‘¿Cómo puedes conducir en Oporto?’”, dice. “Y yo les digo: ‘Conduje durante 35 años en Los Ángeles. No es tan malo’”.

Además, considera que la atención médica en Portugal es muchísimo mejor que en Estados Unidos, “no solo por el costo, sino también por la calidad de la atención”. Portugal cuenta con un sistema de salud financiado principalmente con impuestos y con cobertura universal.

Sin embargo, Dreyfuss admite que familiarizarse con el sistema bancario ha sido “un pequeño desafío”, al igual que la compra de bienes inmuebles, sobre todo porque Portugal no cuenta con una declaración legal de divulgación de información sobre la propiedad por parte del vendedor, en la que los vendedores están obligados a informar a los compradores sobre los problemas que pueda tener la propiedad.

Compró su primera vivienda en Oporto en 2022, pero vendió el apartamento de dos habitaciones en el barrio artístico de Bombarda dos años después y adquirió un ático en el barrio de Marqués con terraza a ambos lados, donde reside actualmente. Desde entonces, Dreyfuss ha comprado un segundo apartamento, que le alquila a una amiga.

“Nada es perfecto. La verdad es que la burocracia aquí a veces es un verdadero fastidio”, dice. “Hay cosas que son casi idénticas. Hay cosas que son mejores. Y hay cosas que son peores”.

Aunque el costo de vida en Portugal ha aumentado en los años transcurridos desde que se mudó allí, sigue siendo “probablemente entre un 40 % y un 50 % menor” que en Estados Unidos, asegura Dreyfuss, y añade que para ella es “una vida mucho mejor en el día a día”.

En cuanto al idioma, Dreyfuss admite que ha sido una de sus mayores dificultades, y cuenta cómo siempre les pide a los lugareños que “hablen más despacio” porque “hablan muy rápido y omiten palabras enteras en las frases”.

“Puedo hacerme entender”, dice. “Pero hablo como una niña de tres o cuatro años”.

En lo que respecta a las diferencias culturales, Dreyfuss bromea diciendo que es muy difícil colgar el teléfono cuando se habla con un portugués, y que ha tenido que aprender a no entrar en una tienda y “empezar a hablar sin más” sin intercambiar primero algunos saludos.

“Hay que decir: ‘Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?’”, dice, y añade que cualquier otra cosa se considera de mala educación. “Pero ahora me sale de forma natural porque llevo aquí cinco años”.

Desde su llegada en 2021, Dreyfuss ha viajado a Londres cuatro veces, a París tres veces y a Sevilla dos veces. También ha visitado Viena, la capital de Austria, así como Marsella y Toulouse, en Francia.

En los próximos meses y años, espera explorar Italia y la costa atlántica de Europa.

“Eso es algo que no podría hacer si no viviera aquí”, añade.

Actualmente, Dreyfuss posee una ciudadanía temporal, que se renueva cada dos o tres años, y recientemente se inició el proceso para solicitar la ciudadanía portuguesa.

Hoy se siente como en casa en Portugal y no se imagina volviendo a Estados Unidos de forma permanente.

“Tendrían que arreglar muchísimas cosas antes de que quisiera volver a vivir allí”, dice.

Dreyfuss regresará a Estados Unidos a finales de este año para la boda de su hija y desea reencontrarse con sus seres queridos. Sin embargo, siempre siente un gran alivio al volver a Portugal, lo que le confirma que está donde debe estar.

Además de sus amigos y familiares, Dreyfuss dice que lo que más extraña de vivir en California es la cadena de supermercados estadounidense Trader Joe’s.

“Cuando regreso aquí, siento que es maravilloso estar en casa”, dice. “Así es como uno se da cuenta”.

“Pero la verdad es que no echo de menos el miedo”, dice. “Eso es lo que me hace más feliz aquí. Mis hijos me extrañan y yo los extraño. Pero siempre les digo: ‘Pueden venir a verme’”.

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