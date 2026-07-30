El papa León XIV dice que sus ancestros fueron tanto “esclavos como propietarios de esclavos”

Por Christopher Lamb, CNN

El papa León XIV profundizó en su historia familiar, revelando que sus ancestros incluían tanto personas esclavizadas como propietarios de esclavos.

“Vengo de una familia cuyos abuelos eran inmigrantes”, dijo el primer pontífice estadounidense a la cadena NBC en los Jardines Vaticanos de Castel Gandolfo el miércoles. “En el lado de mi madre, tenemos personas que fueron tanto esclavas como propietarias de esclavos”.

León habló sobre los vínculos históricos de su familia con el comercio de esclavos transatlántico el miércoles en respuesta a una pregunta de un periodista sobre su herencia estadounidense.

Cuando se le preguntó sobre qué ama de su tierra natal, el papa también mencionó que valora altamente el “sentido de libertad, el sentido de oportunidad” de Estados Unidos y “de haber invitado durante generaciones a personas de todo el mundo a formar parte de América”.

La importancia de dar la bienvenida a los recién llegados es un mensaje que el papa nacido en Chicago ha enviado repetidamente a Estados Unidos, al criticar el tratamiento “inhumano” de los inmigrantes durante la represión del Gobierno de Trump.

Leo XIV también mencionó la posibilidad de visitar Estados Unidos en algún momento de los próximos dos años. “Me verán allí”, dijo. “De casualidad, hoy estábamos viendo el calendario para los próximos años. Aún no está todo definido, pero definitivamente espero estar allí pronto”.

Si una visita papal se llevara a cabo en los próximos dos años, probablemente sería en 2027, ya que el líder de la Iglesia Católica generalmente no visita un país durante un año electoral.

Consciente de que es definido en exceso por su país de nacimiento, el pontífice le dijo a los periodistas que se ve a sí mismo como un papa “que resulta ser estadounidense”, con la misión de liderar una Iglesia extendida por todo el mundo. Aunque señaló que su “familia todavía está en Estados Unidos”, agregó: “Tengo un gran amor por Estados Unidos de América”.

Cualquier viaje papal a Estados Unidos necesitaría una cuidadosa negociación diplomática dada las recientes tensiones entre la Casa Blanca y el papado. A principios de este año, el presidente Donald Trump lanzó una serie de ataques contra León, acusándolo de ser “débil en cuanto a crimen”. Esto ocurrió después de que el papa se pronunciara en contra de la intervención militar de EE.UU. en Irán.

Las declaraciones de León sobre su historia familiar llegan después de que una investigación encontrara que tenía una mezcla de ancestros europeos y afroamericanos. Sus abuelos maternos, residentes de Nueva Orleans, son descritos en registros censales como “negros” y “mulatos”. La investigación, realizada por el académico Henry Louis Gates Jr., también reveló que los ancestros del papa incluían tanto propietarios de esclavos como personas esclavizadas.

A principios de este año, León hizo historia al convertirse en el primer pontífice en reconocer públicamente y disculparse por el papel de la Iglesia Católica en la esclavitud. En su documento sobre Inteligencia Artificial, pidió “perdón” por la lentitud de la Iglesia para condenar el comercio de esclavos, diciendo que era “imposible no sentir profunda tristeza al contemplar el inmenso sufrimiento y humillación soportados por tantos”.

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