América Latina enfrentará “El Niño” más potente en décadas. Los países ya se preparan para el impacto

Por Mauricio Torres, CNN en Español

“El Niño”, un evento climático caracterizado por un aumento de la temperatura en el océano Pacífico, oficialmente ha comenzado y se espera que este año sea el más potente en décadas, al grado de que popularmente ya es conocido como un “Súper El Niño”.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) informó el 11 de junio que “El Niño” se había formado en el Pacífico tropical, emitió un aviso y dio algunos datos sobre la fuerza que podría alcanzar.

“Pronosticadores predicen una probabilidad del 63 % de que las temperaturas superficiales del mar superen los 2.0° C en la región del Pacífico monitoreada por ‘El Niño’. Si se supera este umbral, la NOAA considera el evento ‘muy fuerte’”, dijo.

En este marco, algunos países de América Latina ya han comenzado a publicar información sobre los impactos que este evento podría tener en sus territorios, así como sobre algunas de las medidas que tienen contempladas para hacerles frente.

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN) dijo el 1 de julio que, según sus pronósticos, la temperatura del agua del mar estará por encima de sus valores normales en el trimestre julio-agosto-septiembre y que la probabilidad de que esto continúe “se mantiene muy alta para los próximos trimestres”.

A su vez, esto se traduce en posibles aumentos de lluvias y temperaturas tanto al norte como al sur del país, por lo que desde el SMN “se monitorea de cerca” cómo evoluciona “El Niño” para poder prever afectaciones más específicas.

En el país con la mayor extensión territorial y población de América Latina —más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados y más de 213 millones de habitantes, respectivamente—, el pronóstico es que “El Niño” provoque sequía en el norte y este del Amazonas y episodios de lluvias intensas en el sur, dijo Gilvan Sampaio, meteorólogo del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), en una entrevista publicada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sampaio detalló que la sequía y las lluvias intensas, además, pueden generar afectaciones severas en la agricultura. También señaló que el Ministerio publicará un boletín para hacer un monitoreo puntual del desarrollo de “El Niño”.

Para la franja de países de Centroamérica, el panorama es de un déficit de lluvias en la mayor parte de la región y de un aumento de las temperaturas, según se informó el 23 de julio al término del LXXXI Foro del Clima y de XXXII Foro Hidrológico de América Central, en los que participaron instituciones y especialistas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred), el país anfitrión de estos encuentros, dijo en un comunicado que el objetivo de quienes se reunieron es poder contar con información sólida que sirva a las instancias de protección civil de cada nación para planificar y tomar decisiones.

Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos, dijo recientemente a CNN que “El Niño” podría afectar a unos 16 millones de personas en América Latina y el Caribe. Mencionó como ejemplo que el incremento de las temperaturas en algunas regiones —que se estima que sería de 3.0° C en ciertos lugares de Guatemala— podría impactar en la agricultura, impulsar un alza de precios de los alimentos y, con ello, generar hambruna.

Frente a esto, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras están diseñando planes para dar orientación a los agricultores sobre cómo reducir el golpe de “El Niño” en sus cosechas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) contempla diferentes tipos de afectación según la región del país. Por ello, también tiene diversas recomendaciones para la población.

Para la zona norte altiplánica, recomienda mantener reservas de agua y planificar las actividades agrícolas por la posible escasez de lluvias. Para la zona centro y centro-sur, sugiere que las personas mantengan los techos de sus casas en buen estado, revisen que la abundancia de precipitaciones no provoque acumulaciones y, para los agricultores, que preparen sus terrenos para evitar que se inunden. Por último, para la zona austral, el Senapred llama a conservar agua y proteger del frío a los cultivos y los animales.

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) detalló los posibles impactos de “El Niño” en un comunicado publicado el 9 de julio.

De acuerdo con sus pronósticos, se prevén afectaciones como estas: mayores temperaturas; menores lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Caribe; una reducción de los niveles de ríos y lagos que, a su vez, podría impactar en el abasto de agua para uso humano, agrícola y de generación de energía hidroeléctrica; mayor riesgo de incendios forestales; problemas de salud de diverso tipo, como los derivados de la proliferación de insectos o de falta de higiene.

Ante esto, dijo el Ideam, las autoridades, los sectores productivos y la ciudadanía en general deben estar pendientes del desarrollo de “El Niño” para tomar a tiempo las medidas que correspondan.

En el caso de Ecuador, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) dijo el 22 de julio en un comunicado que hizo un monitoreo frente a las costas de las provincias de Esmeraldas, Manta y Santa Elena para determinar la evolución de “El Niño” y cómo puede afectar al país.

Un mes antes, el 30 de junio, informó que estaba probando un vehículo submarino autónomo en la provincia de Galápagos para poder reforzar sus labores de seguimiento.

El 9 de julio, durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informaron cuáles son sus pronósticos para el impacto de “El Niño” y algunas de las medidas que se están tomando.

De acuerdo con las autoridades, se prevé que el evento climático traiga un incremento de las temperaturas en el país y también de lluvias, en particular aquellas relacionadas con la temporada de ciclones en el Pacífico. Para 2026, se estima que en esa región costera habrá entre 18 y 21, una cifra superior a la de otros años.

Para enfrentar la situación, el Gobierno de México dijo que está reforzando la comunicación entre instituciones —federales, estatales y locales—, revisando las condiciones de los refugios temporales que se puedan necesitar y mejorando sus sistemas de alertamiento temprano. En este rubro, el Gobierno mexicano busca tener listo en dos meses un sistema que envíe alertas a los teléfonos celulares, en especial a los habitantes de zonas de mayor riesgo.

La Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay (SEN) informó el 23 de julio que tuvo una reunión con otras instituciones para revisar los posibles impactos de “El Niño” y “planificar acciones preventivas que permitan una respuesta oportuna ante eventuales inundaciones y afectaciones a la producción”, sin dar mayores detalles.

En el encuentro también participaron el Ministerio de Agricultura y Ganadería, autoridades locales, productores y organizaciones civiles.

El Servicio Meteorológico de Perú (Senamhi) dijo el 17 de julio que mantiene estado de alerta por “El Niño”, que considera podría extenderse hasta abril de 2027.

Algunos pronósticos particulares son que de julio a septiembre haya temperaturas “muy por encima de sus valores habituales en toda la costa”, mientras que las lluvias podrían crecer “con episodios localizados”. Además, detalló, las condiciones cálidas anómalas podrían afectar la actividad pesquera, pues ciertas especies estarían replegadas y a mayor profundidad.

“Se recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes a fin de adoptar las medidas para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes”, dijo la institución.

Este martes, durante su primer discurso como presidenta de Perú, Keiko Fujimori aseguró que una de sus prioridades inmediatas será un plan para mitigar los efectos de “El Niño”, basado en “prevención oportuna” y no en la “reacción tardía” que, según la mandataria, hubo en otras ocasiones.

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Con información de Sol Amaya, Merlin Delcid y Gonzalo Zegarra, de CNN.