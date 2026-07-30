Las películas y series que debes conocer antes de ver “Spider-Man: Brand New Day”

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Ese viernes se estrena en cines la nueva película del Hombre Araña, “Spider-Man: Brand New Day”, y cabe preguntarse, ¿debo estar al tanto de la trama de las películas previas de la saga para entenderla?

La película, protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo y Sadie Sink (“Stranger Things”), entre otros, funciona como un nuevo comienzo de la franquicia, pero ayuda mucho recordar cómo concluyó la historia en la entrega anterior.

La sinopsis oficial de “Spider-Man: Brand New Day” es la siguiente: “Un Peter Parker olvidado vive solo como Spider-Man a tiempo completo hasta que la presión creciente desencadena un cambio peligroso y surge un nuevo enemigo poderoso”.

La verdad es que se trata de una trama algo ambigua. El primer tráiler de la película, lanzado en marzo, reveló que el ADN de Peter Parker (Tom Holland) está mutando, lo que tiene implicaciones con sus poderes arácnidos y es la razón por la que en la historia aparece el Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo), pues Peter acude a él con el propósito de que lo ayude a superar este cambio… y, por supuesto, es también la causa por la que Hulk se involucra en la historia.

El “enemigo poderoso” al que alude la sinopsis se refiere quizás al del personaje interpretado por Sadie Sink, cuya identidad se ha mantenido en secreto, lo que significa que debe tratarse de un superhéroe/villano importante de las historietas Marvel. El rumor más extendido entre los fans es que Sink interpreta a Jean Grey, el poderoso personaje de los X-Men. Durante meses se dijo también que la actriz encarnaba a Typhoid Mary, una archienemiga del Hombre Araña en las historietas. Los reportes de prensa también apuntan a que veremos a la mutante Jean Grey en pantalla, lo que marca la primera aparición importante de un integrante de los X-Men en el llamado Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

A continuación se ofrece una lista de las películas y series en los que figuran personajes que desempeñan un papel en la trama de “Spider-Man: Brand New Day”.

El papel de The Punisher (Jon Bernthal) es secundario en “Spider-Man: Brand New Day”; como un justiciero que ayuda al Hombre Araña. Su más reciente aparición antes de la película es en la película de streaming “The Punisher: One Last Kill”, de este año, que no impactará en la historia de la nueva “Spider-Man”. Lo que sí indica es que esta vez, si aparece un antihéroe tan violento como Punisher, la trama de “Brand New Day” aspira a un mayor realismo, a una Nueva York más compleja.

Se espera un cameo de Yelena Belova (Florence Pugh) en “Spider-Man: Brand New Day”, según un reporte del sitio web The Wrap. En todo caso, ver la película “Thunderbolts” (2025), en la que la agente Yelena tiene una actuación destacada, sirve para dar contexto a la nueva “Spider-Man”, ya que los Thunderbolts son los nuevos Vengadores. Son el grupo de superhéroes que funciona como el primer bloque de defensa frente a cualquier amenaza contra la Tierra en el momento en que ocurre la acción de “Brand New Day”.

Esta es la película imprescindible que hay que ver antes de “Spider-Man: Brand New Day”, pues lo que ocurre en ella es consecuencia del final de “Spider-Man: No Way Home” (2021).

Esta cinta se inicia con la noticia de que la humanidad descubre que Peter Parker es la identidad secreta del Hombre Araña, luego de que Mysterio (Jake Gyllenhaal) lo revelara en el final de “Spider-Man: Far From Home” (2019). Peter desea proteger a sus seres queridos y le pide a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) un hechizo que haga que la gente olvide que él es el Hombre Araña.

Pero el conjuro sale mal y ocasiona que villanos de otras realidades alternativas aparezcan en nuestro mundo, sembrando el caos en el multiverso. Es así que Peter (Holland) recibe la ayuda de los dos Hombres Arañas de películas previas, interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En su secuencia final, Peter y sus amigos consiguen vencer a los villanos y permiten que Doctor Strange consiga revertir el caos en el multiverso, pero con un costo: esta vez la humanidad entera debe olvidar quién es el Hombre Araña, incluyendo a la novia de Peter, M. J. (Zendaya). La película concluye con un superhéroe que debe contemplar, desde cierta distancia, cómo sus seres queridos no lo reconocen, pues no guardan recuerdos de él.

Según reportes, “Spider-Man: Brand New Day” se inicia cuatro años después de los acontecimientos vistos en el final de “Spider-Man: No Way Home”.

La primera película de “Spider-Man” con Tom Holland como Peter Parker tiene importancia pues en ella se presenta, como un cameo, a un archienemigo del Hombre Araña en las historietas: Scorpion, interpretado por Michael Mando.

En los avances de la nueva “Spider-Man” se le ve con el traje mecánico dotado con una cola y un aguijón, como los escoprpiones. En “Spider-Man: Homecoming” (2017), se le ve en una escena en prisión, en la que hace contacto con otros villano, Adrian Toomes (Michael Keaton), también conocido como The Vulture.

En los tráilers y carteles de “Spider-Man: Brand New Day” se ve al Hombre Araña combatiendo a un grupo de guerreros ninjas vestidos de rojo. Estos son los integrantes de una secreta organización llamada The Hand (La mano) que usa guerreros ninjas para actividades criminales, aunque también practican la magia (pueden matar a una personaje y luego resucitarla para que sea un sirviente de la organización).

Operan en Japón, pero sus actividades se han extendido a Occidente. Son archienemigos de Matt Murdock, el superhéroe conocido como Daredevil. Aparecieron en televisión por primera vez en la temporada 2 de la serie “Daredevil”, lo que hace pensar si acaso no veremos a Matt Murdock (Charlie Cox) hacer un cameo en “Spider-Man: Brand New Day”.

“Spider-Man: Brand New Day” se estrena en cines este viernes 31 de julio.

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