Las tasas hipotecarias suben al nivel más alto en un año

Por Samantha Delouya, CNN

Cinco meses después de que EE.UU. e Israel comenzaran la guerra con Irán, el aumento de los precios del petróleo y la persistente inflación están llevando las tasas hipotecarias a su nivel más alto en un año.

La tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años subió a 6,66 % esta semana, la más alta desde julio del año pasado, según Freddie Mac. Eso representa un alza frente al 6,58 % de la semana pasada, lo que marca el mayor salto semanal de las tasas hipotecarias en 10 semanas.

Hace apenas unos meses, las tasas hipotecarias bajaron de 6 % por primera vez en años, alimentando las esperanzas de que menores costos de endeudamiento reactivaran el lento mercado de la vivienda.

Pero desde que EE.UU. e Israel comenzaron ataques conjuntos contra Irán en febrero, los inversionistas se han mostrado cada vez más preocupados de que los mayores precios de la energía mantengan la inflación elevada.

El jueves, sin embargo, nuevos datos de inflación mostraron que los aumentos de precios se desaceleraron durante una breve tregua de junio en el Medio Oriente. El índice de precios de Gastos de Consumo Personal bajó 0,1 % respecto de mayo, llevando la tasa anual a 3,7 %, según el Departamento de Comercio. La caída se debió en gran medida a un descenso temporal de los precios de la energía ese mes.

Incluso con ese alivio, la inflación sigue estando significativamente por encima del objetivo de inflación de 2 % de la Reserva Federal.

Las tasas hipotecarias siguen de manera aproximada el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, una medida clave de las expectativas de inflación de los inversionistas. El rendimiento subió recientemente a su nivel más alto desde enero de 2025, lo que refleja expectativas de que las tasas de interés se mantendrán más altas por más tiempo.

Pero esta semana, la Fed votó por mantener estable su tasa de interés de referencia. Aun así, algunos analistas interpretaron los comentarios del presidente Kevin Warsh sobre la inflación como una señal de que podría haber subidas de tasas en el futuro cercano.

Warsh también dijo que los movimientos del mercado, como el reciente aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, podrían estar haciendo parcialmente el trabajo de la Fed de domar la inflación al provocar que tasas de endeudamiento más altas se propaguen por la economía, incluso en forma de tasas hipotecarias elevadas. La Fed no influye directamente en los rendimientos del Tesoro ni en las tasas hipotecarias.

“El petróleo y la inflación siguen siendo los principales impulsores, y es probable que las tasas hipotecarias necesiten que los precios de la energía se estabilicen y que la inflación se mantenga bajo control antes de que puedan bajar de manera significativa”, dijo Jeff DerGurahian, economista jefe de loanDepot.

Ya hay señales de que las tasas hipotecarias más altas están frenando el motor del mercado de la vivienda. Las solicitudes de hipotecas cayeron 6,4 % la semana pasada frente a la semana anterior, según datos publicados el miércoles por la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Las solicitudes de refinanciamiento se desplomaron 10 % en una semana, según el informe.

Pese a eso, la tasa fija a 30 años de hoy es más baja que en esta misma época del año pasado: 6,72 % en julio, según Freddie Mac. Y en la mayor parte del país, el crecimiento de los salarios ha superado el crecimiento del valor de las viviendas este año. Eso ha ayudado a la asequibilidad, dijo Kara Ng, economista sénior de Zillow.

“No obstante, el aumento de los precios de los bienes y servicios cotidianos ha erosionado esas ganancias, limitando cuánto pueden gastar cómodamente los compradores en una vivienda”, comentó Ng.

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