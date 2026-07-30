Las ventas de Taco Bell cayeron un 2 % tras el brote de Cyclospora

Por Allison Morrow, CNN

La empresa matriz de Taco Bell, Yum Brands, reportó sólidas ventas y ganancias durante el segundo trimestre. Sin embargo, las ventas más recientes se vieron afectadas después de que el brote de Cyclospora sumiera a la marca más importante de la compañía en una crisis de seguridad alimentaria.

Las ventas de Taco Bell cayeron un 2 % entre finales de junio y el 27 de julio, dijeron ejecutivos durante una conferencia sobre resultados este jueves. El mayor impacto en las ventas se registró el sábado 18 de julio, poco después de que las autoridades sanitarias de EE.UU. identificaran a la cadena como parte de su investigación.

Las acciones de Yum Brands, que han caído cerca de un 8 % desde que Taco Bell fue vinculada con el brote, inicialmente bajaron en las operaciones previas a la apertura del mercado, pero luego pasaron a terreno positivo tras la conferencia sobre resultados.

Los resultados corresponden al trimestre de abril a junio, es decir, a los tres meses previos al brote. Yum Brands reportó una utilidad neta de US$ 853 millones, más del doble de los US$ 374 millones registrados en el mismo trimestre del año anterior. Las ventas en las tiendas de KFC, Pizza Hut y Taco Bell abiertas desde hace al menos un año crecieron un 3 % a nivel mundial. En Taco Bell, el principal motor de crecimiento de la compañía en los últimos años, las ventas en los locales existentes aumentaron un 7 %.

El director ejecutivo, Chris Turner, abrió este jueves la conferencia sobre resultados reconociendo el impacto del brote en EE.UU. sobre el negocio, aunque señaló que espera que el efecto en las ventas sea temporal.

Turner dijo que las ventas han mejorado de manera constante durante los últimos 10 días, en parte gracias a promociones temporales, como las ofertas de “Tuesday Drops”, con productos por US$ 1, que han seguido siendo populares durante el brote de Cyclospora.

“Taco Bell sigue siendo la estrella del espectáculo”, escribió Ben Parker, director asociado de consultoría de GlobalData, en una nota. Sin embargo, dado que Yum Brands depende de Taco Bell para impulsar su crecimiento, añadió que “es fundamental que el grupo actúe rápidamente para recuperar la confianza en la marca, cuya pérdida ha sido considerable, al menos a corto plazo”.

Más de 1.900 personas en nueve estados enfermaron tras comer en Taco Bell, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Casi 100 personas han sido hospitalizadas y no se han reportado muertes.

A principios de este mes, Taco Bell actuó rápidamente para minimizar el impacto del brote. La cadena dijo que retiró de inmediato la lechuga suministrada por Taylor Farms, el proveedor que las autoridades de EE.UU. identificaron como la fuente más probable del brote.

El tráfico de clientes en Taco Bell cayó un 30 % a mediados de julio, después de que las autoridades federales de salud identificaran públicamente a la cadena como parte de la investigación sobre el parásito, según datos de Placer.ai. Hasta el 23 de julio, la afluencia había mejorado, aunque seguía un 20 % por debajo de su promedio diario.

Para recuperar a los clientes, Taco Bell lanzó la semana pasada una promoción de un solo día con productos del menú sin lechuga por US$ 1 cada uno. Su director ejecutivo, Sean Tresvant, también publicó un mensaje personal cuidadosamente redactado en LinkedIn, en el que agradeció a los clientes fieles que expresaron su apoyo y prometió “actuar siempre con rapidez y priorizar la seguridad”.

La crisis representa un tropiezo poco habitual para Taco Bell, que en los últimos años ha sido una de las marcas más exitosas de la industria de la comida rápida. En los primeros tres meses de este año, las ventas en los locales abiertos desde hace al menos un año aumentaron un 8 % frente al mismo período del año anterior. En comparación, las ventas de McDonald’s crecieron un 3,8 % en ese período; las de Burger King aumentaron un 5,8 %, mientras que las de Wendy’s cayeron un 2,1 %.

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