Proyectil impacta en el interior de Polonia y provoca una explosión, mientras Rusia lanza un ataque mortal en toda Ucrania

Por Svitlana Vlasova, Victoria Butenko, Lex Harvey y Anna Chernova, CNN

Un objeto no identificado se estrelló en una aldea polaca a unos 95 kilómetros de la frontera con Ucrania la madrugada del jueves, provocando una explosión, informaron las autoridades polacas, mientras Rusia lanzaba ataques mortales de largo alcance.

El proyectil se estrelló en una zona sin urbanizar cerca de la aldea de Tarnawa-Kolonia, en la provincia de Lublin, según las fuerzas militares polacas. La policía polaca indicó que los residentes reportaron haber escuchado una fuerte explosión.

Polonia informó previamente del despliegue de aviones de combate en respuesta al bombardeo ruso contra Ucrania, que afectó a amplias zonas del país y causó la muerte de al menos ocho personas, entre ellas niños, y dejó a varias personas atrapadas bajo los escombros.

El Ministerio de Defensa ruso declaró en un comunicado publicado en Telegram el jueves que llevó a cabo un “ataque masivo utilizando armas de precisión de largo alcance desde tierra, aire y mar”, así como drones de ataque contra emplazamientos militares en toda Ucrania.

Las fuerzas militares de Polonia informaron que las defensas aéreas del país detectaron al menos una docena de misiles sobre el oeste de Ucrania, lo que representa una amenaza potencial para el espacio aéreo polaco.

Aún no está claro si el objeto no identificado que se estrelló en Polonia era un misil ruso. Sin embargo, cualquier posible ataque ruso tan adentro del territorio de un miembro de la OTAN correría el riesgo de ser percibido como una escalada en la guerra que Moscú mantiene desde hace años contra Ucrania.

Polonia ha desplegado aviones de combate con frecuencia en respuesta a los ataques rusos contra el oeste de Ucrania, aunque rara vez han entrado en su territorio.

Aviones de combate de la OTAN derribaron varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco el pasado mes de septiembre, denunciando a Moscú por su “comportamiento absolutamente peligroso”.

En noviembre de 2022, dos personas murieron después de que un misil de defensa aérea ucraniano cayera accidentalmente en la aldea polaca de Przewodow, a unos 6 km al oeste de la frontera.

El ataque nocturno de Rusia contra Ucrania se produjo un día después de que el presidente Volodymyr Zelensky se reuniera con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca y le pidiera que proporcionara a Ucrania sistemas de defensa aérea adicionales.

Los bombardeos, que se producen en un momento en que Ucrania ha registrado el mayor número de víctimas civiles en un mes desde la invasión rusa a gran escala en 2022, dejaron al menos un muerto en la capital, Kyiv, y otro en la región de Poltava, en el centro de Ucrania, según las autoridades locales.

En la ciudad de Kryvyi Rih, al sur de Ucrania, seis personas murieron después de que un misil balístico impactara contra una vivienda donde vivía una familia numerosa, informó Oleksandr Vilkul, jefe de la administración militar de la ciudad, en Telegram.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos niñas de 5 y 12 años, añadió, calificando el suceso como una “noche oscura”.

Al menos ocho personas más resultaron heridas, afirmó Vilkul, y agregó que el número de muertos podría aumentar a medida que los equipos de emergencia trabajan para despejar los daños.

Los equipos de rescate también intentaban salvar a las personas atrapadas bajo los escombros tras el ataque a Lviv, cerca de la frontera con Polonia, según el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovyi.

Más de una docena de personas resultaron heridas, informó el jefe de la administración militar de Lviv.

La Fuerza Aérea de Ucrania advirtió que Rusia había lanzado oleadas de misiles en una alerta emitida a los residentes a primera hora del jueves, hora local.

Los videos publicados en las redes sociales mostraban a familias refugiándose en las abarrotadas estaciones de metro de Kyiv, algunas durmiendo en el suelo bajo mantas o dentro de pequeñas tiendas de campaña.

Algunas de las escenas más espeluznantes tras el ataque del jueves tuvieron lugar en Kryvyi Rih, la ciudad natal de Zelensky.

Un video impactante grabado en la cercana aldea de Radushne mostraba cuerpos esparcidos entre los escombros de un edificio destrozado, con incendios aún activos.

Se oía hablar a dos mujeres que no se veían. “Hemos sacado a un niño. Todavía quedan algunos tirados ahí”, manifestó una de ellas.

“Hay niños aquí. Hay muchos niños”, respondió la otra.

Horas antes del bombardeo, Zelensky declaró haber recibido un informe de su fuerza aérea que indicaba que Rusia estaba preparando un “ataque masivo” contra todas las regiones del país.

“Existe una alta probabilidad de que el ataque se lleve a cabo esta noche”, advirtió Zelensky.

También el jueves, un almacén de la cadena rusa de supermercados Wildberries se incendió en la ciudad occidental de Penza tras un ataque con drones ucranianos, informó el gobernador regional, Oleg Melnichenko, en Telegram, de acuerdo con Reuters.

Una persona resultó herida y unas 200 fueron evacuadas del lugar, añadió Melnichenko.

Ucrania ha atacado repetidamente los centros de distribución de Wildberries, el equivalente ruso del Amazonas, acercando aún más la guerra de Moscú al perturbar la vida y el sustento de los ciudadanos rusos comunes.

Kyiv ha afirmado que las instalaciones de Wildberries son objetivos militares legítimos porque abastecen a las tropas rusas que se encuentran en el frente en Ucrania, algo que Moscú niega.

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Con información de Jonny Hallam, de CNN.