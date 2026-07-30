Trump dice que se logró un acuerdo para el “desarme completo” de Hamas, pero el grupo aún no responde

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció el jueves lo que describió como un acuerdo histórico para asegurar el desarme de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza.

Hasta primeras horas de la noche del jueves, Hamas no había confirmado el acuerdo. CNN se ha puesto en contacto para solicitar comentarios.

“Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. “Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas”.

Desarmar a Hamas es un paso fundamental para implementar el plan de paz de múltiples fases de Trump para poner fin a la guerra en Gaza y avanzar hacia la creación de un gobierno tecnocrático para Gaza. Los mediadores han intentado negociar con Hamas durante meses la implementación del plan, pero hay escepticismo en la región de que Hamas cumpla su parte del acuerdo.

A principios de este mes, Hamas anunció que disolvería su gobierno en Gaza, una medida que, según expertos, presionó a Israel mientras se estancaba el avance del plan de cese del fuego mediado por EE.UU. Su declaración sobre la medida no mencionó el desarme.

Trump dijo que el acuerdo allanaría el camino para que Gaza sea gobernada por “un nuevo gobierno palestino” que trabajará junto con su Junta de Paz, al tiempo que garantiza que “Israel tendrá la seguridad que merece, y que Gaza ya no será utilizada como base para ataques terroristas”.

Trump afirmó que el acuerdo se implementaría por fases. A medida que los grupos armados sean desarmados, escribió, las fuerzas israelíes se retirarán y una Fuerza Internacional de Estabilización, que trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina, asumirá la responsabilidad de la seguridad en Gaza.

El presidente agradeció a los mediadores de Egipto, Qatar y Turquía, así como a su Gobierno, por ayudar a negociar el acuerdo.

“¡La amenaza que surgió de Gaza el 7 de octubre NO se permitirá que se reconstruya!”, escribió Trump, y añadió: “Bajo este acuerdo, Gaza finalmente estará en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su PUEBLO”.

“¡FELICITACIONES A TODOS POR ESTE ASOMBROSO AVANCE, QUE TODO EL MUNDO DECÍA QUE NUNCA PODRÍA LOGRARSE!”, concluyó Trump.

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Con información de Kevin Liptak y Mohammed Tawfeeq, de CNN..