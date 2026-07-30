Trump presenta un nuevo proyecto para Washington, parte de una campaña que según encuestas no es popular

Por Betsy Klein, Kristen Holmes y Pete Muntean, CNN

Han pasado muchos años desde la época en que el presidente Donald Trump viajaba en vuelos comerciales. Sin embargo, el miércoles presentó importantes renovaciones para un aeropuerto clave del área de Washington como parte de su campaña más reciente para transformar la infraestructura de la capital y sus alrededores.

Trump supervisó las propuestas para un proyecto de US$ 22.500 millones en el Aeropuerto Internacional de Dulles, el centro de transporte aéreo del norte de Virginia que cuenta con vuelos directos a más de 50 países.

“Esto me resulta muy emocionante como constructor, alguien que realizó muchos proyectos grandes y magníficos antes de llegar aquí, y que ahora está llevando a cabo algunas de las mejores obras del mundo”, declaró Trump el miércoles desde el Despacho Oval, sentado frente a una gran maqueta del aeropuerto rediseñado que ocupaba su escritorio. Señaló con entusiasmo las representaciones gráficas de los planos —que, según fuentes, él mismo revisó y aprobó— y utilizó un puntero láser para resaltar las nuevas zonas de aparcamiento más cercanas a la terminal principal.

A lo largo de su segundo mandato, el presidente ha utilizado con frecuencia el Despacho Oval para presentar propuestas de construcción y reparación, no solo en la Casa Blanca, sino también en toda la ciudad y la región circundante.

Ha intentado renovar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, construir un nuevo arco del triunfo y el Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses, restaurar fuentes por toda la ciudad y poner su nombre —aunque con un éxito duradero limitado— a instituciones destacadas. Y si bien algunos de esos proyectos gozan de mayor aceptación que otros entre los residentes de Washington, una mayoría del 58 % de los estadounidenses afirma sentirse insatisfecha o enfadada por sus proyectos de construcción en la capital, según una nueva encuesta de CNN publicada el miércoles.

“¿Saben? Es una gran emoción” dijo Trump el miércoles cuando le preguntaron por qué está tan centrado en transformar el área de Washington.

Trump ha tenido Dulles en mente durante meses.

“Ya sea republicano o demócrata, nadie quiere tener que pasar por este aeropuerto”, dijo Trump en el Despacho Oval, reiterando sus comentarios de una reunión del gabinete celebrada en diciembre en los que calificaba a Dulles de aeropuerto “terrible”.

El aeropuerto de Dulles, en funcionamiento desde hace 60 años, aparece habitualmente en las listas de los peores aeropuertos, en gran medida debido a una de sus características más inusuales: los llamados people movers —conocidos más formalmente como mobile lounges— que se utilizan para transportar a los pasajeros entre las puertas de embarque y los aviones.

El plan de renovación gradual, cuya noticia fue difundida inicialmente por CBS News, se llevará a cabo en un plazo de ocho a diez años y eliminará definitivamente estos vehículos de transporte, según diversas fuentes conocedoras del proyecto.

La financiación provendrá de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington y de las aerolíneas. “Se financiará mediante la emisión de bonos por valor de US$ 22.500 millones. United contribuirá a una parte del pago, pero serán las aerolíneas que participen en el proyecto quienes lo costeen”, declaró el miércoles el secretario de Transporte, Sean Duffy, desde el Despacho Oval.

Sin embargo, Trump sugirió que el Congreso también podría desempeñar un papel en el asunto.

“Está financiado en gran medida y sí, probablemente necesitemos algunas aprobaciones del Congreso. Pero, en términos generales, ha contado con un gran apoyo bipartidista”, afirmó.

Según United, se espera que el proyecto refuerce las instalaciones de estacionamiento y facturación, modernice las terminales —incluidas las terminales C y D de United, construidas originalmente como instalaciones temporales en 1985—, cree un nuevo túnel que elimine la necesidad de los sistemas de transporte interno de pasajeros e incorpore nuevos locales comerciales y salas VIP.

Según un funcionario de la Casa Blanca, está previsto conservar la terminal principal del aeropuerto, diseñada por Eero Saarinen.

El miércoles, Duffy calificó las renovaciones del aeropuerto como la “guinda del pastel” de los esfuerzos de Trump por “hacer que Washington sea seguro y hermoso”.

“Varios arquitectos vinieron a hacer presentaciones ante el presidente, y tenemos la fortuna de que él no solo dedica su tiempo a asuntos de gran importancia, sino que también aportó sus conocimientos en construcción para tomar lo mejor de todos los diseños y crear este concepto”, añadió.

Para el presidente, quien fue promotor inmobiliario, las obras de construcción en el área de Washington no son un simple proyecto secundario: él considera que constituyen la base de su legado.

“Soy un constructor excelente. Lo que mejor se me da en la vida es construir”, declaró Trump a periodistas durante una visita en mayo a las obras del salón de baile de la Casa Blanca.

Sus iniciativas comenzaron con la aplicación de detalles dorados en el Despacho Oval, una elección de diseño que se extendió también a la Sala Roosevelt.

El Jardín de las Rosas fue pavimentado con piedra y rediseñado a imagen y semejanza del patio de su propiedad en Mar-a-Lago. A lo largo de la Columnata Oeste se instaló un “Paseo de la Fama Presidencial” que incluye biografías de sus predecesores redactadas con el estilo propio de Trump, además de nuevos pavimentos de granito. En el césped se han colocado enormes mástiles para banderas y un helipuerto. Asimismo, se ha renovado con mármol el suelo de la Sala de las Palmeras y el baño del histórico Dormitorio Lincoln.

Cerca de allí, Trump está construyendo nuevas aceras para Lafayette Square, supervisando un nuevo complejo de centro de visitantes e impulsando la aplicación de una capa de “pintura mágica” blanca en el vecino Edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower.

Sus ambiciones no se han limitado a la Casa Blanca. Al otro lado de la ciudad, se prevé una renovación integral del Kennedy Center —donde Trump preside la junta directiva—, incluso después de que la junta se viera obligada a retirar su nombre para cumplir con la orden de un juez federal. El presidente también supervisa los planes para instalar un arco monumental sobre una rotonda. Se han vuelto a adornar con oro diversas esculturas a lo largo del National Mall y su proyecto de renovación del Estanque Reflectante —con un coste de 14 millones de dólares— se ha convertido en una iniciativa personal clave, aunque profundamente polémica.

Trump también ha planteado la idea de un paseo peatonal que conecte el Monumento a Lincoln con el río Potomac y ha retomado el plan de un “Jardín de los Héroes Estadounidenses”, una iniciativa propuesta durante su primer mandato que fue descartada por la administración Biden. Asimismo, sigue adelante con los planes para transformar el campo de golf público de East Potomac Park en un campo de nivel de campeonato.

Si bien Trump ha dedicado más tiempo a reflexionar sobre su legado durante su segundo mandato —y, según diversas fuentes, considera que muchos de estos proyectos forman parte de él—, una nueva encuesta de CNN sugiere que los votantes podrían mostrarse más escépticos ante este foco en proyectos locales. Un 73 % de los adultos estadounidenses, una cifra récord, afirmó que no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país.

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Alexandra Skores de CNN contribuyó a este reportaje.