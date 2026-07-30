Un misil ruso se estrelló contra una casa en Ucrania. Entre los muertos hay cuatro niños

Por Ivana Kottasová y Svitlana Vlasova, CNN

El mensaje de Matviy Voronov rezuma desesperación. “¿Queda alguien vivo de la familia Voronov? ¿Quizás alguien los haya visto?”, preguntó el jueves en un grupo comunitario local tras enterarse de que Rusia había impactado con un misil balístico en su pueblo natal, en el sur de Ucrania.

“Matviy, yo estuve allí. Solo quedaron los cimientos de la casa, todos murieron”, respondió uno de los vecinos.

Hasta la tarde del jueves, los equipos de rescate habían recuperado seis cuerpos de entre los escombros de la vivienda en la localidad rural de Radushne, en la región de Dnipro, incluidos los de los padres de Voronov y cuatro de sus hermanos.

Las autoridades locales estimaron que había diez personas en la casa en el momento del impacto: los padres de Voronov, Olena (41 años) y Artem (47); siete de sus nueve hermanos —Mark (17), Dominika (15), Vioryka (14), Zakhariy (12), Azariy Ilai (11), Federika (10) y Emilia (6)— y su sobrino Artem, de un año y medio.

Oleksandr Vilkul, jefe de la administración militar de Krivói Rog, declaró a CNN que la casa de la familia Voronov fue alcanzada por un misil balístico Iskander, lanzado por Rusia desde Vorónezh.

La modesta vivienda no tenía chance alguna. El misil Iskander vuela a una velocidad de seis a siete veces superior a la del sonido y puede transportar hasta 700 kilogramos de explosivos.

“Era una casa común y corriente, reducida a escombros por un misil balístico”, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, refiriéndose al ataque.

Las autoridades seguían intentando localizar a las otras cuatro personas que, según se sabe, se encontraban en la casa cuando impactó el misil. Han advertido que las probabilidades de supervivencia son escasas y que podría ser necesario realizar pruebas de ADN para identificar los restos.

El perro de la familia, llamado Rocky según los medios locales, fue encontrado con vida después de que uno de los rescatistas viera su cola asomando entre los escombros.

El ataque contra Radushne formó parte de una ofensiva aérea rusa masiva lanzada durante la noche del miércoles al jueves. Según las autoridades ucranianas, Moscú disparó más de 70 misiles, muchos de ellos balísticos, y 280 drones contra diversas ciudades de Ucrania.

A pesar de las evidencias sobre el terreno en Ucrania, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus ataques tenían como objetivo instalaciones militares.

Los potentes misiles balísticos de Rusia son extremadamente difíciles de interceptar para Ucrania debido a que viajan a velocidades altísimas. Algunos de los misiles más avanzados solo pueden ser derribados mediante sistemas de defensa Patriot de fabricación estadounidense, que escasean. El jueves, Zelensky describió la situación como una “escasez crítica de misiles de defensa aérea” de los socios de Ucrania.

La noticia de la muerte de la familia a manos de Rusia desató una enorme ola de emociones y solidaridad en Ucrania; los grupos locales en redes sociales se inundaron de mensajes que describían a los Voronov como una familia cariñosa.

Una vecina declaró a CNN que los Voronov eran cristianos devotos que consideraban su numerosa familia una bendición. “Siempre irradiaban un brillo especial”, comentó la vecina Kateryna Chernysh.

“Criaron a sus hijos para que se ayudaran y se comunicaran entre sí. En el pueblo eran conocidos como una familia ejemplar que enseñaba a los demás el valor de la amistad, el amor y el apoyo mutuo”, añadió.

Explicó que el bebé que se alojaba con la familia era nieto de Olena y Artem, hijo de su primogénito, quien sirve en el ejército ucraniano.

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