Uruguay negocia con EE.UU. la llegada de deportados de otros países, entre ellos Cuba

Por Darío Klein, CNN en Español

El Gobierno de Uruguay mantiene diálogos con Estados Unidos sobre la posibilidad de recibir a deportados de distintas nacionalidades, entre ellos cubanos. Así lo confirmó a CNN la cancillería del país sudamericano.

“Hay un diálogo sobre ese tema desde hace muchos meses, pero aún no hay nada concreto. Son las mismas conversaciones que mantiene Estados Unidos con muchos países de América Latina y el Caribe, con algunos de los cuales ha llegado a acuerdos”, explicó un vocero de la Cancillería uruguaya.

CNN consultó al Departamento de Estado de EE.UU. pero indicaron que no comentan detalles sobre comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos.

La noticia llega en un momento crítico para Cuba, cuando la presión de Estados Unidos ha agravado la ya deteriorada economía de la isla.

De concretarse un acuerdo, no sería la primera vez que Uruguay albergaría a ciudadanos de Cuba.

En 2024, Uruguay creó el programa de Residencia por Arraigo, que permitió regularizar la situación de unos 20.000 migrantes que de esa forma podían tramitar la residencia. Muchos de esos fueron ciudadanos cubanos.

En 2025, el país sudamericano alcanzó un récord histórico de inmigrantes cubanos. Según los datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones durante ese año entraron al país más de 22.000 ciudadanos cubanos y salieron unos 7.000, lo que triplicó el número de ingresos respecto al año anterior.

Para Uruguay, un país de 3 millones y medio de habitantes, esto representa un 0,4 % de población en solamente un año.

Tal como reportó previamente CNN, en 2026 la tendencia al alza se mantuvo. Karla Mateluna, experta en inmigración de VMIA, explicó sobre esos datos que Uruguay es el único país que tiene una garantía de acceso a derechos en general y tiene, además, una cohesión institucional para el trabajo con población inmigrante. “Entonces, resulta seguro para inmigrantes que la están pasando mal, ya sea por temas políticos, religiosos, de orientación sexual o por crisis como la que está pasando la población en Cuba”, detalló la especialista.

Ya otros países latinoamericanos han aceptado recibir deportados de terceros países, entre ellos Paraguay y Ecuador.

Los diálogos sobre la posible deportación de cubanos a Uruguay y otros países de América Latina ocurren en un contexto de profunda crisis económica, energética y humanitaria en la isla.

El bloqueo petrolero de EE.UU. ha llevado a una ya deteriorada economía a extremos en los que el día a día se ha vuelto muy complejo para los cubanos. Constantes cortes de energía, que a veces abarcan prácticamente a toda la isla, falta de alimentos, transporte paralizado por la falta de combustible son algunas de las situaciones que los cubanos enfrentan estos días.

Esta situación hace que para los cubanos que se encuentran en otros países, volver a la isla no sea una opción.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de la agencia EFE