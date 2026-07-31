El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está cada vez más aislado tras renuncia clave y revueltas en las confederaciones

Por Patrick Sung Cuadrado, CNN

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra cada vez más aislado en medio de la presión y la oposición contra el plan del organismo rector del fútbol mundial de inyectar dinero privado en sus competencias.

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, amenazó el jueves con boicotear futuras Copas Mundiales masculinas y femeninas en respuesta a la propuesta. La CONCACAF, organismo rector de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) emitieron posteriormente comunicados rechazando la propuesta de la FIFA, pero sin llegar a un boicot.

La presión aumentó este viernes cuando Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino, renunció a su cargo en protesta por la propuesta, y declaró: “No puedo permanecer impasible mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial. Permítanme ser claro: no tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de manera inequívoca… Es un mal negocio para las Federaciones Miembro de la FIFA, un mal negocio para el fútbol y un mal negocio para el futuro a largo plazo de este deporte”.

También este viernes, la AFC emitió un contundente comunicado en apoyo a la postura de la UEFA y la CONCACAF: “La AFC se solidariza con la UEFA y la CONCACAF al expresar su profunda preocupación por la propuesta de la FIFA de introducir inversión privada en sus principales competiciones y por el proceso de toma de decisiones en torno a la FIFA Forward Enterprise (FFE, por su siglas en inglés, la propuesta de la FIFA para crear una entidad comercial que gestione sus torneos y derechos).

“El hecho de que la situación haya llegado al punto en que la posibilidad real de un boicot a la Copa Mundial de la FIFA se haya convertido en tema de debate público debería preocupar a todos los que se preocupan por el futuro de nuestro deporte. El fútbol nunca debería haber estado en esta situación”.

“En este contexto, y a la luz de las claras posturas expresadas por la UEFA y la CONCACAF, así como de las divisiones sin precedentes que han surgido en el mundo del fútbol, ​​la AFC considera que la propuesta de la FFE no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para avanzar”, añadió la organización, antes de instar a la FIFA a revisar su marco de gobernanza.

Aún está por verse qué hará el organismo rector mundial tras los acontecimientos del viernes, pero la FIFA respondió el jueves por la noche a la reacción negativa sin ceder, buscando “reafirmar” su plan de seguir adelante con el proceso de consulta.

En defensa de su FIFA Forward Enterprise (FFE), el organismo rector mundial del fútbol afirmó que “reconoce y respeta los comentarios y las preocupaciones expresadas públicamente”, y atribuyó la responsabilidad del revuelo a la información “errónea” publicada en los medios.

“La FFE se propuso únicamente para garantizar que todas las federaciones miembro de la FIFA tengan la oportunidad de participar activamente en el desarrollo comercial del fútbol en sus respectivos países, sin que esto se vea comprometido con el espíritu ni la gobernanza de la FIFA ni del fútbol en sí”, declaró la FIFA en un comunicado de prensa.

“Nadie está vendiendo fútbol. La FIFA jamás consideraría algo así”, continuó.

El jueves, la votación unánime a favor del boicot por parte de las 55 federaciones miembro de la UEFA constituyó una declaración contundente, enfrentando a las federaciones nacionales más ricas e importantes del deporte con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La FIFA e Infantino habían anunciado el martes sus planes para crear una filial independiente —con inversión de capital privado— que controlaría los derechos comerciales y operativos de uno de los mayores eventos deportivos del mundo.

La propuesta ha sido objeto de un intenso escrutinio y críticas en todo el mundo, y la UEFA afirma que la “esencia y la gobernanza” del fútbol están bajo amenaza. La FIFA, sin embargo, afirmó que el dinero generado se reinvertirá en el deporte.

“La postura de Europa es clara. Jamás legitimaremos este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender lo que simplemente custodia para la próxima generación”, declaró la UEFA en un comunicado el jueves.

“Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que se abandonen por completo y se ofrezcan garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada”.

La FIFA rechazó estas afirmaciones, declarando que “todos tienen derecho a expresar su oposición y a solicitar aclaraciones”, pero que ninguna entidad puede pretender representar a sus 211 federaciones miembro.

“Cada federación miembro debe tener la oportunidad de revisar la propuesta y participar en la configuración de su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA”, añadió.

En la reunión de emergencia celebrada virtualmente el jueves, los miembros de la UEFA aprobaron el boicot, lo que implicaría que selecciones como la actual campeona del mundo, España, así como las semifinalistas de este año, Francia e Inglaterra, no participarían en el Mundial de 2030.

El boicot también afectaría al Mundial femenino del próximo año en Brasil. Tres de los cuatro semifinalistas de la edición anterior también eran europeos, incluida la campeona, España.

“Hay momentos en que las instituciones se juzgan no por lo que están dispuestas a aceptar, sino por lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos”, declaró la UEFA en su comunicado.

“Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta”.

Siguiendo el ejemplo de la UEFA, la CONCACAF también rechazó la propuesta, y señaló en un comunicado del jueves su “profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la misma”. Sin embargo, la CONCACAF no indicó que sus 41 naciones miembro boicotearían futuras competiciones de la FIFA.

Un portavoz de la Confederación de Fútbol de Oceanía declaró que la propuesta de la FIFA sería analizada por el comité ejecutivo de la entidad en agosto.

Además de la falta de transparencia en el proceso, gran parte de las críticas a la propuesta de la FIFA sobre la FFE se centraron en la participación de inversores privados que adquirirían aproximadamente el 20 % de la filial, en particular el principal grupo inversor propuesto, Thrive Eternal, liderado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Existe el temor de que los inversores, en busca de rentabilidad, presionen para influir en asuntos que van más allá de su ámbito de competencia y así maximizar sus beneficios.

Por ejemplo, la recién ampliada Copa Mundial masculina generó ingresos significativamente mayores gracias a los partidos adicionales, mientras que las pausas para hidratación brindaron a las cadenas de televisión la oportunidad de incluir publicidad adicional si así lo deseaban. Con esta propuesta, habría un incentivo aún mayor para ampliar el torneo y la Copa Mundial de Clubes, incluyendo más equipos, ofreciendo más partidos y generando más ingresos. Esto no es una mera especulación, sino algo que Infantino ya planteó durante la edición de 2026. ¿Presionarían también los inversores a la FIFA para que celebrara la Copa Mundial con mayor frecuencia, cada dos años en lugar de cada cuatro?

Esto afectaría el bienestar de los jugadores y las competiciones fuera del ámbito de la FIFA, como las ligas nacionales y las competiciones continentales de clubes, como la Liga de Campeones de la UEFA. Los jugadores ya están cerca de sus límites físicos con partidos adicionales, por lo que ¿esta medida provocaría más lesiones y tendría un impacto negativo en todo el deporte?

Queda por ver qué harán otras confederaciones continentales, como la CONMEBOL de Sudamérica, tras el boicot de la UEFA, dado el gran revuelo causado por la propuesta de la FIFA sobre la FFE.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) declaró que apoya incondicionalmente a las selecciones europeas tras la votación. “La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol y siempre será así”, afirmó un portavoz.

Por su parte, el Comisario Europeo de Deportes, Glenn Micallef, expresó su pleno apoyo a la postura de la UEFA, y publicó en X: “Me enorgullece ver a las federaciones de fútbol europeas liderando la gobernanza, manteniéndose firmes en sus principios y defendiendo la integridad del juego”.

La ministra británica de Deportes, Lisa Nandy, afirmó que el boicot era una “decisión de principios” que el Reino Unido apoya. “El fútbol pertenece a los aficionados, no a los inversores multimillonarios. ¡Ya basta! Es hora de tomar una postura firme para proteger nuestro deporte”, declaró Nandy.

Aunque las federaciones miembro de la UEFA representan poco más del 26 % de los miembros mundiales de la FIFA, estas 55 federaciones, en su mayoría europeas, tienen una enorme influencia en el fútbol, ​​tanto a nivel nacional como de clubes.

Muchas de las federaciones nacionales de fútbol más ricas y poderosas se encuentran en Europa y ejercen una gran influencia gracias a sus ligas nacionales y la fortaleza de sus clubes. Países como Inglaterra (que cuenta con la liga nacional más rica del mundo, la Premier League), España y Alemania tienen equipos de la talla del Real Madrid, el Barcelona, ​​el Manchester City, el Arsenal, el Chelsea y el Bayern de Múnich: máquinas de hacer dinero que impulsan los intereses comerciales a nivel mundial, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En el ámbito deportivo, las selecciones nacionales europeas ocupan seis puestos entre los 10 primeros del ranking mundial masculino de la FIFA. En el Mundial de 2026, seis de las ocho selecciones miembros de la UEFA llegaron a cuartos de final, tres de las cuatro semifinalistas, y España se alzó con la victoria.

En el ámbito femenino, la situación es muy similar. Las federaciones de la UEFA también representan seis de los diez primeros puestos del ranking mundial. En el Mundial de 2023, Europa contó con cinco de las ocho selecciones que llegaron a cuartos de final, tres de las cuatro semifinalistas y ambas finalistas, con España como campeona.

Con el próximo gran evento internacional de la FIFA, el Mundial Femenino Sub-20, que dará comienzo el 5 de septiembre en Polonia, pronto veremos si seis de las 24 selecciones participantes (Polonia, Francia, Italia, Inglaterra, Portugal y España) cumplen su promesa y no juegan en Katowice.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

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Con información de Jacob Lev, Christina Macfarlane y Aleks Klosok, de CNN.