Los científicos creen que el pez de cueva “demonio”, recién descubierto, podría ser uno de los peces más raros del mundo

Por Sneha Dhandapani, CNN

La cueva Bobcat, cerca de Huntsville, es hogar del camarón cueva de Alabama, en peligro de extinción, de dos especies de cangrejos de río de cueva y del pez cueva del sur. Eso era todo lo que el Dr. Matthew Niemiller esperaba encontrar cuando salió a estudiar el sistema de cuevas el año pasado.

En cambio, descubrió un pez de aspecto extraño, previamente desconocido para la ciencia. Niemiller dijo que cree que este pez podría estar entre los más raros del mundo.

La especie recién hallada no tiene ojos y presenta una joroba, radios espinosos y una forma de hocico distinta a la de otras especies de peces de cueva. Además, el pez carece por completo de pigmento; bajo su piel translúcida, se puede ver su cerebro.

Esta transparencia no es tan poco común, dijo el Dr. Jonathan Armbruster, curador de peces del Museo de Historia Natural de la Universidad de Auburn en Auburn, Alabama, y coautor de un estudio reciente sobre el descubrimiento.

“Por lo general se ve en los peces más pequeños, cosas que viven en aguas abiertas”, dijo Armbruster. “A menudo tienen un cuerpo transparente para poder ser crípticos en las aguas claras”.

La criatura se asemeja a algo sacado de dramas de ciencia ficción —y, apropiadamente, ha sido bautizada Demogorgonichthys arcanus, o pez cueva demonio, un nombre derivado del monstruo Demogorgon en la serie de televisión de Netflix “Stranger Things”.

Al principio, Niemiller, autor principal del nuevo estudio, no estaba seguro de si el pez pertenecía a una especie previamente descubierta: el pez cueva del sur.

“A lo largo de los años, he visto lo variables que pueden ser los peces de cueva, y antes me han engañado animales que se veían diferentes, pero eran genéticamente muy similares”, dijo Niemiller, profesor asociado de Ciencias Biológicas en la Universidad de Alabama en Huntsville. “Pero este era diferente de maneras que seguían sosteniéndose”.

Niemiller compartió fotos del pez con Armbruster y con la Dra. Pamela Hart, profesora asistente de Biología en la Universidad de Alabama, quien también es coautora del estudio.

Al comparar los especímenes con el pez cueva del sur, Armbruster dijo que empezó a notar las diferencias. El equipo realizó tomografías computarizadas, pruebas genéticas y otros análisis del pez y descubrió que estas criaturas de aspecto extraño eran esqueléticamente diferentes de otros animales ya identificados en la cueva.

Con base en estos resultados, los investigadores describieron al pez como un género y una especie recién identificados.

No está claro cuántos peces cueva demonio existen, pero podrían estar entre los peces más raros del mundo, dijo Niemiller. “La especie se conoce de un solo sitio según nuestro mejor conocimiento, con presumiblemente un tamaño poblacional muy pequeño”, escribió Niemiller en un mensaje de texto.

Los hallazgos del equipo se publicaron el 6 de julio en la revista Scientific Reports.

En la serie “Stranger Things”, un monstruo llamado Demogorgon acecha el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana. Los orígenes de la palabra Demogorgon no están claros; aunque los académicos teorizan que tiene raíces griegas, los creadores del juego de rol Dungeons & Dragons, que debutó en la década de 1970, adoptaron el nombre para un villano. Décadas después, Netflix lo usó para el monstruo de “Stranger Things”.

Cuando se descubrió el pez cueva demonio, “Stranger Things” estaba cerca de lanzar otra temporada. Armbruster, un fan de la serie desde hace mucho tiempo, sugirió nombrar al pez en honor al Demogorgon.

“¿Cómo llamas a una cosa blanca, sin ojos, bastante anodina? Quiero decir, es difícil idear nombres descriptivos para algo así, y por eso lo que verás es que muchos organismos de cueva tienen algún tipo de vínculo con criaturas subterráneas de algún tipo”, dijo Armbruster.

Se sabe poco sobre este pez de cueva. Los investigadores no pueden distinguir entre peces machos y hembras, y no tienen “ni idea” sobre su reproducción, dijo Armbruster.

En cuanto a de qué se alimenta, el pez cueva demonio probablemente come lo que sea que pueda caber en su boca, dijo Armbruster.

El descubrimiento del pez cueva demonio también sugiere que podría haber otras especies no identificadas, incluso en áreas estudiadas intensivamente, según el estudio. Estas especies pueden refugiarse en tierras de acceso restringido, como instalaciones militares, dijo el estudio. La cueva Bobcat, el sitio del descubrimiento del pez cueva demonio, se encuentra debajo del Arsenal Redstone del Ejército de EE.UU.

La Dra. Suzanne McGaugh, profesora de la Universidad de Minnesota que estudia la evolución de los peces cueva, describió los descubrimientos de nuevas especies de vertebrados norteamericanos como el pez cueva demonio como “sumamente raros”.

Es asombroso que dos especies de peces cueva vivan en la misma cueva a pesar de haber evolucionado a través de trayectorias separadas a partir de ancestros diferentes, dijo McGaugh, refiriéndose al pez cueva demonio y al pez cueva del sur.

La última vez que estuvo en la cueva Bobcat, dijo Niemiller, vio 27 peces cueva demonio, pero es probable que este número no sea indicativo de toda la población. Aun así, la cuenca de recarga, que influye en la cantidad y la calidad del agua subterránea que ingresa al sistema, es “muy pequeña”, dijo Armbruster, lo que indica que el pez cueva demonio probablemente está en peligro crítico de extinción.

Debido a que ya existen protecciones de la calidad del agua cerca de la cueva, dijo Armbruster, es “bastante improbable” que el pez se extinga.

Los organismos de las cuevas pueden ser como “canarios en una mina de carbón”, dijo Armbruster. Si las poblaciones disminuyen, es posible que el agua subterránea esté contaminada.

Al identificar al pez cueva demonio, los científicos están un paso más cerca de resolver la crisis de biodiversidad del planeta, añadió. “Necesitamos entender cómo es nuestro planeta para asegurarnos de que sobrevivamos en el futuro”, dijo Armbruster. “Es genial que podamos mantener vivos a los peces cueva, pero en última instancia también se trata de nuestra propia supervivencia”.

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