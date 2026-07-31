“No conozco nada de México. Estoy en shock”. Está joven pareja DACA dejó EE.UU. por miedo a las políticas de Trump

Por Carolina Peguero, CNN en Español

A raíz de los cambios migratorios impuestos por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su retorno al poder en 2025 y tras el aumento en las redadas de inmigración, una joven pareja de pastores, Abdiel y Adilene Domínguez, junto a sus cuatro hijos tomaron la difícil decisión de autodeportarse a su país natal, México.

Abdiel y Adilene llegaron como niños no acompañados y se beneficiaron de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa creado en 2012 para proteger a los inmigrantes menores de 16 años de la deportación. Abdiel arribó a los seis años de edad, mientras que Adilene llegó por la frontera con solo meses de nacida, por lo que regresar ahora a Morelos, México, al humilde pueblo donde vive una parte de su familia, ha sido una experiencia chocante.

“No conozco nada de México, todo lo que conozco es Minnesota. Estoy en shock”, dijo Adilene.

La familia Domínguez había formado toda su vida en Minneapolis junto a sus seres queridos y la comunidad de feligreses. Lograron comprar una casa y abrir la Iglesia Linaje Escondido Amor Fraternal, mientras Abdiel trabajaba como conductor de camiones de carga.

En diciembre de 2025, Abdiel dice que recibió una notificación de que su licencia sería revocada por las políticas del Gobierno federal sobre el acceso de inmigrantes al manejo de vehículos en el país.

“A mí me llegó una carta de las autoridades que mi licencia de CDL (licencia para conducir camiones) se iba cancelar, ahí fue donde también empezaron las redadas y el perseguir a los hispanos”, dijo Abdiel.

CNN está intentando contactar a los Servicios para Conductores y Vehículos de Minnesota (DVS, por sus siglas en inglés) para corroborar si se revocó la licencia de Abdiel, pero no ha recibido respuesta.

Desde la mesa de su casa en Minneapolis, y siendo una de las últimas noches estando ahí como familia, contaron en ese momento a CNN por qué decidieron abandonar Estados Unidos.

Adilene dijo que “llega el momento donde no podemos salir, queremos ir a la tienda que está aquí cerca y la verdad es que siento miedo”. Por su parte, su esposo dijo sentirse impotente.

La familia presenció de primera mano los operativos masivos de ICE en Minneapolis durante varias semanas, los enfrentamientos con agentes de inmigración y las protestas en la ciudad. La pareja dijo que, luego de vivir tensión y un ambiente de mucho peligro, sus hijos también sufrieron el trauma: temían caminar o hasta ir a la escuela y no poder regresar a casa y ver a sus padres de nuevo.

La familia terminó vendiendo todos sus muebles, pertenencias, vehículos y casa. Solo pudieron empacar algunas maletas para viajar más de dos horas hasta el aeropuerto de Chicago, donde abordarían su vuelo.

“Es una experiencia que no se puede describir pero que el corazón lo siente”, dijo Adilene.

Sus seres queridos los acompañaron para darles aliento y los últimos abrazos.

Destrozados y sin saber lo que les esperaba detrás de la puerta del control de seguridad, Abdiel, Adilene y sus hijos abordaron el avión en busca de una nueva vida.

A siete meses de su partida de Estados Unidos, hoy viven en la casa de la madre de Abdiel en Morelos, donde los niños han tenido dificultades para atender sus escuelas por los trámites de ciertos documentos y por la dificultad de hablar español. Algo que sí los hace felices es que sienten más paz al estar en México.

“Ya no nos sentimos perseguidos. Así como lo logramos en Estados Unidos, así lo vamos a hacer aquí en un país que nos ha recibido con los brazos abiertos y que es nuestro”, resumen los Domínguez.

Mientras la familia aún no tiene una idea de qué pasará con sus casos como beneficiarios de DACA, esperan algún día poder regresar al lugar que los vio crecer en Minneapolis y reencontrarse nuevamente con su familia y la iglesia que dejaron allá.

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