Trump dice que se logró un acuerdo para el “desarme completo” de Hamas, pero el grupo aún no responde

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente Donald Trump anunció el jueves lo que describió como un acuerdo histórico para garantizar el desarme de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza, meses después de que el mandatario comunicó por primera vez un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre la milicia e Israel.

“Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. “Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas”.

Hasta el jueves por la noche, Hamas no había confirmado el acuerdo. CNN se ha puesto en contacto con la milicia para obtener comentarios.

El Movimiento Yihad Islámica Palestina, otro grupo militante en Gaza, declaró a primera hora del viernes que los informes sobre el acuerdo eran “inexactos”. Este grupo fue parte del alto el fuego junto con Hamas.

Un funcionario de la Junta de Paz declaró que Hamas y otras facciones armadas finalmente entregarían sus armas al comité, dándose por terminada la transferencia de las armas policiales y, por último, las armas personales.

Desarmar a Hamas es un paso fundamental para implementar el plan de paz de múltiples fases de Trump para poner fin a la guerra en Gaza y avanzar hacia la creación de un gobierno tecnocrático para Gaza. Los mediadores han intentado negociar con Hamas durante meses la implementación del plan, pero hay escepticismo en la región de que Hamas cumpla su parte del acuerdo.

“Si esto se implementa, si se entregan las armas desmilitarizadas recolectadas, la autoridad de transición toma el control. Hamas se retira del Gobierno, de la gobernanza. Todo esto se lleva a cabo para reavivar la perspectiva de un horizonte político para el pueblo palestino”, apuntó el funcionario.

A principios de este mes, Hamas anunció la disolución de su gobierno en Gaza, una medida que, según expertos, presionó a Israel mientras se estancaba el avance del plan de cese del fuego mediado por EE.UU.

Su declaración sobre la medida no mencionó el desarme.

Para este acuerdo de desarme, Washington coordinó con Israel “en cada paso del proceso”, afirmó un funcionario estadounidense, quien luego reconoció que Israel sigue siendo escéptico sobre el desarme de Hamas, argumentando que “esto no es realmente un acuerdo de confianza”.

CNN se ha puesto en contacto con la oficina del primer ministro israelí para obtener comentarios.

“Por primera vez, Hamás se ha comprometido oficialmente con un plan de acción para entregar todas sus armas, al que seguirá la retirada israelí de Gaza. Esto promete brindar importantes beneficios al pueblo de Gaza, que ha esperado demasiado tiempo por un futuro mejor, y seguridad al pueblo de Israel”, declaró la Junta de Paz en una publicación en X tras el anuncio de Trump.

Trump afirmó que el acuerdo allanaría el camino para que Gaza sea gobernada por “un nuevo gobierno palestino” que trabajará junto con su Junta de Paz, al tiempo que garantiza que “Israel tendrá la seguridad que merece, y que Gaza ya no será utilizada como base para ataques terroristas”.

El presidente aseguró que el acuerdo se implementaría por fases.

Según escribió, a medida que los grupos armados sean desarmados, escribió, las fuerzas israelíes se retirarán y una Fuerza Internacional de Estabilización, que trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina, asumirá la responsabilidad de la seguridad en Gaza.

Funcionarios estadounidenses y de la Junta de Paz describieron el jueves el acuerdo como el resultado de meses de “negociaciones muy delicadas” que produjeron un “avance”, donde existe un entendimiento de “lo que hay que hacer”, al tiempo que advirtieron que sigue siendo “un acuerdo basado en condiciones”.

En su publicación, Trump agradeció a los mediadores de Egipto, Qatar y Turquía, así como a su administración, por ayudar a negociar el acuerdo.

“¡La amenaza que surgió de Gaza el 7 de octubre NO se permitirá que se reconstruya!”, escribió Trump, y añadió: “Bajo este acuerdo, Gaza finalmente estará en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su PUEBLO”.

“¡FELICITACIONES A TODOS POR ESTE ASOMBROSO AVANCE, QUE TODO EL MUNDO DECÍA QUE NUNCA PODRÍA LOGRARSE!”, concluyó Trump.

Los funcionarios indicaron que la implementación llevará tiempo y que se espera que las condiciones detalladas se publiquen en un plazo de dos semanas.

Añadieron que el paso entre fases solo se producirá después de que un comité de verificación de la implementación apruebe la “finalización verificada de la fase anterior”.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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Con información de Kevin Liptak y Mohammed Tawfeeq, de CNN..