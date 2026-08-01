“Alguien va a morir”: la incitación contra los periodistas preocupa a Israel a medida que se acercan las elecciones

Por Tal Shalev, CNN

La cámara de seguridad apuntando a la entrada de la sede de Canal 12, en Tel Aviv, captó el ataque en toda su simple brutalidad. Un hombre enmascarado corrió hacia la puerta de vidrio del canal de televisión más visto de Israel y la hizo añicos con un ladrillo.

“La próxima vez, el ladrillo irá dirigido a una de sus cabezas”, decía una carta anónima dejada en el lugar, en la que se nombraba a decenas de figuras públicas. La carta incluía una advertencia: “Al final alguien morirá”.

El ataque del martes fue al menos el tercer acto de vandalismo contra un medio de comunicación israelí en el plazo de un mes y el más reciente en un patrón en escalada de amenazas, grafitis e intimidación dirigidos a periodistas, que se desarrolla a menos de tres meses de las elecciones de octubre en Israel.

“Alguien que lanza una piedra contra una puerta de vidrio la lanzará contra la cabeza de una persona”, dijo el principal presentador de Canal 12, Danny Kushmaro, a principios de julio. “Alguien morirá”, advirtió.

Organizaciones de periodistas, líderes de la oposición y medios de comunicación señalan directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a sus aliados políticos, quienes acusan rutinariamente a los medios tradicionales de parcialidad e incluso de ayudar a los enemigos de Israel.

Esa retórica hostil, dicen los críticos, ha ayudado a crear las condiciones para la violencia, tanto para intimidar a los reporteros antes de la votación como, temen, para sentar las bases para impugnar el resultado si Netanyahu pierde.

La votación de octubre se perfila como una de las más polémicas en Israel en años, celebrada en el contexto de la guerra desencadenada por los ataques del 7 de octubre de 2023 y las preguntas sobre si Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en Israel, puede prolongar su permanencia en el poder.

A principios de julio, atacantes enmascarados destrozaron las entradas tanto de Canal 12 como del periódico de tendencia izquierdista Haaretz en dos incidentes separados. En mayo y junio, aparecieron grafitis amenazantes cerca de las oficinas de Canal 12 y fuera de la casa de un periodista destacado, advirtiendo que “pagarían con la sangre de [sus] seres queridos”. En noviembre y diciembre, grafitis pintados cerca de los estudios de Canal 13 decían: “La sangre de los traidores aún no se ha transmitido”.

Más allá del vandalismo, periodistas individuales conocidos por ser críticos de Netanyahu han enfrentado protestas fuera de sus casas, han tenido vallas publicitarias críticas erigidas con sus rostros y confrontaciones callejeras filmadas y difundidas por activistas pro-Gobierno.

Uno de los activistas, Mordechai David, un joven de 26 años conocido por confrontar a periodistas y figuras de la oposición, ha sido previamente acogido por miembros clave de la coalición, como el ministro de Seguridad Nacional de ultraderecha, Itamar Ben-Gvir.

Un hilo común que atraviesa muchas de las amenazas, incluida la carta dejada en la puerta de Canal 12, es la exigencia de una disculpa vinculada a la cobertura del asunto de Sde Teiman, en el que se acusó a reservistas israelíes de presuntos abusos sexuales contra un detenido palestino en un centro de detención militar.

Canal 12 emitió imágenes filtradas del caso en agosto de 2024. Ese reportaje condujo a cargos penales contra varios reservistas, mientras que la filtración finalmente resultó en la renuncia del principal oficial jurídico del Ejército.

Políticos y comentaristas de derecha, particularmente en el Canal 14 pro-Netanyahu, enmarcaron el asunto como una “calumnia de sangre” contra el Ejército. Bajo la presión de estas figuras de derecha, el caso fue cerrado por el nuevo fiscal general militar, citando fallas probatorias y procesales.

La red de noticias más popular de Israel, Canal 12, ha colocado la responsabilidad de los ataques a los pies de Netanyahu y su Gobierno.

“La sangre de los periodistas de Canal 12 no está en juego”, dijo la cadena en un comunicado el martes.

Fuera del estudio de la estación, el líder del partido Demócratas, Yair Golan, cuyo nombre apareció en la carta anónima, dijo que el ataque “fue arrojado directamente desde la Oficina del Primer Ministro”.

CNN se ha puesto en contacto con la Oficina del Primer Ministro para solicitar comentarios. No hay pruebas que sugieran que la oficina de Netanyahu estuviera involucrada en el incidente.

Gadi Eisenkot, visto como un principal rival de Netanyahu en las próximas elecciones, acusó al Gobierno de llevar a cabo “una campaña sistemática y sin freno de incitación contra los periodistas”. Y el ex primer ministro Yair Lapid dijo que el ataque fue un intento “de socavar las elecciones… y de preparar el terreno para no aceptar su derrota”.

El sindicato de periodistas de Israel dijo que el ataque “no ocurrió en el vacío”, advirtiendo que cuando los periodistas son “señalados” como enemigos “habrá quienes traduzcan este veneno en acciones”. El grupo también señaló el momento —tres meses antes de las elecciones— como significativo, y dijo que está en contacto con el comisionado de la Policía sobre protección adicional para los periodistas.

El jueves, la Policía arrestó a un sospechoso en el incidente. Una fuente policial dijo a CNN que los servicios de seguridad del Shin Bet también estaban involucrados en la investigación.

Netanyahu y la mayoría de sus aliados aún no han condenado públicamente la violencia. Quienes sí ofrecieron una condena la acompañaron con críticas continuas a las cadenas principales.

Nir Barkat, un ministro del partido Likud de Netanyahu, criticó el vandalismo pero dijo que el Canal 12 había “perjudicado” a los soldados israelíes, instando al público a cambiar de canal y a emprender acciones legales en su lugar. Amichai Eliyahu, un ministro del partido de ultraderecha Otzma Yehudit, tuiteó que se oponía a la violencia, pero añadió que los periodistas, así como los funcionarios judiciales implicados en el asunto de Sde Teiman, deberían ellos mismos enfrentar un juicio.

Las tensiones se suman a una larga ruptura entre Netanyahu y la prensa dominante de Israel.

No ha concedido entrevistas a ninguno de los tres principales canales en más de cuatro años, apareciendo solo en el Canal 14, una emisora alineada con su base política, cuyos presentadores con frecuencia retratan al Canal 12 y a los medios dominantes como hostiles y antipatrióticos.

Un comentarista dijo recientemente que medios como el Canal 12 “no son de Israel”. Los aliados del primer ministro en el Canal 14 también han presionado abiertamente a David Zini, el jefe de la agencia de seguridad interna Shin Bet de Israel, para que interrogue a periodistas del Canal 12 por supuestas filtraciones sobre el momento del ataque del 28 de febrero en Irán.

El descenso constante de la libertad de prensa en Israel se refleja en sus clasificaciones internacionales.

En el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, Israel ocupa el puesto 116 de 180 países, por debajo del 112 del año anterior -el 101, en 2024, y el 86, en 2022-. La organización atribuye la caída principalmente a las restricciones en tiempos de guerra, la ampliación de la censura basada en la seguridad y las limitaciones a la cobertura de asuntos palestinos, incluida la prohibición continuada del acceso independiente de periodistas extranjeros a Gaza desde el inicio de la guerra de 2023.

Más allá de la retórica, el Gobierno de Netanyahu se ha movido para remodelar el panorama regulatorio. Una nueva ley de radiodifusión aprobada reemplaza al regulador independiente de medios de Israel por designados políticos facultados para multar y sancionar a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el Gobierno ha relajado las restricciones financieras y regulatorias sobre el Canal 14.

El Gobierno describe la reforma como una reforma del mercado destinada a eliminar normas obsoletas y fomentar la competencia; las organizaciones de medios y la oposición dicen que otorga a los políticos influencia sobre el contenido editorial.

Los principales radiodifusores, legisladores de la oposición y grupos de base han presentado peticiones ante el Tribunal Superior de Justicia para anular la ley, argumentando que inflige un daño “sin precedentes” a la libertad de prensa. El tribunal ha emitido una orden provisional que impide que las disposiciones inmediatas de la ley entren en vigor hasta que se pronuncie.

Pero una decisión judicial que intente proteger la libertad de prensa hará poco para reparar el panorama fracturado entre el Gobierno y los medios, o para disipar las preocupaciones de los periodistas israelíes sobre la escalada de la violencia

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