Cómo ver el eclipse solar total de agosto de forma segura mientras proteges tu visión

Por Ashley Strickland, CNN

El fascinante fenómeno cósmico de un eclipse solar total será visible para millones de personas en partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y Portugal el 12 de agosto.

Es el primero de tres eclipses previstos sobre España en los próximos dos años. La mejor manera de prepararse para una observación segura de este evento estelar es conseguir un par de gafas para eclipse. Las gafas de sol no serán suficientes para proteger sus ojos durante la observación directa del espectáculo.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la cara del Sol. Dado que el eclipse solar total ocurrirá sobre España por la tarde, los observadores del cielo podrán disfrutar de un espectáculo poco común: un eclipse al atardecer en el que verán un sol en forma de creciente poniéndose después del eclipse solar total.

Aquellos que se encuentren en la franja de totalidad, o lugares donde la sombra de la luna cubrirá completamente el sol, verán un eclipse solar total. Las personas fuera de la franja de totalidad podrán ver un eclipse solar parcial, donde la luna solo bloquea una parte de la cara del sol. Un eclipse parcial pasará por el norte de Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África. Aquí se puede consultar la hora y la fecha en la que será visible para cada área.

Si su ubicación solo permite ver el eclipse solar parcial, parte de la poderosa luz del sol será visible durante todo el evento. Y cualquier vistazo a la brillantez del sol a simple vista no solo es incómodo, sino también peligroso.

El único momento en que es seguro observar el sol sin protección ocular es durante la totalidad de un eclipse solar total, o los breves momentos en que la luna bloquea completamente la luz del sol, según la NASA. Cualquier indicio de que la luz está reapareciendo significa que es momento de tomar medidas de seguridad ocular.

“Incluso el 1 % de la superficie del sol que permanece visible emite suficiente radiación como para dañar permanentemente las células fotosensibles del ojo”, según el Instituto de Astrofísica de Canarias, que se encuentra en la trayectoria del eclipse de 2026.

Mirar directamente al sol puede causar ceguera o visión alterada. Durante el eclipse solar total de 2017, a una joven se le diagnosticó retinopatía solar, daño en la retina por exposición a la radiación solar, en ambos ojos después de observar el eclipse con lo que los médicos creen que eran gafas para eclipse que no cumplían con los estándares de seguridad adecuados.

No existe tratamiento para la retinopatía solar. Puede mejorar o empeorar, pero es una condición permanente.

Para observar el eclipse, use gafas para eclipse certificadas que cumplan con la norma ISO 12312-2 o utilice un visor solar de mano. Por separado, puede observar el sol con un telescopio, binoculares o una cámara que tenga un filtro solar especial en la parte frontal, que actúa de la misma manera que las gafas para eclipse.

Las gafas de sol no sirven como sustituto de las gafas para eclipse o los visores solares, que son 100.000 veces más oscuras y cumplen con un estándar internacional de seguridad. Si bien las gafas de sol pueden proteger nuestros ojos de los dañinos rayos UV durante las actividades cotidianas, no están diseñadas para usarse al mirar directamente al sol.

Las lentes de las gafas para eclipse solar están hechas de polímero negro, o resina impregnada con partículas de carbono, que bloquea casi toda la luz visible, infrarroja y ultravioleta, según The Planetary Society. Las gafas de sol no bloquean la radiación infrarroja.

Para encontrar fabricantes y distribuidores seguros de gafas para eclipse y filtros para dispositivos ópticos, incluidas cámaras y teléfonos inteligentes, consulte la lista elaborada por la Sociedad Astronómica Americana.

Póngase las gafas para eclipse antes de mirar hacia arriba y recuerde apartar la vista del sol antes de quitárselas nuevamente. Vigile siempre a los niños que usen gafas para eclipse para asegurarse de que no se las quiten mientras miran al sol.

Si normalmente usas gafas, déjalas puestas y coloca las gafas para eclipse sobre ellas o sostiene un visor manual frente a ellas, aconseja la Sociedad Astronómica Americana.

No mires al sol a través de ningún dispositivo óptico sin filtrar —lente de cámara, telescopio, binoculares— mientras usas gafas para eclipse o un visor solar manual, según la NASA. Los rayos solares pueden quemar el filtro de las gafas o del visor y causar daños severos en los ojos, dado lo concentrados que pueden estar los rayos a través de un dispositivo óptico.

También es posible usar filtros de soldadura para ver el eclipse de manera segura, ya que la norma internacional de seguridad se derivó en parte del uso de estos filtros para observar el sol.

Los filtros de soldadura hechos de vidrio templado o policarbonato recubierto de metal y con un número de sombra de 12 o superior permiten una visualización segura, pero muchos consideran que la sombra 13 o 14 es la mejor y similar a usar gafas para eclipse, según la Sociedad Astronómica Americana. Solo ten en cuenta que el sol aparecerá verde en lugar de anaranjado amarillento o blanco. Estos filtros no suelen estar disponibles en las tiendas de suministros, pero podrían encontrarse en línea.

No se recomienda el uso de cascos de soldadura de oscurecimiento automático o ajustable para observar el eclipse, ya que pueden no oscurecerse lo suficientemente rápido para proteger tus ojos.

Mientras las gafas para eclipse o los visores solares que utilices cumplan con la norma de seguridad ISO 12312-2 y no estén rotos, rayados o dañados de ninguna manera, no caducan y pueden usarse indefinidamente. Tampoco hay límite en el tiempo que puedes mirar el sol mientras las usas.

Algunas gafas y visores llevan advertencias desactualizadas sobre usarlas por más de tres minutos seguidos o recomiendan desecharlas después de más de tres años, pero estas directrices no aplican a los visores certificados por la ISO 12312-2, según la Sociedad Astronómica Americana.

Guarda tus gafas y visores para futuros eclipses almacenándolos a temperatura ambiente en un sobre o en su empaque original para evitar rayaduras.

Nunca uses agua, limpiador de vidrios, toallitas húmedas para bebés u otras toallitas húmedas para limpiar las gafas para eclipse, ya que la humedad podría hacer que los marcos de cartón se despeguen de las lentes. En su lugar, limpia cuidadosamente las lentes con un pañuelo o un paño.

Si no tienes gafas certificadas a mano, los eclipses también pueden observarse de forma indirecta usando un proyector estenopeico, como un agujero hecho en una tarjeta de índice. Estos funcionan cuando te colocas de espaldas al sol y sostienes la tarjeta. El agujero proyecta una imagen del sol en forma de media luna o anillo en el suelo u otras superficies.

Pero nunca te pongas de cara al sol ni lo mires directamente a través del agujero.

Otros proyectores estenopeicos que podrías tener a mano incluyen coladores, sombreros de paja u otros objetos con pequeños agujeros. O simplemente puedes juntar tus manos, separar los dedos y cruzarlos para crear un patrón de rejilla. El pequeño espacio entre ellos revelará la media luna solar durante un eclipse parcial.

¿Estás junto a un árbol frondoso? Los pequeños espacios entre las hojas crearán patrones moteados de la fase del eclipse en el suelo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.