El director interino de Inteligencia Nacional dice que la transición de liderazgo iniciará el lunes tras hablar con Trump

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El director interino de Inteligencia Nacional, Bill Pulte, dijo este sábado que la transición de liderazgo en la oficina comenzará el lunes, revirtiendo informes sobre planes anteriores para que permaneciera en el cargo junto con su sucesor, Jay Clayton, durante un período de transición.

“Después de hablar con el presidente Trump y Jay Clayton, hemos decidido que la transición del DNI tendrá lugar este próximo lunes”, escribió Pulte en X, y añadió: “Estoy eternamente agradecido al presidente Trump por la oportunidad de servir como director de Inteligencia Nacional (DNI), mientras él completó desclasificaciones históricas y nosotros ajustamos el tamaño de la ODNI”.

Pulte también elogió a Clayton, escribiendo: “No tengo ninguna duda de que Jay hará un trabajo tremendo. ¡Le he ofrecido a Jay mi apoyo completo y total mientras hace la transición para hacerse cargo de esta increíble agencia!”

CNN informó a principios de esta semana que se esperaba que Pulte permaneciera en la oficina durante al menos dos semanas después de que Clayton jurara el cargo, según una fuente familiarizada con los planes.

Múltiples fuentes dijeron a CNN que Pulte había instado personalmente a Trump a permitirle quedarse más tiempo, argumentando que aún no había completado su trabajo al frente de la agencia de inteligencia.

Se espera que Clayton, quien fue confirmado por el Senado a principios de esta semana, preste juramento la próxima semana, dijo una fuente a CNN.

Clayton asume su nuevo cargo heredando una oficina disminuida cuya autoridad y relevancia están en un punto históricamente bajo. Pulte, un ejecutivo del sector de la vivienda combativo y controvertido, sin experiencia previa en seguridad nacional, ha realizado fuertes recortes de personal en la comunidad de inteligencia y desempeñó un papel en la desclasificación de ciertos documentos relacionados con las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral en 2020.

Pulte viajó con el presidente a bordo del Air Force One el viernes desde Camp David hasta Bedminster, Nueva Jersey, donde el presidente pasa el fin de semana.

El director de la CIA, John Ratcliffe, quien recomendó a Clayton para el puesto y ayudó a dar forma al tiempo de Pulte en el cargo, fue visto conversando con el presidente antes de que ambos partieran de Camp David.

Un objetivo central del breve mandato de Pulte fue desclasificar materiales sensibles sobre elecciones pasadas y amplificar las falsas afirmaciones de larga data de Trump sobre fraude electoral.

Pulte sí aceleró los fuertes recortes de personal que Trump ordenó, y que los críticos argumentaron que obstaculizarían a la comunidad de inteligencia, pero existe un amplio consenso bipartidista en que la oficina se había vuelto demasiado grande. Algunos miembros del personal de la Comisión de Inteligencia del Senado, del Partido Republicano, que inicialmente habían estado preocupados por el nombramiento de Pulte y su falta de experiencia, posteriormente dijeron que estaban satisfechos con el trabajo que había hecho para reducir parte de ese exceso de personal.

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Con información de Katie Bo Lillis, Kristen Holmes, Ellis Kim y Zachary Cohen, de CNN.