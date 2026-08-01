“Nos tomó a todos por sorpresa”: republicanos de Carolina del Sur están indignados con Trump por la banca de Lindsey Graham

Por Patrick Svitek y Dianne Gallagher, CNN

Cuando el presidente Donald Trump orquestó el nombramiento de Darline Graham para completar el mandato del senador Lindsey Graham, muchos republicanos de Carolina del Sur lo vieron como un merecido homenaje a su difunto hermano.

Pero cuatro días después, tras el anuncio de Trump de que quería que Graham se postulara para un mandato de seis años, su opinión cambió drásticamente.

La decisión del presidente de respaldar a una desconocida en la política para un vertiginoso proceso de elecciones especiales está poniendo a prueba aún más su influencia en Carolina del Sur, un estado sólidamente republicano donde los republicanos ya rechazaron rotundamente este año a su primera candidata a gobernadora y su intento de rediseñar los distritos electorales del estado. Tras bambalinas, algunos republicanos están furiosos, mientras que otros temen que Trump se esté preparando para el fracaso, una vez más, en Carolina del Sur.

“El problema es que el presidente sigue recibiendo malos consejos sobre Carolina del Sur”, dijo CJ Westfall, presidente del Partido Republicano del Condado de Dorchester. “Sin duda, nos solidarizamos con Darline —e incluso con el presidente, ya que Lindsey era muy amigo suyo—, pero es evidente que está recibiendo malos consejos. Tenemos opciones mucho más interesantes para este puesto. Es una oportunidad única en la vida”.

En conversaciones privadas para hablar abiertamente sobre la contienda, figuras destacadas del Partido Republicano en el estado se hicieron eco de un número creciente de publicaciones en redes sociales que lamentan las “coronaciones” y las “monarquías”, quejándose de que lo que podría haber sido la primera primaria abierta al Senado para los republicanos de Carolina del Sur en más de dos décadas ahora tenga como titular a una senadora con el mismo apellido.

Un legislador estatal republicano dijo que parecía un “acuerdo a puertas cerradas” que a los votantes no les gustaría. Un funcionario republicano del condado sugirió que algunos votantes lo verían como “un escaño familiar en el Senado que se está heredando”. Y otro legislador estatal republicano dijo que “definitivamente hay resentimiento”.

“Esto siempre iba a ser un poco complicado porque es una campaña frenética para un escaño en el Senado”, dijo el segundo legislador. “Y luego Trump nos sorprendió a todos con Darline. No lo esperábamos. Tampoco fue bien recibido aquí. Pero es la decisión del presidente. Y los votantes tendrán la suya”.

Sin embargo, es menos probable que se desahoguen públicamente, en parte porque Graham está de luto por la pérdida de su hermano, pero también debido al rápido respaldo de Trump a la recién llegada a la política y su tendencia a atacar a quienes critican abiertamente su estrategia.

Los aliados de Darline Graham confían en que los republicanos de Carolina del Sur la apoyarán ahora que los funerales de su hermano han terminado y tiene más libertad para hacer campaña. Esperan que rinda homenaje al legado de su hermano, pero también que demuestre que es una persona independiente y que está más centrada en los asuntos familiares como madre trabajadora de dos hijos.

La campaña de Graham no respondió a la solicitud de comentarios para este artículo. Pero en su primer anuncio, publicado el jueves, busca disipar cualquier duda sobre su preparación para el cargo, afirmando estar “lista para servir”.

Jordan Pace, representante estatal que preside el Caucus de la Libertad de Carolina del Sur y apoya al representante Ralph Norman para el puesto, declaró que ha habido una clara reacción en contra de la candidatura de Graham.

“Las bases conservadoras, que constituyen la base del electorado republicano, se opusieron instantáneamente”, dijo Pace, sugiriendo que la contienda es demasiado corta —y demasiado importante— como para andarse con rodeos respecto a Darline Graham. “Esto es tan rápido y furioso como puede ser”.

Al ser consultada sobre este tema, la Casa Blanca remitió a los comentarios previos de Trump sobre Graham, incluyendo la publicación en redes sociales donde la respaldó.

El impacto —o quizás la falta de él— del respaldo de Trump se puede apreciar en la nutrida lista de nueve candidatos. Graham no disuadió a dos importantes competidores, los representantes Russell Fry y Norman, de desafiarla. Otros aspirantes incluyen al empresario Mark Lynch, quien desafió a Lindsey Graham a principios de este año en las primarias, y a Mark Sanford, exgobernador y congresista de Carolina del Sur. Se espera que las primarias del 11 de agosto se definan en una segunda vuelta, por lo que el Partido Republicano estatal ya ha programado un debate para una semana después.

Varios miembros del Partido Republicano declararon a CNN esta semana que no les sorprendería que esta breve campaña para las primarias del Senado terminara con un doble respaldo, como ocurrió en la contienda por la gobernación a principios de este año. Después de que la vicegobernadora Pamela Evette, respaldada por Trump, se viera obligada a una segunda vuelta con el fiscal general Alan Wilson, Trump modificó su respaldo para incluir a ambos. Wilson terminó derrotando a Evette de manera contundente.

Varias personas en la política de Carolina del Sur afirmaron que esperaban que Trump, tras la muerte de Lindsey Graham, respaldara a Fry. CNN informó previamente que el congresista de 41 años del área de Myrtle Beach había mantenido conversaciones positivas con Trump sobre la posibilidad de postularse, hasta que el presidente publicó su respaldo a Darline Graham.

A pesar de no obtener el respaldo, Fry ha seguido destacando su buena relación con Trump durante la campaña, incluso mencionando que Trump respaldó su campaña de reelección a la Cámara de Representantes hace unos meses. La estrategia se asemeja a la forma en que Wilson manejó su propia campaña, incluso cuando Evette contaba con el respaldo de Trump antes de la segunda vuelta.

Los oponentes de Graham deben caminar sobre la cuerda floja: postularse contra ella sin arriesgarse a parecer que atacan al presidente o a una hermana en duelo.

Hasta ahora, los contrastes han sido indirectos. Norman se ha presentado como un “conservador de probada trayectoria”. Una portavoz de la campaña de Norman, Brittany Yanick, declaró que él “llevará a cabo una campaña positiva y se centrará en destacar su probada trayectoria conservadora de ‘Estados Unidos Primero’”.

Sanford afirmó en una entrevista que tiene una larga trayectoria de logros en defensa de los ideales conservadores.

Fry se ha presentado como parte de una “nueva generación” de liderazgo con “energía renovada”. Argumenta que tiene una trayectoria aún más larga de lealtad al presidente.

“Cuando prácticamente nadie más en este ámbito apoyaba al presidente, nosotros sí”, declaró Fry esta semana en una entrevista radial, sugiriendo que Trump lo aprecia tanto como a Darline Graham. “También me tiene en alta estima”.

Ahora, como candidato republicano a gobernador, Wilson ha hecho un llamado a la civilidad y se ha asociado con el Partido Republicano estatal para organizar actos de campaña en todo el estado, brindando a los candidatos una plataforma para presentar sus propuestas a los votantes. Todos los candidatos tenían previsto comparecer juntos el sábado y se han programado al menos dos debates antes del día de las primarias.

Tyson Grinstead, miembro del Comité Nacional Republicano de Carolina del Sur, expresó que creía que el respaldo de Trump tendría más peso en las primarias del Senado que en las primarias para gobernador. Según Grinstead, los republicanos de Carolina del Sur entienden que para ser efectivos en Washington se requiere una estrecha relación con el presidente, como la que tenía Lindsey Graham.

“Creo que la gente está dispuesta a analizar a los candidatos y tomar su propia decisión”, dijo Grinstead.

Cuando el gobernador Henry McMaster presentó a Graham como su designación interina para el puesto, el propio McMaster no creía que se presentaría a las elecciones especiales, según una fuente con conocimiento del asunto.

Pero, coincidiendo con una reunión en el Despacho Oval con Trump, se filtró la noticia de que ella estaba interesada, y en cuestión de horas, Trump le dio su aprobación. De repente, un momento sombrío se tornó político, mientras los republicanos se apresuraban a obtener más información sobre ella de cara a un posible mandato completo de seis años.

Gran parte de lo que se sabía sobre ella tenía que ver con su estrecha relación con su hermano. Sus padres los criaron en una habitación detrás de un bar que poseían en la ciudad de Central, Carolina del Sur. Tras el fallecimiento de ambos padres con quince meses de diferencia en la década de 1970, Lindsey Graham tuvo que criar a su hermana menor durante su adolescencia y sus estudios universitarios.

Posteriormente, ocupó varios cargos en el gobierno estatal de Carolina del Sur y ha sido comisionada de la Comisión Estatal para Ciegos desde 2019. Su campaña planea destacar esa experiencia como parte de su compromiso con una administración pública más eficiente.

Graham heredó las asignaciones de su hermano en las comisiones poco después de jurar en el cargo y comenzó a exponer sus puntos de vista copatrocinando decenas de proyectos de ley. Copatrocinó la Ley SAVE America, un proyecto de ley prioritario de Trump que reformaría las elecciones federales, y posteriormente se sumó al proyecto de ley de sanciones contra Rusia, que recibió el nombre póstumo de su hermano.

Graham ha insinuado que se preocupará menos de la política exterior que lo que lo hacía su hermano, un conocido defensor de la intervención estadounidense en el extranjero. Trump declaró a la prensa el miércoles que creía que ella estaría “mucho más centrada” en asuntos internos.

Sin embargo, muchos habitantes de Carolina del Sur ven a Graham bajo una luz abiertamente política por primera vez, después de que pasara años trabajando tras bambalinas apoyando a su hermano.

Eaddy Willard, activista republicana de larga trayectoria en Carolina del Sur, afirmó conocer a Darline Graham desde la década de 1990, cuando trabajaba para Sanford, el excongresista y gobernador que ahora compite contra ella.

“En resumen, prácticamente en cada ciclo electoral, veíamos y conocíamos a Darline”, dijo Willard.

Willard comentó que nunca se le ocurrió que Graham pudiera entrar en política, ya que siempre la consideró una figura de apoyo para su hermano. E incluso si albergaba sus propias ambiciones políticas, añadió Willard, parecía “consciente de la etiqueta y la conveniencia” y no haría nada por eclipsar a su hermano.

“En general, mi impresión de Darline siempre ha sido la de una persona muy sensata”, concluyó Willard. “Parecía sentirse cómoda en cualquier situación y no se inmutaba ante la pompa y la solemnidad propias de la política. Imagino que eso se debe a haber vivido una tragedia tan grande, no solo la muerte de sus padres, sino también la pobreza y una infancia bastante austera”.

Kevin Bishop, antiguo asistente de Lindsey Graham, comentó que esa infancia forjó una estrecha relación entre Lindsey y Darline Graham. Según Bishop, Lindsey Graham solía desempeñar el papel de “hermano mayor sobreprotector”. Darline Graham llegó a apreciarlo más de adulta, dándose cuenta de que provenía de “un lugar de amor”, afirmó Bishop.

“Es una persona distinguida por derecho propio y siempre ha sido una hermana cariñosa”, dijo Bishop. “Creo que cuando la gente la conozca, quedará realmente impresionada con Darline y con la clase de persona que es. Tiene un ingenio agudo. Es muy divertida. También es una dulce dama sureña, pero sabe defenderse cuando es necesario”.

Graham entró en la contienda con ventajas significativas, más allá del respaldo de Trump. Si bien el líder de la mayoría del Senado, John Thune, se mantiene neutral en las primarias, cuenta con el apoyo de otros tres líderes republicanos del Senado, según Semafor: el jefe de disciplina de la mayoría, John Barrasso; el presidente de la Conferencia, Tom Cotton; y la presidenta de la Comisión de Políticas, Shelley Moore Capito.

Graham también se beneficia de la inversión en publicidad coordinada con la Comisión Senatorial Nacional Republicana, presidida por el senador Tim Scott, también de Carolina del Sur. Según una fuente cercana al acuerdo, esta inversión proviene de los fondos sobrantes de la campaña de Lindsey Graham, que fueron transferidos a la Comisión Senatorial Nacional Republicana. Security is Strength PAC, un super PAC que apoyaba la reelección de Lindsey Graham antes de su fallecimiento, ya ha lanzado una campaña publicitaria de US$ 900.000 dólares para Darline Graham. Su primer anuncio destaca que cuenta con el respaldo del presidente Trump para continuar la labor de Lindsey Graham.

Sin embargo, sus competidores más conocidos también han tenido un buen comienzo, incluso mientras Trump reitera su apoyo a Graham en apariciones públicas. Norman cuenta con el respaldo de los senadores Mike Lee de Utah y Rick Scott de Florida, así como de la representante Nancy Mace de Carolina del Sur. Fry ha recibido el apoyo de 40 legisladores estatales y ya ha recaudado más de 800.000 dólares. Y Sanford está siendo impulsado por un super PAC que ya ha gastado más de un millón de dólares.

Los anuncios que apoyan a los rivales de Graham no la mencionan. Pero ponen el tema de la credibilidad conservadora en primer plano.

“Cuando elijan a su próximo senador, no deberían tener que adivinar”, dijo Norman en su primer anuncio. “Ya deberías saberlo”, añade.

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