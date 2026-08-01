Trump amenaza con reactivar el fondo contra la instrumentalización de la Justicia y mantener a Blanche en su puesto

Por Kit Maher, Holmes Lybrand y Aleena Fayaz, CNN

El presidente Donald Trump declaró este sábado que trabajará para que se apruebe su controvertido fondo de US$ 1.800 millones “contra la instrumentalización de la Justicia” si no logra el apoyo del Senado para confirmar a Todd Blanche como secretario de Justicia.

El presidente afirmó en una publicación en redes sociales el sábado que presionará con firmeza para que el Congreso apruebe el fondo, que ha sido el principal motivo por el cual los senadores republicanos John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte no han apoyado la nominación.

“Si los senadores Cornyn y Tillis, ambos molestos porque no los respaldé (¡perdieron y renunciaron, respectivamente!), no aprueban a Todd Blanche, uno de los profesionales más respetados del país, según todos, para el cargo de secretario de Justicia de Estados Unidos, entonces mantendré a Todd como secretario de Justicia interino e impulsaré con firmeza la aprobación del proyecto de ley “contra la instrumentalización de la Justicia”, que protege a quienes han sido tan maltratados por la administración corrupta de Joe Biden (¡y Obama!) (¡yo no recibo nada, a pesar de haber sido tratado horriblemente!)”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente añadió en su publicación: “¡Todd Blanche fue una voz de la razón! El tema volverá a estar sobre la mesa de inmediato y lo lograré”.

Trump reiteró que mantendría a Blanche como secretario de Justicia interino del Departamento de Justicia si no conseguía el apoyo del Senado para su confirmación permanente.

El mensaje podría complicar aún más las posibilidades de que Blanche sea confirmado, ya que Cornyn y Tillis han indicado que retendrán los votos necesarios para su confirmación hasta obtener garantías por escrito de que el fondo no será reactivado, junto con ciertos compromisos sobre investigaciones fiscales.

No está claro por qué Trump cree que tendría los votos para legalizar el fondo si no los tiene para la nominación de Blanche. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener detalles sobre las intenciones del presidente, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Tillis respondió a la publicación de Trump este sábado, afirmando que Blanche, a quien dijo considerar “calificado para el puesto”, no será confirmado debido a este cambio de postura.

“A pesar de los comentarios de ayer mismo en los que afirmaba que el fondo estaba muerto, el presidente Trump claramente pretende reactivar el fondo para sobornos, ya sea creando indebidamente otro fondo ficticio o presionando al Congreso para que vote a favor de un proyecto de ley al que se opondría la mayoría de los republicanos en el Senado”, escribió Tillis en X.

La Comisión Judicial del Senado de EE.UU. ha programado una reunión para el martes para una posible votación sobre el nombramiento de Todd Blanche como fiscal general. La votación inicial, prevista para principios de esta semana, se canceló después de que dos senadores republicanos clave expresaran su preocupación por la designación.

Un portavoz de la comisión declaró el viernes por la noche: “El presidente Grassley desea que la nominación de Todd Blanche sea exitosa. Observar la enmienda le da más tiempo a la Casa Blanca para asegurar los votos para el designado del presidente. Grassley desea que Blanche sea confirmado antes del receso de agosto, ya que tiene un excelente historial en el restablecimiento del orden público y en la protección de los estadounidenses”.

El comunicado sugiere que aún no se ha llegado a un acuerdo, después de que Trump complicara aún más las negociaciones el viernes cuando declaró que el controvertido fondo, responsable del retraso, está “muerto”, pero que “desearía que no lo estuviera”.

Trump defendió el fondo extensamente durante una reunión de gabinete este viernes, haciéndose eco de comentarios publicados ese mismo día en Truth Social, donde pidió que Blanche fuera “aprobado de inmediato” como su candidato permanente para el cargo. Tan solo un día antes, el presidente había dicho que no se opondría a “retirar temporalmente” la nominación de Blanche hasta que Tillis y Cornyn dejaran el Congreso a principios del próximo año.

Tillis respondió el viernes por la mañana que los comentarios de Trump reafirmaban la necesidad que él y Cornyn tenían de las garantías por escrito.

“El presidente dejó claro hoy que el llamado Fondo contra la instrumentalización de la Justicia sigue vigente, razón por la cual estamos intentando ponerle fin formalmente”, escribió Tillis.

Blanche ya ha declarado que el controvertido fondo está “muerto” y el Departamento de Justicia informó a los tribunales que el programa fue abandonado, pero los funcionarios se habían negado previamente a dejar constancia por escrito de dicho compromiso.

El fondo, establecido originalmente mediante un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos y los abogados personales de Trump, habría otorgado dinero de los contribuyentes a quienes alegaran ser víctimas de la instrumentalización de la violencia por parte del Gobierno federal, incluyendo a los involucrados en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Cornyn ha insistido firmemente en que Blanche aclare también un anexo a ese acuerdo que ofrece inmunidad fiscal al presidente y a los miembros de su familia.

El senador quiere que Blanche reconozca explícitamente que dicha inmunidad se aplica únicamente a investigaciones fiscales pasadas contra el presidente y contra las personas mencionadas en la demanda que se resolvió mediante dicho acuerdo.

Estas exigencias han colocado a Blanche en una situación complicada, ya que imponer límites a la cláusula fiscal podría irritar al presidente.

En la reunión del gabinete, Trump reiteró sus afirmaciones de que Cornyn está “muy enojado” porque lo despreció en las primarias de Texas y apoyó a su oponente, Ken Paxton, una afirmación que el senador republicano ha negado.

“Para ser honesto, no lo culpo”, dijo Trump. “El hombre que perdió, el hombre al que no apoyé, está muy enojado, y eso está bien. Pero lo entiendo. Probablemente yo haría lo mismo”.

Tanto en la publicación de Truth Social como en la reunión, el presidente insistió nuevamente en que el fondo no lo habría beneficiado personalmente. Más bien, afirmó que estaba destinado a aquellos “cuyas vidas fueron destruidas injusta e ilegalmente” por la administración Biden.

“Considero que debían recibir una compensación por lo que les hicieron”, dijo Trump.

Aunque no llegó a pedir la reactivación del fondo, Trump defendió su creación y sostuvo que Cornyn “nunca tuvo problemas” con la medida.

El republicano de Texas ha declarado que no busca otro candidato a secretario de Justicia, pero exige las garantías por escrito que solicitó.

“Creo que el Departamento de Justicia necesita un secretario confirmado por el Senado, y Todd Blanche es probablemente la mejor opción que podemos encontrar. Por eso, simplemente creo que deben hacer lo que Todd Blanche aseguró que implicaba este acuerdo. Tienen que ponerlo por escrito para que sea exigible. Y, hasta ahora, se han negado a hacerlo”, declaró Cornyn el jueves.

Mientras Trump enturbiaba el asunto desde la Casa Blanca, sus abogados privados intensificaban la batalla legal por el controvertido acuerdo con el IRS en cuestión, con documentos judiciales que reforzaban el acuerdo de inmunidad fiscal que ahora pone en peligro la nominación de Blanche.

Trump ha apelado una orden judicial emitida a principios de este mes. La jueza de distrito estadounidense Kathleen Williams, en su dictamen del 13 de julio, afirmó que Trump había intentado “manipular el proceso judicial” con este caso, y su fallo tenía como objetivo impedir cualquier intento de Trump de utilizar el acuerdo como defensa si el Gobierno federal presentara demandas contra él, su familia o su empresa en el futuro.

En un nuevo documento presentado el viernes, los abogados de Trump escribieron que su opinión violaba la Primera Enmienda y que “inhabilita inconstitucionalmente a las partes para hacer valer sus derechos legales en futuros procedimientos”.

Los abogados de Trump, que también están impugnando las sanciones en su contra, le están pidiendo a Williams que suspenda su fallo mientras se resuelve su apelación en el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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Con información de Tierney Sneed y de Logan Schiciano, de CNN.