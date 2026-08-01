Una cúpula de calor en el oeste de EE.UU. traerá temperaturas peligrosamente altas para decenas de millones de personas

Por Andrew Freedman, CNN

Una cúpula de calor inusualmente intensa está provocando temperaturas peligrosas en partes del oeste este sábado; cerca de 55 millones de personas se encuentran bajo alertas por calor. La mayoría de ellas residen en zonas de California, Nevada y Arizona, aunque las alertas se extienden hacia el norte hasta la frontera con Canadá.

Aquí están las últimas novedades:

Récords en riesgo: es probable que este fin de semana se registren docenas de temperaturas máximas históricas desde California hasta Montana, y es posible que también se igualen o superen algunos récords mensuales.

es probable que este fin de semana se registren docenas de temperaturas máximas históricas desde California hasta Montana, y es posible que también se igualen o superen algunos récords mensuales. Temperaturas abrasadoras: se esperan temperaturas superiores a 38 °C desde Las Vegas hasta Montana, con algunas zonas más frescas en el medio. Las máximas previstas para este fin de semana podrían alcanzar los 48 °C en Phoenix, 46 °C en Las Vegas y rondar los 35 °C en el centro de Los Ángeles.

se esperan temperaturas superiores a 38 °C desde Las Vegas hasta Montana, con algunas zonas más frescas en el medio. Las máximas previstas para este fin de semana podrían alcanzar los 48 °C en Phoenix, 46 °C en Las Vegas y rondar los 35 °C en el centro de Los Ángeles. Amenaza para la salud pública: en Los Ángeles, ciudad bajo advertencia de calor extremo, hay centros de enfriamiento abiertos durante todo el fin de semana (hasta el domingo), aunque se prevé que las temperaturas superiores a la media continúen la próxima semana. En Phoenix, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que habrá un riesgo de calor entre “importante” y “extremo” de forma generalizada, lo que indica una amenaza considerable para la salud pública debido a la exposición al calor.

en Los Ángeles, ciudad bajo advertencia de calor extremo, hay centros de enfriamiento abiertos durante todo el fin de semana (hasta el domingo), aunque se prevé que las temperaturas superiores a la media continúen la próxima semana. En Phoenix, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que habrá un riesgo de calor entre “importante” y “extremo” de forma generalizada, lo que indica una amenaza considerable para la salud pública debido a la exposición al calor. Peligro extremo de incendios en el noroeste: este sábado se ha declarado un nivel de peligro de incendio “extremadamente crítico” (nivel 3 de 3), una situación poco común, para partes de Washington y Oregon.

El calor extremo es la principal causa de muerte relacionada con el clima en EE.UU. cada año, según el Servicio Meteorológico Nacional. Un factor que hace que el calor sea tan peligroso es cuando las temperaturas se mantienen elevadas durante la noche; en Phoenix y Las Vegas, en particular, las mínimas nocturnas apenas bajarán a un rango de entre 29 y 35 grados Celsius. Temperaturas tan altas impiden que las personas se refresquen y descansen si no tienen acceso a sistemas de climatización, lo que aumenta la probabilidad de sufrir enfermedades relacionadas con el calor.

La existencia de un riesgo de calor extremo indica que las temperaturas podrían ser mortales, especialmente para quienes carecen de acceso a aire acondicionado o refrigeración. Este riesgo también implica una probable mayor demanda para los sistemas de salud, incluyendo un aumento en las visitas a urgencias por afecciones derivadas del calor.

Si bien el calor se concentrará en el suroeste durante el sábado y el domingo, algunas de las temperaturas máximas más inusuales —en comparación con el promedio— se registrarán en las Grandes Llanuras y el norte de las Montañas Rocosas, ya que Montana, Nebraska, Colorado y Wyoming experimentarán temperaturas cercanas a los 40 °C.

Este verano, múltiples “domos de calor” han afectado a Estados Unidos y Europa. Los estudios demuestran que el cambio climático provocado por la actividad humana está haciendo que olas de calor como esta sean más probables, intensas y duraderas. Asimismo, es posible que los domos de calor particularmente fuertes y de lento desplazamiento se estén volviendo más frecuentes a medida que el planeta se calienta, aunque este es un tema que sigue siendo objeto de investigación activa.

Además del calor extremo, existe un riesgo extremo de incendios en el noroeste del Pacífico, donde la temporada de incendios forestales en Oregon y Washington ya avanza a un ritmo récord.

Para este sábado, se ha declarado un nivel de riesgo de incendio “extremadamente crítico” (nivel 3 de 3), una situación poco común, en partes de Washington y Oregon. Ya hay varios grandes incendios forestales activos en la región, y los fuertes vientos junto con las condiciones de sequía podrían provocar que estos incendios —y cualquier otro nuevo foco— se propaguen rápidamente. La contaminación por humo de estos incendios forestales está afectando a varios estados, así como a Canadá.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.