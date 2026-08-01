Zelensky advierte que los ataques de Rusia están superando a las defensas aéreas: hay 9 muertos

Por Sophie Tanno, Kosta Gak, Helen Regan y Hira Humayun, CNN

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró el pedido de ayuda a Occidente para reforzar las defensas aéreas tras el letal ataque ruso durante la madrugada, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se retractara de su promesa pública de permitir a Ucrania fabricar interceptores Patriot.

Este ataque es el segundo gran asalto aéreo ruso en dos días, con el que el Kremlin aparentemente busca exponer la escasez de sistemas de defensa clave en Kyiv, mientras lucha por avanzar a lo largo de la vasta línea del frente.

Al menos nueve personas murieron y 30 resultaron heridas en el último ataque contra Ucrania, entre ellas cuatro niños. Hubo bombardeos dirigidos contra la capital, Kyiv, y las regiones circundantes, según el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

Solo uno de los 27 misiles balísticos lanzados por Rusia fue derribado.

El presidente de Ucrania ha solicitado en repetidas ocasiones a las naciones occidentales que le proporcionen los sistemas de defensa aérea que tanto necesita para proteger las ciudades y la infraestructura crítica del país de los ataques aéreos. Ucrania se enfrenta a una escasez de interceptores Patriot de fabricación estadounidense, el único sistema de defensa capaz de derribar ciertos misiles balísticos avanzados.

Sin embargo, la situación se ha vuelto más desesperada en las últimas semanas, con bombardeos masivos rusos que han cobrado la vida de civiles. A principios de esta semana, las autoridades ucranianas informaron que un misil balístico impactó contra una casa en la aldea rural de Radushne, en la región de Dnipro, matando al menos a seis miembros de una familia, entre ellos cuatro niños.

Tras los ataques nocturnos de este sábado, Zelensky escribió en Telegram: “Carecemos de misiles para los sistemas Patriot. Y es precisamente esta escasez de interceptores antibalísticos lo que anima a Rusia a llevar a cabo ataques tan letales”.

El viernes, Trump dijo que dudaba en permitir que Ucrania construyera sus propios interceptores de misiles Patriot, una idea que anunció por primera vez al margen de una cumbre de la OTAN en Turquía el mes pasado.

“Lo estamos considerando, pero es difícil ceder ese tipo de tecnología”, dijo Trump durante una reunión de gabinete en Camp David. “Tenemos que ser muy cuidadosos”.

Expresó especial preocupación por el riesgo de que Ucrania pudiera usar algún día los interceptores de misiles Patriot contra Estados Unidos, aunque reconoció que es improbable que esto ocurra.

Estas deliberaciones marcan un giro respecto a principios de mes, cuando Trump sugirió durante la cumbre de la OTAN que ayudaría a Ucrania en su lucha contra Rusia permitiéndoles construir los sistemas Patriot.

Un equipo de CNN en el terreno escuchó al menos tres oleadas de explosiones en la capital durante la noche.

“Hay personas atrapadas en un edificio residencial de cinco plantas debido a la caída de restos de un cohete en el distrito de Solomyanske”, escribió Klitschko en Telegram. Añadió que se había declarado un incendio en el patio del edificio y que los servicios de emergencia se dirigían al lugar.

Un agente de policía se encontraba entre los fallecidos en los ataques en Kyiv. Yehor Terekhin, de 22 años, y su compañero de patrulla estaban ayudando a la gente en el lugar de un bombardeo cuando un segundo ataque impactó en la misma ubicación, según un comunicado policial. Terekhin sufrió heridas mortales.

Si bien Kyiv fue la zona que sufrió el mayor impacto del ataque ruso, las regiones de Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv y Poltava también fueron blanco de los bombardeos, según Zelensky.

“Dieciocho edificios, una escuela, la embajada de Lituania e instalaciones de infraestructura resultaron dañados”, añadió.

Los potentes misiles balísticos rusos son increíblemente difíciles de interceptar para Ucrania debido a su altísima velocidad. Algunos de los misiles más avanzados solo pueden ser derribados con los sistemas de defensa Patriot de fabricación estadounidense.

“Es fundamental que nuestros socios comprendan que estos sistemas no deben permanecer almacenados para escenarios hipotéticos, sino que deben utilizarse aquí y ahora”, manifestó Zelensky el sábado.

Y agregó: “Cada sistema antimisiles salva la vida de nuestra gente. Y cada noche que carecemos de ellos se traduce en bajas.”

En total, al menos 14 civiles han muerto y 87 han resultado heridos en toda Ucrania en las últimas 24 horas, según datos de las autoridades locales.

Mientras tanto, Rusia interceptó y destruyó 274 drones ucranianos que tenían como objetivo su territorio durante la noche, incluyendo la región de Moscú, informó el Ministerio de Defensa ruso.

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Con información de Adam Cancryn, Ivana Kottasová y Svitlana Vlasova, de CNN.