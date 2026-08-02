De LinkedIn al Mundial: Pico Lopes repasa el gran torneo de Cabo Verde, que puso en jaque a España y Argentina

Por Ainsley Flood, CNN

En cada Mundial, siempre hay un equipo revelación.

Siempre es una historia memorable, pero en 2026, Cabo Verde definitivamente se robó el protagonismo.

Esta nación insular, situada frente a la costa occidental de África, tiene una población de aproximadamente medio millón de habitantes y ocupaba el puesto 67 en el ranking mundial. Es el segundo país con menor superficie terrestre en clasificarse para el mayor evento futbolístico de la historia.

“Antes de que empezara el partido, nos dieron un 1 % de posibilidades y la idea era demostrar que era posible lograr lo que un 1 % puede conseguir en un grupo con España, Uruguay y Arabia Saudita”, declaró recientemente el defensa central de Cabo Verde, Pico Lopes, a CNN Sports. “Era esa sensación de ‘Pertenecemos aquí’, de que merecíamos estar aquí”.

Los modestos jugadores de Cabo Verde se enfrentaron de inmediato al gran reto de medirse a la número 2 del mundo, España, en su primer partido. Aun así, los Tiburones Azules sorprendieron a todos al conseguir un empate 0-0 contra el futuro campeón.

Cabo Verde terminó segundo en su grupo y se enfrentó a Argentina en dieciseisavos de final. El resultado fue considerado por muchos como el partido del torneo.

El encuentro fue un duelo de estrategia que terminó con la victoria de la Albiceleste gracias a un gol en el minuto 111.

Lopes, pieza clave de aquel equipo caboverdiano, afirma que la clave de aquel casi triunfo contra Lionel Messi y compañía fue simplemente ignorar la presión y concentrarse en el juego.

“Nos centramos en el partido y no nos preocupamos por el rival”, declaró Lopes. “Solo teníamos un gol en mente y estuvimos cerca. Desafortunadamente, no fue suficiente, pero creemos que los pusimos nerviosos por un momento”.

Lopes nació en Irlanda y no tenía planes de comenzar su carrera internacional a los 24 años. Su historia se hizo viral durante la euforia por Cabo Verde en el Mundial, cuando se reveló cómo llegó a captar la atención mundial.

Fue reclutado para la selección nacional por el entrenador Rui Águas a través de LinkedIn, tras percatarse de que el jugador del club era elegible debido a la ascendencia caboverdiana de su padre. El mensaje original fue enviado en portugués, pero Lopes lo ignoró, ya que no habla el idioma. Mucho tiempo después, Águas le escribió en inglés, lo que afortunadamente captó la atención de Lopes.

“Escribía en portugués porque estaba seguro de que un hombre llamado Roberto Lopes hablaría portugués, pero no fue así”, declaró Águas a CNN Sports entre risas durante el torneo.

“No respondió al primer mensaje, pero un año después volví y le dije que la temporada comenzaba de nuevo y le pregunté si quería venir. Después de seis días, no hubo respuesta. Le escribí: ‘Olvídalo’, y unas horas más tarde, finalmente me contestó.

“Fue una buena lucha porque, con los años, se ha convertido quizás en el jugador más importante, una gran persona, un gran jugador”.

Reflexionando sobre las curiosas circunstancias de su fichaje, Lopes declaró a CNN: “Nunca pensé que crear ese perfil me llevaría al fútbol internacional, pero esto demuestra que si no dejas piedra sin remover, si sigues trabajando duro cada día, creyendo y soñando, todo es posible”.

Los Tiburones Azules lideraron el Grupo D en las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para conseguir un puesto en su primer Mundial, superando a Camerún, cinco veces campeón de la Copa Africana de Naciones.

“No te regalan entradas para el Mundial”, dijo Lopes. “Tienes que clasificarte y estás ahí por méritos. Y supongo que, una vez ahí, no quieres que te dejen en visto. Quieres participar. Quieres ser competitivo”.

En teoría, La Roja debería haber goleado a Cabo Verde, pero no fue así.

Gracias a una actuación estelar de un portero de 40 años y a una defensa caboverdiana inexpugnable, la selección africana celebró con alegría a pesar del empate.

“España fue un equipo fenomenal, y creo que si juegan como lo hicieron contra nosotros, ganan nueve de cada diez partidos, así que necesitas un poco de suerte, y creo que defendimos bien”, dijo Lopes.

“Como equipo, necesitas que tu portero tenga probablemente el mejor partido de su vida, y Vozinha lo logró. Todo pareció salirnos bien en ese partido”.

El equipo se convirtió en un fenómeno inmediato, especialmente el portero Vozinha, quien terminó con siete atajadas ese día. Pasó de unos 50.000 seguidores a casi 30 millones al final del torneo.

“Es casi como una figura paterna”, dijo Lopes. “Fue genial conmigo cuando llegué y me hizo sentir bienvenido… Se merece todo lo que está consiguiendo ahora, solo por poder demostrar su talento en ese escenario”.

Cabo Verde logró empatar los dos siguientes partidos de la fase de grupos contra Uruguay y Arabia Saudita, suficiente para clasificar al equipo a su enfrentamiento con Messi y la Albiceleste, un partido que Lopes aún no logra asimilar.

“Nunca piensas que vas a ver a Messi jugar en vivo antes de que se retire, y de repente estás jugando contra ellos en la cancha, así que fue un sueño hecho realidad”, dijo.

Hubo una gran decepción por no haber eliminado a Argentina, pero ese sentimiento cambió en cuanto el equipo aterrizó de regreso en casa.

“Regresas a Cabo Verde y te das cuenta de lo mucho que significó para la gente ver el nombre de Cabo Verde entre las naciones y lo bien que los representamos, y era justo lo que necesitábamos”, dijo Lopes.

Ahora, Lopes cree que esta trayectoria ha cambiado para siempre el futuro del fútbol en la isla.

“Creo que todos en Cabo Verde, todos los niños de Cabo Verde, tendrán un balón de fútbol a sus pies con el sueño de jugar algún día en la selección nacional”, dijo.

“Me dio la oportunidad de aprender de verdad sobre mis raíces y mi familia, y he disfrutado cada minuto”.

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