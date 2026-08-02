Al menos tres muertos y siete heridos tras tiroteo en un In-N-Out en Twin Falls, Idaho, según las autoridades

Por Danya Gainor, Hanna Park y Alaa Elassar, CNN

Tres personas murieron y otras siete resultaron heridas luego de un tiroteo el sábado por la tarde cerca de un restaurante In-N-Out en Twin Falls, Idaho, según el jefe de policía de la ciudad, Matthew Hicks.

De las siete personas heridas, dos fueron atendidas y dadas de alta, tres están en condición estable y dos permanecen en estado crítico, informó Hicks en una conferencia de prensa el domingo.

Las autoridades no han divulgado las identidades de las personas fallecidas o heridas, alegando que aún no se había notificado a todas sus familias. Hicks aseguró que los investigadores no divulgarán detalles adicionales porque revelarlos podría “comprometer nuestra investigación”.

Chad Williams, de 24 años, fue identificado como el atacante armado y murió por una herida de bala autoinfligida.

Poco antes de las 2:30 p.m. hora local del sábado, los despachadores del 911 de Twin Falls comenzaron a recibir reportes de disparos, informó Hicks. Podían escuchar gritos de fondo mientras atendían las llamadas, agregó.

Una empleada de In-N-Out estuvo entre los fallecidos, informó en un comunicado la presidenta de In-N-Out Burger, Lynsi Snyder.

“Tengo el corazón roto, el pecho oprimido y los ojos ardiendo de tanto llorar”, escribió Snyder. “Esta noche perdimos a una de nuestras queridas compañeras. Ella cuidaba de nuestro activo más importante: nuestros clientes, y un ser humano despreciable, que no valora la vida de los demás ni la suya propia, le arrebató la vida”.

Snyder aseguró que el atacante armado disparó tanto dentro como fuera de la propiedad del local de In-N-Out y que “puso fin a su vida poco después de que se llevara las valiosas vidas de nuestra asociada y de clientes, personas inocentes que nunca lo vieron venir”.

El tiroteo del sábado se desarrolló en una de las zonas comerciales más concurridas de Twin Falls, un tramo del lado norte de la ciudad lleno de hoteles, minoristas nacionales y restaurantes que atienden tanto a residentes como a viajeros. Ubicada aproximadamente a 209 kilómetros al sureste de Boise, Twin Falls es un centro regional para gran parte del sur de Idaho.

La muy esperada cadena de hamburguesas llevaba abierta apenas una semana en su local de Twin Falls, y su nueva tienda rápidamente se convirtió en un destino local antes de la violencia.

Un video mostró a clientes y trabajadores de In-N-Out, distinguibles por sus delantales rojos y sombreros de papel con la marca, corriendo frenéticamente hacia el estacionamiento mientras se escuchaban varios disparos.

El FBI ha habilitado una línea telefónica para recibir información a través de medios digitales e insta a los ciudadanos que tengan información a que envíen cualquier video, fotografía o audio que haya captado el tiroteo.

Dominic Gonzales estaba sentado en un auto con sus dos hermanos menores, esperando a que su hermana regresara de hacer el pedido, cuando escuchó los primeros disparos.

“Estábamos simplemente sentados ahí, yo estaba en mi teléfono cuando escuché un par de disparos y levanto la vista y veo a un hombre caminando desde un vehículo blanco hacia otro vehículo con una pistola en la mano”, comentó Gonzales a KMVT, afiliada de CNN. El hombre disparó a un vehículo, aseguró.

“Les dije a mis dos hermanos que se agacharan”, dijo Gonzales. Según contó, miraba constantemente hacia arriba para seguir la trayectoria del pistolero, y luego se lanzó sobre la parte delantera del auto, “solo para ocupar espacio y estar allí si algo salía disparado”.

Su hermana, Jaylyn Sanchez, acababa de pedir comida y entró al baño cuando comenzó el tiroteo. Mientras la gente gritaba y lloraba, otros se agolparon en el baño junto a ella, e intentaron atrincherar la puerta. Cuando les dijeron que era seguro, ella salió corriendo por la fila del autoservicio y directamente hacia el camino del atacante armado.

“Cuando estaba corriendo me encontré de frente con el atacante armado y él me apuntó con el arma”, dijo Sanchez. “Me agaché detrás de un auto blanco solo para tener algún tipo de cobertura”. Dijo que vio una pistola apoyada sobre un estuche de arma que creía que pertenecía al atacante armado.

“No tenía nada para protegerme, así que agarré el arma y la jalé hacia atrás”, afirmó. “Estaba trabada, así que me sentí impotente. Vi la camioneta frente a mí, así que me subí al auto y me fui”.

El incidente se suma a una lista creciente de tiroteos en los últimos meses que han hecho que la gente huya de lugares cotidianos: un festival de comida, desfiles, lugares de culto y reuniones comunitarias en todo el país.

Palmer aconsejó al público mantenerse alerta ante más actualizaciones de la policía.

“Yo advertiría a la gente: observamos mucha desinformación en las redes sociales, así que sean cautelosos”, dijo.

El Departamento de Policía de Twin Falls instó a los residentes a evitar el área, diciendo que las carreteras cercanas y el Puente Perrine, el principal cruce sobre el cañón del río Snake durante kilómetros, estaban cerrados.

En un comunicado a KMVT el sábado, In-N-Out dijo que estaba trabajando con los investigadores. “Estamos destrozados. Nuestras oraciones están con nuestros clientes, nuestros asociados y todas sus familias”, comentó Danney Warnick, director de operaciones de la empresa. “Trabajamos con el Departamento de Policía de Twin Falls para ayudar en la investigación en curso”.

Algunos de los representantes del estado en Washington dijeron que estaban agradecidos y rezando por los socorristas.

“Estoy agradecido por la rápida respuesta de los socorristas de Idaho”, escribió en X el senador de Idaho Mike Crapo.

Este reporte se actualizó con información adicional.

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Con información de Amanda Jackson, Amanda Watts y Sharif Paget, de CNN.