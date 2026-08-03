Blanche retira el fondo contra la “instrumentalización de la justicia”, en busca de ser validado como secretario de Justicia

Por Isabelle D’Antonio, Morgan Rimmer y Hannah Rabinowitz, CNN

El postulado de Donald Trump para secretario de Justicix, Todd Blanche, dijo el domingo por la noche que rescinde formalmente el fondo contra la “instrumentalización de la justicia” de US$ 1.800 millones del presidente, después de que los republicanos del Senado amenazaran con bloquear su postulación debido al controvertido acuerdo.

“Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros del comité y senadores durante las últimas semanas y hemos abordado cualquier inquietud o pregunta pendiente”, publicó Blanche en X. “Hemos disfrutado de discusiones de buena fe y, como resultado, emitimos el siguiente decreto y actualización con respecto al acuerdo del IRS de mayo”.

Blanche, quien se desempeña como secretario interino del Departamento de Justicia, adjuntó a su publicación un decreto fechado el domingo que decía: “El decreto del secretario de Justicia del 18 de mayo de 2026 que establece el fondo contra la instrumentalización de la justicia (‘Fondo’) queda rescindido y no tendrá fuerza ni efecto”.

El controvertido fondo —creado como parte de un acuerdo para resolver una demanda de Trump contra el IRS— fue el centro de la resistencia a la designación de Blanche por parte de los senadores republicanos John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte, quienes forman parte del Comité Judicial del Senado.

Blanche ya había dicho que el fondo estaba “muerto”, y el Departamento de Justicia informó a los tribunales que el programa había sido abandonado, pero anteriormente los funcionarios se habían negado a poner el compromiso por escrito. El fondo habría ofrecido dinero de los contribuyentes a personas que afirmaran ser víctimas de la “instrumentalización de la justicia” por parte del Gobierno federal, incluidos aquellos involucrados en el asalto al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021.

El documento publicado el domingo también limita el anexo a ese acuerdo que ofrece inmunidad al presidente y a miembros de su familia frente a investigaciones fiscales, un punto conflictivo para Cornyn. El senador quería que Blanche reconociera explícitamente que se aplica solo a investigaciones fiscales pasadas contra el presidente y aquellos mencionados en la demanda del IRS.

El decreto del domingo dice que la medida “se aplica por sus términos solo de manera retroactiva” y que solo aplica a “las partes nombradas en la demanda” referenciadas en el acuerdo.

Un portavoz de Cornyn dijo el domingo por la noche que el republicano de Texas llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia. CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Tillis para obtener comentarios.

El anuncio de Blanche llega después de una semana de incertidumbre sobre su confirmación como secretario de Justicia. Trump amenazó el jueves con retirar temporalmente la postulación ante la resistencia de Tillis y Cornyn, y volver a postular a Blanche después de que dejen el Senado el próximo año. Los senadores se reunieron en privado con Blanche el jueves por la tarde, y tres fuentes familiarizadas con el asunto dijeron previamente a CNN que hubo avances, aunque no se llegó a un acuerdo.

El presidente dijo que Cornyn y Tillis estaban “molestos porque no los respaldé”. Cornyn perdió su primaria esta primavera ante Ken Paxton, respaldado por Trump. Tillis, un crítico frecuente de Trump, decidió el año pasado no buscar la reelección.

Las exigencias dejaron a Blanche en una posición difícil, ya que poner límites al anexo fiscal podría enfurecer al presidente.

Trump luego dijo el sábado que presionaría para que el fondo contra la “instrumentalización de la justicia” se convirtiera en ley si no lograba el apoyo en el Senado para confirmar a Blanche, su exabogado personal. Tillis respondió a esa amenaza diciendo que Blanche, “a quien considero calificado para el cargo, no será confirmado debido a este retroceso”.

Incluso horas antes del anuncio de Blanche el domingo, Trump defendió el controvertido fondo contra la “instrumentalización de la justicia” y reiteró que si el Senado no confirma a Blanche, volverá a poner la idea “sobre la mesa”.

“Mucha gente lo apoya… Si no aprueban a Todd, lo vuelvo a poner sobre la mesa”, dijo a los periodistas en el Air Force One.

Trump dijo que el fondo “sería un reembolso por el dolor” que sus simpatizantes y aliados que serían elegibles para el fondo “sufrieron”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios sobre el decreto de Blanche.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.