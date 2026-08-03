Capital One dice que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump por preocupaciones de lavado de dinero

Por Allison Morrow, CNN

Capital One cerró cientos de cuentas de la Organización Trump en 2021 “por razones de prevención de lavado de dinero”, reveló el banco por primera vez en una presentación judicial el viernes por la noche.

El presidente Donald Trump ha sostenido que a sus empresas se les “cerraron cuentas bancarias” por razones políticas, y la Organización Trump demandó a Capital One en un tribunal federal de Florida el año pasado, alegando “considerables daños financieros” por la pérdida de las cuentas.

La presentación más reciente de Capital One en el caso ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida reitera la negativa del prestamista a cualquier motivación política, afirmando que “los cierres fueron el resultado de meses de análisis” por parte de un equipo “con décadas de experiencia en aplicación de la ley”.

Los abogados de Capital One buscan que el caso sea desestimado, afirmando que la demanda de la Organización Trump se basa en acusaciones vagas y sin sustento de discriminación política.

Un portavoz de la Organización Trump dijo a CNN en un correo electrónico que “el intento a posteriori de Capital One de justificar el cierre de cuentas bancarias relacionadas con Trump es completamente infundado”. El portavoz reiteró la afirmación de la Organización Trump de que el banco “fabricó” una justificación para cerrar las cuentas después del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, en lo que “fue claramente una decisión con motivación política”.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios el lunes.

El banco dijo que había identificado “patrones de transacciones” que desencadenaron la revisión, la cual solo se hizo pública debido a la demanda de la Organización Trump. La presentación no ofreció detalles sobre la revisión y no acusó a la organización de ninguna irregularidad específica.

Capital One dijo que permitió a los titulares de las cuentas varios meses para encontrar nuevos servicios bancarios.

El caso es una de varias demandas que Trump o sus aliados han presentado desde su regreso a la Casa Blanca. El presidente en enero demandó a JPMorgan Chase y a su CEO, Jamie Dimon, por reclamaciones similares de “cierre de cuentas bancarias”, las cuales el banco y Dimon han negado.

“Debanking” es un término paraguas para cuando un banco rechaza a un cliente, lo cual puede ocurrir por diversas razones. Los estadounidenses no tienen un derecho legal a una cuenta bancaria, y los prestamistas a menudo rechazan a personas o empresas para cumplir con normas y regulaciones diseñadas para proteger el sistema financiero.

Pero más recientemente, el término ha sido utilizado por grupos conservadores y empresas de criptomonedas que afirman ser víctimas. Trump firmó hace un año una orden ejecutiva destinada a castigar a los bancos por restringir servicios a clientes en función de sus creencias políticas o religiosas.

Los bancos están obligados por ley a seguir estrictos protocolos contra el lavado de dinero y a menudo cuentan con vastos sistemas de monitoreo para señalar cualquier actividad potencialmente fraudulenta. No es inusual que esos sistemas desencadenen una revisión, según expertos bancarios, aunque la decisión de cerrar cuentas como resultado no es una que se tome a la ligera.

Los representantes de Capital One no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Matt Egan, de CNN.