Incendios en el estado de Washington obligan a la evacuación de 65.000 personas y destruyen 700 viviendas

Por Alisha Ebrahimji, Hanna Park y Kelly McCleary, CNN

Casi 65.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en el condado de Spokane, en el estado de Washington, en el noroeste de EE.UU. mientras los equipos combaten tres grandes incendios forestales. No se han confirmado heridos ni muertes, pero los funcionarios dijeron que la magnitud de los incendios significa que llevará tiempo

Más de 700 viviendas han sido destruidas, y los incendios han consumido más de 7.000 acres (2.800 hectáreas) con un 0% de contención desde que comenzaron el sábado, dijeron los funcionarios.

Este lunes hay mejores condiciones de las que había habido en días — vientos ligeros y una temperatura máxima cercana a 80 grados Fahrenheit (26 grados Celsius)— pero el respiro es breve, con temperaturas que volverán a subir a los 90 para el miércoles.

Quince incendios importantes han quemado más de 250.000 acres en todo Washington. El noroeste del Pacífico enfrenta su peor temporada de incendios en más de 30 años, ya que el cambio climático potencia las condiciones para incendios destructivos.

“La devastación es desgarradora”, declaró el comisionado de tierras públicas del estado de Washington, Dave Upthegrove, a CNN a primera hora del lunes. “Detrás de cada una de las imágenes dramáticas que vemos hay un bombero que lleva días trabajando, un responsable de emergencias que toma decisiones imposibles, familias que dejan atrás todas sus pertenencias para intentar ponerse a salvo”.

En conjunto, los incendios Old Trails, Fairview y Autumn Lane han consumido más de 2.800 hectáreas y permanecen totalmente sin contener. Las causas están bajo investigación.

El incendio Autumn Lane, ahora el incendio de máxima prioridad del país, se precipitó cuesta abajo el domingo por la noche hacia el área de Rutter Parkway cerca de Painted Rocks. Los equipos describieron anteriormente que tenían un “control relativamente decente” de su perímetro, aunque el incendio está lejos de estar sofocado.

Los equipos han estado atacando las llamas del incendio Old Trails, el incendio Fairview y el incendio Autumn Lane desde que comenzaron el sábado y se propagaron rápidamente.

Unas 5.000 personas están respondiendo ahora a 15 incendios forestales importantes en el estado, que abarcan aproximadamente un cuarto de millón de acres, dijo, con bomberos y equipos traídos de todo el país y miembros de la Guardia Nacional activados.

Mientras los grandes incendios forestales continúan propagándose por el área de Spokane, dañando estructuras y consumiendo miles de acres en toda la región, las autoridades dicen que su enfoque sigue siendo salvar vidas y hogares.

No se han confirmado lesiones graves ni muertes relacionadas con los incendios, pero el sheriff del condado de Spokane, John Nowels, subrayó que la cifra podría aumentar a medida que los equipos lleguen a zonas que aún no han podido evaluar.

Los evacuados describieron huir con poco más de lo que podían cargar. Algunos han regresado para caminar entre escombros aún calientes en busca de cualquier cosa que haya sobrevivido. Un residente que perdió la casa en la que había vivido desde 1980 calificó de “bendición” haber trasladado recientemente a su padre a una residencia de ancianos, dada la destrucción.

Más de 100 miembros de la Guardia Nacional están ayudando en la respuesta, dijo el mayor general Gent Welsh. Se espera que la ayuda de FEMA a corto plazo sea aprobada pronto, y el gobernador Bob Ferguson dijo que el estado está presionando para obtener apoyo a más largo plazo.

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Con información de Julianna Bragg, Cindy Von Quednow, Maria Aguilar Prieto, August Phillips y Briana Waxman, de CNN.