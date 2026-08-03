Las repercusiones de la avalancha de migrantes en Ceuta demuestran que las posturas extremas y populistas ya son habituales

Por Issy Ronald, CNN

La tragedia humana fue innegable: unas 60.000 personas desesperadas se abalanzaron el jueves pasado sobre un espigón para cruzar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta; algunas se ahogaron y otras quedaron encima de sus compañeros migrantes. El saldo fue de al menos 72 muertos.

Aunque el dramático suceso terminó casi tan rápido como comenzó —la mayoría de los migrantes regresaron abatidos al otro lado de la frontera—, el incidente deja tras de sí una crisis política mayor que augura problemas y divisiones futuras para la Unión Europea.

Los migrantes nunca habrían podido llegar al territorio continental de la UE, pero ese hecho resultó irrelevante para los políticos de extrema derecha y contrarios a la inmigración de todo el mundo, quienes describieron el incidente en términos apocalípticos. Esto, a su vez, está condicionando la respuesta de los gobiernos convencionales que, durante la última década, han intentado contrarrestar esos desafíos y atraer a los votantes tentados por alternativas populistas.

Poco importa que las causas de este incidente sigan sin estar claras, o que los cruces fronterizos ilegales hacia la UE hayan disminuido un 37 % en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según la agencia fronteriza del bloque.

La política migratoria genera tanta controversia en gran parte del continente que varios gobiernos europeos criticaron rápidamente a Madrid y las políticas migratorias del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, pidió suspender la participación de España en el espacio Schengen y endurecer los controles de viaje desde territorio español, mientras que el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, ordenó controles adicionales en la frontera compartida por ambos países. La ministra del Interior de Finlandia, Mari Rantanen, acusó a España de haber “fracasado totalmente a la hora de proteger la frontera exterior del espacio Schengen frente a infiltraciones”. Incluso Mette Frederiksen, primera ministra de centroizquierda de Dinamarca, instó a la UE a “considerar todas las opciones, incluida la suspensión de la cooperación en el marco de Schengen”. Se han convocado o programado varias reuniones de emergencia de la UE, incluida una de los ministros del Interior del bloque para el martes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue más allá al calificar el incidente de “invasión” y afirmar que debería convertirse en un “tema central de las elecciones de mitad de mandato”, sirviendo de ejemplo de lo que ocurrirá si los republicanos no resultan elegidos en noviembre. “Creo que la respuesta de Washington a esta crisis era de esperar”, afirmó Carla Hobbs, directora de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Lo que no esperábamos era este tipo de respuesta —y su dureza— por parte de otros líderes de la UE. Es realmente inusual que los Estados miembros se enfrenten entre sí tan abiertamente de esta manera, y a propósito de una crisis que en realidad nunca corrió el riesgo de llegar a sus fronteras”, declaró a CNN.

Es probable que dicha reacción se debiera a dos factores, señaló. En primer lugar, los partidos de extrema derecha están ganando terreno en todo el continente y se avecinan varias elecciones; en este contexto, España se convirtió en un “blanco muy oportuno” para que los gobiernos mostraran “mano dura en materia migratoria” ante sus propios electorados. En segundo lugar, el propio Sánchez —quien suele adoptar posturas firmes y basadas en principios— constituye un “factor clave”.

Sánchez calificó gran parte de la reacción europea de egoísta, polarizadora e ilegal en una carta ampliamente citada por los medios de comunicación europeos. Señaló que Ceuta no forma parte del espacio Schengen, destacó a Italia como un país que permite la entrada de más migrantes irregulares que España y acusó a otros Estados europeos de brindar “muy poco apoyo” a España. (Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea —el brazo ejecutivo de la UE—, afirmó que la Comisión ha “ofrecido apoyo a España desde el primer momento”).

Sánchez atribuyó esta respuesta a “prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos”, y añadió que dicha actitud “no solo es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen. También lo es a los intereses a largo plazo de Europa”.

La disputa entre España e Italia se tornó tan tensa que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, convocó el viernes al embajador italiano para abordar los comentarios de su homólogo, Antonio Tajani, quien afirmó —sin aportar pruebas— que la política migratoria de Madrid “fomenta el tráfico de personas”.

Mientras la mayoría de los países europeos adoptan posturas más duras en materia de inmigración, Sánchez ha optado por un enfoque distinto. A principios de este año, su gobierno anunció un programa de regularización que, en un principio, debía ofrecer una vía hacia la situación legal a 500.000 migrantes indocumentados que ya residían en España, si bien el número de solicitudes superó el millón.

“La política española ha consistido en aceptar abiertamente la migración como motor de crecimiento”, señaló Hobbs. “Creo que, en el fondo, los demás líderes de la UE son conscientes de ello… pero no han logrado trasladar ese debate a sus respectivas opiniones públicas”.

“La sociedad española se ha mostrado bastante resistente a la xenofobia hasta hace muy poco…”. “Eso está empezando a cambiar en los últimos años, impulsado por Vox (un partido de oposición de extrema derecha)”, añadió.

No es solo en materia de migración donde Sánchez se ha convertido en una especie de caso atípico. Criticó abiertamente la acción militar estadounidense contra Irán, mientras otros países europeos intentaban mantener un equilibrio más delicado entre el apoyo y la crítica. Se ha negado a elevar los objetivos de gasto en defensa al 5 % del PIB para 2035, tal como se comprometieron otros miembros de la OTAN. Además, ha seguido una política notablemente más amistosa hacia China que otros países de la UE.

Las llegadas masivas se produjeron tras un reciente fallo del Tribunal Supremo de España que dictaminaba que las autoridades no pueden expulsar sumariamente a los migrantes que llegan por mar sin el debido proceso. Sin embargo, los expertos señalan que dicha decisión judicial tuvo un alcance muy limitado; algunos sostienen que probablemente fue malinterpretada tanto por los migrantes como por los traficantes. El propio Sánchez atribuyó la situación a la desinformación difundida por los traficantes de personas a raíz del fallo del Tribunal Supremo. Algunos analistas también han sugerido que Marruecos pudo haber permitido esta afluencia para presionar a España, señalando que el incidente ocurrió apenas diez días después de que Sánchez visitara Argelia —gran rival de Marruecos— y anunciara una “nueva fase” en las relaciones hispano-argelinas.

Sea cual sea el complejo entramado de causas que condujo a esta situación, “si eres cualquier otro Estado y observas esto, ves que basta un día de presión en un punto de la frontera exterior de la UE y el espacio Schengen casi se desmorona”, afirmó Hobbs. “La gente empieza a amenazar con cerrar fronteras unilateralmente y cosas por el estilo. Al ver eso, piensas: ‘Vaya, qué fácil resulta poner a la Unión Europea de rodillas’”.

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Jack Guy, Vasco Cotovio, Jonny Hallam y Alessandra Freitas de CNN contribuyeron a este reportaje.