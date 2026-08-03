Un pico de violencia en Guatemala lleva al Gobierno a implementar un nuevo plan de seguridad

Por Merlin Delcid, CNN en Español

La violencia en Guatemala registró un repunte en las últimas semanas, por lo que el Gobierno decidió lanzar un nuevo plan de seguridad para intentar contener a la incesante criminalidad.

El nuevo esquema, denominado anillo de contención, consiste en priorizar patrullajes combinados entre la Policía y el Ejército en los lugares donde se ha detectado mayor índice de casos de violencia reciente.

El plan surge días después del homicidio de Nixon Pérez, un guatemalteco deportado en mayo de 2025 de Estados Unidos, y de su esposa Glendy Marisol González de la Cruz, quien había abandonado EE.UU. para reunirse con él.

Los cuerpos de ambos fueron hallados en una finca del departamento de Retalhuleu, en el suroeste del país centroamericano. El caso, que tomó relevancia internacional, sigue en investigación por las autoridades.

Pero además de este hecho, solo el 25 de julio pasado se reportaron 24 homicidios. El Gobierno de Bernardo Arévalo reconoció el incremento y lo atribuyó a que los planes de seguridad que se habían implementado provocaron un desplazamiento de la violencia, que ha mostrado nuevos focos de crecimiento.

El nuevo plan contempla intervenciones policiales a las personas en las calles, recorridos preventivos e instalación de puestos fijos de control en las colonias priorizadas de la ciudad de Guatemala, donde, según las estadísticas, se concentra la mayor cantidad de delitos.

Con esto se busca “contener los hechos delictivos que se están suscitando a nivel metropolitano con el fin de reducir estos índices”, explicó Juan Ernesto Macario, Comisario de la Policía Nacional Civil de Guatemala.

Con los controles, la Policía y el Ejército esperan ubicar a personas que tienen órdenes de captura vigente, prevenir hechos delictivos y localizar ilícitos.

Concentración de la violencia

Entre enero y junio de este año, Guatemala registró 1.437 homicidios, una cifra inferior a los 1.614 casos contabilizados en el mismo periodo de 2025, según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), una organización independiente dedicada al análisis y la propuesta de mejoras en las políticas públicas.

Sin embargo, lo destacado de la medición es el nivel de concentración de la violencia. “El 85% de todos los homicidios se concentran en diez departamentos y, de estos, tan solo el departamento de Guatemala concentra casi la mitad (49%)”, señaló el reciente informe del Cien.

Es por esto que las autoridades han focalizado la nueva estrategia de seguridad en el departamento de Guatemala.

A inicios del año, el Gobierno implementó el estado de sitio por 30 días en Guatemala, a raíz de ataques atribuidos al crimen organizado contra las fuerzas de seguridad. Tras su finalización, las autoridades implementaron el estado de prevención, para continuar con los patrullajes y operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército. Estos recorridos ahora han sido replanteados ante el desplazamiento de la violencia.

En las calles de Guatemala, algunos ciudadanos reclaman a la administración de Arévalo que implemente acciones más duras contra el crimen, al estilo de El Salvador. De momento, la respuesta del Gobierno se concentra en contener los niveles de violencia concentrados en lugares puntuales.

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