Arrestan a hombre por cargos de incendio provocado mientras bomberos combatían las llamas en Spokane, Washington

Por Karina Tsui

Un hombre ha sido acusado de incendio premeditado en primer grado en relación con uno de los incendios forestales que asolan el este de Washington, según informó el lunes el sheriff del condado de Spokane, John Nowels, mientras los bomberos luchan por contener las llamas que han dejado un rastro de destrucción en toda la región.

Desde que se desataron el sábado, tres incendios en el condado de Spokane han destruido más de 700 estructuras, desplazado a decenas de miles de residentes y amenazado a comunidades enteras. Los bomberos se esfuerzan por controlar la situación antes de que las temperaturas vuelvan a subir a más de 32 grados Celsius a finales de esta semana, ya que el calor seco podría agravar aún más las condiciones.

Esto es lo que sabemos:

Arresto por incendio provocado: Aaron F. Farinacci, de 37 años, fue arrestado el lunes por la tarde en relación con el incendio de Old Trails y se le impuso una fianza de un millón de dólares, informó Nowels. Un testigo lo vio por primera vez el sábado, arrodillado cerca del lugar donde se originó el incendio, indicó el sheriff. Momentos después, el testigo vio humo proveniente del área y avisó a los agentes. Los agentes que acudieron al lugar contactaron con Farinacci, quien fue detenido, interrogado y finalmente puesto en libertad, explicó Nowels. En ese momento, se le encontraron fósforos impermeables y un encendedor de butano, agregó el sheriff. Posteriormente, los investigadores utilizaron las imágenes de la cámara corporal del incidente para fundamentar su caso y obtuvieron una orden de arresto el lunes.

Aaron F. Farinacci, de 37 años, fue arrestado el lunes por la tarde en relación con el incendio de Old Trails y se le impuso una fianza de un millón de dólares, informó Nowels. Un testigo lo vio por primera vez el sábado, arrodillado cerca del lugar donde se originó el incendio, indicó el sheriff. Momentos después, el testigo vio humo proveniente del área y avisó a los agentes. Los agentes que acudieron al lugar contactaron con Farinacci, quien fue detenido, interrogado y finalmente puesto en libertad, explicó Nowels. En ese momento, se le encontraron fósforos impermeables y un encendedor de butano, agregó el sheriff. Posteriormente, los investigadores utilizaron las imágenes de la cámara corporal del incidente para fundamentar su caso y obtuvieron una orden de arresto el lunes. Las últimas cifras: Los tres incendios en Spokane —Old Trails, Autumn Lane y Fairview— han consumido más de 8000 acres sin lograr contenerlos desde que comenzaron el sábado. Además de los cientos de estructuras destruidas, otras 10 000 están en riesgo, según informaron las autoridades. En todo el estado de Washington, aproximadamente 5000 personas están respondiendo a 17 grandes incendios forestales, que afectan a 262 000 acres de terreno, declaró Dave Upthegrove, comisionado estatal de tierras públicas.

Los tres incendios en Spokane —Old Trails, Autumn Lane y Fairview— han consumido más de 8000 acres sin lograr contenerlos desde que comenzaron el sábado. Además de los cientos de estructuras destruidas, otras 10 000 están en riesgo, según informaron las autoridades. En todo el estado de Washington, aproximadamente 5000 personas están respondiendo a 17 grandes incendios forestales, que afectan a 262 000 acres de terreno, declaró Dave Upthegrove, comisionado estatal de tierras públicas. Evacuaciones masivas: Casi 65.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en el condado de Spokane. Si bien los bomberos han localizado a casi todas las personas que pidieron ayuda al inicio de los incendios, aún intentan contactar a 14 personas , según informaron las autoridades el martes por la mañana. El gobernador de Washington, Bob Ferguson, recalcó que estas personas no se consideran desaparecidas, pero las autoridades quieren asegurarse de que se encuentren bien. No se han confirmado heridos ni fallecidos.

Casi 65.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en el condado de Spokane. Si bien los bomberos han localizado a casi todas las personas que pidieron ayuda al inicio de los incendios, aún intentan contactar a 14 personas , según informaron las autoridades el martes por la mañana. El gobernador de Washington, Bob Ferguson, recalcó que estas personas no se consideran desaparecidas, pero las autoridades quieren asegurarse de que se encuentren bien. No se han confirmado heridos ni fallecidos. Como “una zona de guerra”: Las áreas devastadas por los incendios parecen “una zona de guerra”, dijo el general de división Gent Welsh, ayudante general de la Guardia Nacional de Washington, mientras el humo de los incendios forestales continúa cubriendo casi todo el estado. Imágenes aéreas obtenidas por CNN muestran manzanas residenciales enteras quemadas y la vegetación circundante carbonizada. Podrían pasar varias semanas antes de que las personas puedan regresar a sus propiedades, dijo la alcaldesa de Spokane, Lisa Brown.

Las áreas devastadas por los incendios parecen “una zona de guerra”, dijo el general de división Gent Welsh, ayudante general de la Guardia Nacional de Washington, mientras el humo de los incendios forestales continúa cubriendo casi todo el estado. Imágenes aéreas obtenidas por CNN muestran manzanas residenciales enteras quemadas y la vegetación circundante carbonizada. Podrían pasar varias semanas antes de que las personas puedan regresar a sus propiedades, dijo la alcaldesa de Spokane, Lisa Brown. Votación en zona de evacuación: Antes de las elecciones primarias estatales del martes, las autoridades de Spokane informaron que tomaron medidas especiales para garantizar el acceso a las urnas a los evacuados y demás personas afectadas por los incendios forestales. Al menos una urna, ubicada en la Biblioteca Indian Trail, se encuentra dentro de una zona de evacuación y permanece cerrada. Los funcionarios electorales solicitan a los votantes que acudan a las urnas cercanas fuera de las zonas de evacuación para depositar sus boletas.

Elise Hammond, Chris Boyette, Julianna Bragg, Alisha Ebrahimji, Tyler Ory, Brianna Waxman, Dakota Smith, Matthew J. Friedman y Amanda Jackson, de CNN, contribuyeron a este informe.

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