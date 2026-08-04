“Fue el mejor momento de mi vida”: Ferran Torres, el delantero que cambió dudas por un gol en la final del Mundial

Por Emile Nuh y Kaitlan Collins, CNN

Más de 1.200 jugadores representaron a sus países en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y entre ellos, quizás ninguno recordará el torneo con más cariño que el delantero español Ferran Torres.

Todo niño que se enamora del fútbol sueña con marcar el gol de la victoria en una final mundialista mientras juega en el patio de su casa, y el mes pasado, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Torres hizo realidad ese sueño.

Su golazo en el minuto 106 contra Argentina aseguró una histórica victoria por 1-0 y coronó a España como campeona del mundo por segunda vez, grabando para siempre su nombre en la historia deportiva de su país.

Incluso ahora, a sus 26 años, todavía intenta asimilar lo sucedido el 19 de julio: “Sinceramente, no me lo puedo creer”, declaró en el programa The Source de CNN.

“Cuando terminé el partido, me fui directo al vestuario porque no recordaba cómo había marcado y necesitaba verlo de nuevo.

“Marcar ese gol y ganar el Mundial fue un sueño hecho realidad; fue el mejor momento de mi vida”.

Es fácil olvidar que el torneo de Torres tuvo un comienzo titubeante.

Las lesiones en los isquiotibiales de Lamine Yamal y Nico Williams —ambos jugadores clave en la campaña de España que les valió la Eurocopa 2024— le brindaron a Torres una oportunidad de oro para dejar su huella en el once inicial contra Cabo Verde en el partido inaugural de La Roja.

Pero el equipo de Luis de la Fuente empató 0-0 de forma inesperada, ya que el debutante mundialista frustró al campeón europeo, en gran parte gracias a una actuación heroica del portero Vozinha, de 40 años.

Torres también tuvo una tarde frustrante y desperdició una oportunidad de oro para adelantar a España cinco minutos antes del descanso, estrellando el balón contra el travesaño desde apenas cinco metros tras un cabezazo de Marc Cucurella que parecía imposible de fallar.

El jugador de 26 años perdió su puesto en el once inicial cuando Yamal regresó contra Arabia Saudita en el siguiente partido de La Roja, y durante el resto del torneo tuvo que demostrar su valía desde el banquillo.

Y vaya si lo hizo.

En un partido clave de octavos de final contra Portugal, fue el delantero del Barcelona quien le filtró un pase al centrocampista del Arsenal Mikel Merino para que marcara en el minuto 91, poniendo fin a los sueños mundialistas de Cristiano Ronaldo.

Luego llegó el momento decisivo de su carrera en la final, donde demostró una notable serenidad al rematar un pase de cabeza hacia atrás de Williams con su pierna izquierda, la menos hábil, para dejar atónita a la multitud, mayoritariamente pro-Argentina, y desatar la euforia entre casi 50 millones de españoles en todo el mundo.

Es un momento que nadie podrá arrebatarle jamás, y que sin duda cambiará su vida para siempre: “Siento que la gente me reconoce más a menudo”, declaró a CNN.

“Por dentro me siento la misma persona, pero a la vez diferente, y lo noto. Me llenó de orgullo porque todo niño sueña con este momento; fue muy especial”.

“Es una sensación distinta. Si no hubiera marcado este gol, no lo habría sentido. Fue una locura, y corrí a celebrarlo con mis compañeros. Fue un momento increíble”.

Si la situación con la FIFA y la UEFA vuelve a la normalidad antes de esa fecha, España defenderá el título mundial en casa en 2030, cuando sea coanfitriona del torneo junto con Portugal y Marruecos. Los tres primeros partidos se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay para conmemorar el centenario de la edición inaugural en Uruguay en 1930.

Para Torres, esto significa la oportunidad de unirse a la ilustre lista de jugadores que han ganado dos Mundiales consecutivos. “Ya tengo uno, pero quiero otro… ¡Lo quiero!”, dijo con una sonrisa.

El delantero del Barcelona todavía tendrá solo 30 años cuando comience la próxima edición, lo que significa que probablemente seguirá siendo un jugador clave para su selección.

El prometedor núcleo joven de La Roja está entrando en su mejor momento, ya que las jóvenes estrellas Yamal y Pau Cubarsí —nombrado Mejor Jugador Joven del Torneo— aún estarán en la veintena, y se espera que más talento se una a la selección nacional.

Por lo tanto, no parece descabellado que España se convierta en la tercera nación, después de Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962, en revalidar el título mundial.

Sin embargo, aún faltan algunos años para que Torres y sus compañeros se enfoquen en defender el título.

Por ahora, el jugador de 26 años disfruta de un merecido descanso en Nueva York, donde cambiará un balón de fútbol por uno de béisbol al realizar el lanzamiento ceremonial de la primera bola en el Yankee Stadium el martes por la noche.

“Será mi primer partido (de béisbol), así que estoy muy emocionado”, dijo.

Pero a pesar de haber marcado el gol más importante del evento cumbre del fútbol mundial, lanzar la primera bola en el Yankee Stadium sigue siendo una experiencia que pone los nervios de punta, incluso para una de las mayores estrellas del deporte.

“Me siento más nervioso que en la final del Mundial”, bromeó. “Todo el mundo se va a quedar ahí mirándome, y nunca he lanzado, así que ya veremos qué pasa”.

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