Qué está en juego en la carrera demócrata por el Senado en Michigan y otras primarias clave del martes

Por Eric Bradne y Aaron Blake, CNN

Los demócratas de Michigan decidirán el martes unas primarias al Senado que se han convertido en la prueba más importante de la dirección que tomará el partido este año, una prueba que medirá si la insurgencia progresista que ha derrocado a figuras del establishment y a legisladores en ejercicio en territorios tradicionalmente demócratas durante toda la primavera y el verano se extiende a uno de los mayores campos de batalla políticos del país.

El progresista Abdul El-Sayed, exfuncionario de salud pública, se enfrenta a la más moderada representante Haley Stevens en la contienda para derrotar al exrepresentante republicano Mike Rogers. Esta elección tiene repercusiones hasta 2028, ya que ofrece a los posibles candidatos presidenciales una idea de lo que el electorado del partido desea en Michigan, que probablemente será uno de los primeros seis estados en votar en el calendario de nominaciones demócratas y un estado clave en las elecciones generales.

Lo más importante, sin embargo, es lo que el resultado del martes significa para las posibilidades de los demócratas de obtener los cuatro escaños que necesitan para conseguir la mayoría en el Senado en noviembre. La cúpula demócrata en Washington cree que Stevens es quien mejor puede mantener en manos del partido el escaño del senador Gary Peters, que se retira. Pero si El-Sayed gana, los progresistas, que durante mucho tiempo han sostenido que su enfoque puede construir una nueva coalición, tendrán la oportunidad de demostrarlo.

Esta contienda es una de las varias elecciones de alto perfil que se votarán el martes en las primarias de Kansas, Michigan, Missouri, Virginia y el estado de Washington.

En Michigan y Missouri, los socialistas demócratas intentarán desbancar a dos congresistas demócratas más. En Kansas, el partido podría nominar a un pastor con una trayectoria breve pero prolífica en la recaudación de fondos en una contienda por el Senado con pocas probabilidades de éxito.

Las elecciones del martes también definirán las primarias abiertas para gobernador en Kansas y Michigan, ambas contiendas que podrían ser muy reñidas en noviembre.

En Virginia, los demócratas se propondrán arrebatar hasta tres escaños, después de que el Tribunal Supremo estatal invalidara un mapa electoral para el Congreso que les habría dado una mejor oportunidad de ganar cuatro.

Estas son las contiendas clave a seguir en las primarias del martes:

Tras una temporada de primarias que puso de manifiesto las claras divisiones del Partido Demócrata en materia de ideología y capacidad de ser elegido, el enfrentamiento del martes en Michigan podría ser el más importante de todos.

Se prevé que el electorado se divida de forma similar a las dos últimas primarias presidenciales demócratas. La campaña de El-Sayed cree que contará con el apoyo de los mismos votantes que impulsaron al senador de Vermont Bernie Sanders a la victoria en las primarias de Michigan de 2016: progresistas blancos y votantes jóvenes. Se espera que el apoyo a Stevens provenga de la coalición que ayudó a Hillary Clinton y Joe Biden a derrotar a Sanders en la nominación del partido en las dos últimas elecciones: votantes mayores y, en particular, votantes afroamericanos de Detroit y sus alrededores.

El-Sayed ha destacado su oposición a la guerra de Israel en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, su apoyo a la ampliación de Medicare para cubrir a todos los estadounidenses en lugar de los seguros médicos privados y su rechazo a la financiación corporativa en la política. Stevens, haciendo gala de su papel en el rescate de la industria automotriz por parte de la administración Obama, se presenta como la candidata con mayores posibilidades de ganar en noviembre, describiéndose a sí misma como una “trabajadora incansable” centrada en los problemas económicos y a El-Sayed como un “actor populista” con mayores ambiciones políticas.

Una forma de comprender la importancia de las primarias al Senado de Michigan para la trayectoria general del Partido Demócrata es examinar la enorme cantidad de gasto externo que inundó las ondas de radio y televisión de Michigan, casi todo destinado a impulsar a Stevens y perjudicar a El-Sayed.

El mayor inversor fue el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) , que invirtió casi 32 millones de dólares en publicidad televisiva destinada a derrotar a El-Sayed a través del super PAC United Democracy Project.

En conjunto, el gasto externo benefició a Stevens sobre El-Sayed por un margen de aproximadamente 30 a 1: 62,2 millones de dólares apoyaron a Stevens y 2,1 millones de dólares se destinaron a El-Sayed.

En otra contienda electoral destacada en Michigan, el representante Shri Thanedar podría convertirse en el próximo demócrata en perder su intento de reelección ante un rival socialista democrático, al enfrentarse al representante estatal Donavan McKinney.

Pero no son solo los progresistas, incluido Sanders, quienes respaldan a McKinney. Thanedar, de 71 años, es un inmigrante estadounidense de origen indio que representa un distrito electoral centrado en Detroit, ciudad de mayoría negra, y los miembros del Caucus Negro del Congreso se han dividido en las primarias del Distrito 13, con varios de ellos apoyando a McKinney.

Mientras Thanedar busca un tercer mandato, carece de la ventaja política que lo ayudó en el pasado: una contienda primaria con numerosos candidatos afroamericanos que dividió el voto en varias direcciones. Thanedar también enfureció a algunos demócratas al impulsar un intento no autorizado de destituir a Trump el año pasado.

La dinámica particular de esta contienda implica que podría no tener las mismas repercusiones más amplias sobre la dirección del Partido Demócrata que otras primarias en las que los socialistas democráticos derrocaron a los titulares en Nueva York y Colorado.

Un indicador potencialmente más relevante de la dirección que tomará el Partido Demócrata es el distrito electoral clave número 7 de Michigan, un escaño en el área de Lansing donde algunos miembros del partido temen que una victoria del activista progresista William Lawrence pueda perjudicar las posibilidades del partido de derrocar al representante republicano Tom Barrett, quien cumple su primer mandato.

La cofundadora del grupo activista climático Movimiento Sunrise se enfrenta a la exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, Bridget Brink, y al exmiembro de los Navy SEAL, Matt Maasdam, en las primarias a tres bandas. Muchos demócratas temen que el voto moderado se divida entre Brink y Maasdam.

Lawrence desató la polémica cuando The Huffington Post informó en julio que había dicho en un podcast de 2024 que el apoyo de los líderes políticos negros al liderazgo demócrata “desactiva a la izquierda blanca”. Desde entonces, se ha disculpado por esos comentarios.

Cuenta con el apoyo de varios progresistas prominentes, entre ellos Sanders, la representante de Michigan Rashida Tlaib y el representante de California Ro Khanna. Sin embargo, la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, quien apareció en el escenario de un mitin en el que también participaron Lawrence y El-Sayed, no se involucró en la contienda.

Un pastor busca darles una oportunidad a los demócratas en la contienda por el Senado de Kansas.

Kansas tiene un historial de victorias sorpresivas para los demócratas en la última década. La gobernadora Laura Kelly, quien cumplió dos mandatos, derrotó dos veces a los republicanos en este estado tradicionalmente republicano. Y justo después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló Roe v. Wade, los votantes rechazaron abrumadoramente en 2022 una enmienda que afirmaba que no existía un derecho constitucional al aborto en el estado.

Adam Hamilton, un demócrata que aspira a la nominación para enfrentarse al senador republicano Roger Marshall, busca dar la última de esas sorpresas y mejorar las posibilidades de los demócratas de arrebatar el control del Senado en noviembre.

Hamilton, pastor fundador de la Iglesia Metodista Unida de la Resurrección, una megaiglesia en Kansas City, se presenta como un conciliador que rechaza el partidismo manifiesto. Sin embargo, primero debe derrotar a otros 10 demócratas en las primarias del martes.

Hasta el momento, ha demostrado ser el candidato demócrata que más fondos ha recaudado, consiguiendo US$ 4,1 millones en los primeros meses de su campaña y contando con más de US$ 1,7 millones en el banco a mediados de julio.

El intento demócrata de arrebatar al menos cuatro escaños del Senado a los republicanos requerirá que el partido gane en estados tradicionalmente republicanos. Carolina del Norte y Maine se encuentran entre los principales objetivos del partido y son los más favorables a los demócratas. Pero también necesitarán que Alaska, Ohio, Iowa, Texas o incluso un estado con menos probabilidades de ganar como Kansas resulten competitivos para obtener la mayoría.

Cori Bush es otra socialista demócrata que podría desbancar al actual representante demócrata Wesley Bell en las primarias.

Pero su contienda tiene su propia dinámica: Bush ya ocupó ese escaño. Derrotó al exrepresentante William Lacy Clay en las primarias de 2020 y posteriormente se unió al grupo progresista conocido como “The Squad” durante sus dos mandatos en Washington. Bell, respaldada por una fuerte inversión externa de un super PAC vinculado a AIPAC, venció a Bush en el distrito tradicionalmente demócrata con sede en San Luis en 2024.

Las primarias del primer distrito de Missouri son otra prueba de lo que buscan los votantes demócratas: un moderado que destaque su trabajo con la delegación estatal, mayoritariamente republicana, o un progresista combativo que se sienta más cómodo utilizando la tribuna para presionar.

También es otra contienda que enfrenta a un firme aliado de Israel, Bell, con un crítico de sus acciones en Gaza, Bush. Al igual que en 2024, AIPAC ha invertido grandes sumas para impulsar a Bell, y el super PAC United Democracy Project ha aportado más de US$ 3 millones a la campaña.

Dos estados que celebran primarias el martes —Kansas y Michigan— tienen elecciones para gobernador este año, y ambas podrían ser muy disputadas en noviembre.

Kansas tiene las primarias más interesantes y competitivas.

Por el lado demócrata, el senador estatal Ethan Corson cuenta con el respaldo de la gobernadora Kelly, cuyo mandato está a punto de finalizar, y se ha comprometido a trabajar con ambos partidos de manera similar. La senadora estatal Cindy Holscher promete un estilo más combativo y populista, enfrentándose directamente a los republicanos, pero algunos temen que esa no sea la fórmula para el éxito en el conservador estado de Kansas.

Por el lado republicano, el presidente del Senado estatal, Ty Masterson, cuenta con el respaldo crucial de Trump y parece ser el favorito en una contienda concurrida que incluye, entre otros, al secretario de Estado Scott Schwab y a la comisionada de seguros Vicki Schmidt. Sin embargo, está lidiando con algunos ataques recientes sobre su apoyo anterior a la construcción de centros de datos.

En Michigan, la secretaria de Estado Jocelyn Benson es la gran favorita para ganar la nominación demócrata y podría consolidar su proyección nacional si sucede a la gobernadora Gretchen Whitmer, cuyo mandato está por terminar.

Por el lado republicano, el representante John James, respaldado por Trump, está tratando de frenar la campaña bien financiada del excandidato presidencial con pocas posibilidades Perry Johnson.

Los demócratas sufrieron un importante revés en su intento por recuperar la Cámara de Representantes en mayo, cuando el Tribunal Supremo de Virginia anuló un nuevo mapa de distritos electorales que había sido aprobado por los votantes.

El mapa prometía añadir hasta cuatro nuevos escaños favorables a los demócratas y ayudar al partido a compensar los nuevos distritos republicanos que estos habían creado en otros estados.

Pero Virginia sigue siendo muy importante para las cuentas de la mayoría demócrata en 2026, gracias a una serie de posibles victorias.

Es evidente que sus mejores opciones son los distritos 1 y 2, mientras que podrían tener una remota posibilidad en el distrito 5.

Quizás la primaria más importante en estos distritos el martes sea la contienda demócrata para enfrentarse al representante republicano Rob Wittman en el primer distrito. La fiscal del condado de Henrico, Shannon Taylor, se enfrenta a un grupo numeroso de candidatos, incluido el abogado Salaam Bhatti, pero ya ha asegurado la mayoría de los principales respaldos.

En las otras dos contiendas, exmiembros demócratas del Congreso intentan regresar a la política. Elaine Luria se enfrentará a la representante Jen Kiggans, mientras que Tom Perriello buscará medirse con el representante John McGuire.

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