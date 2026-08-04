“Se trata de igualdad”: cómo las nuevas leyes de ciudadanía de Italia dividieron a estas familias

Por Julia Buckley, CNN

El domingo por la noche, Gustavo Monasterios se fue a dormir siendo ciudadano venezolano. El lunes por la mañana despertó y descubrió que también era italiano.

Monasterios, de 47 años, estuvo en el epicentro del terremoto jurídico que sacudió a Italia la semana pasada.

Tras casi dos años de restricciones progresivas a la ciudadanía por descendencia, durante los cuales el Gobierno cerró el camino hacia un pasaporte italiano para amplios sectores de la diáspora mediante una serie de fallos judiciales, el Tribunal Supremo de Italia anuló una de esas restricciones gracias a una demanda presentada por Monasterios.

La llamada “cuestión del menor”, que había acabado con las esperanzas de obtener la ciudadanía para cientos de miles de descendientes de italianos, especialmente en América, fue eliminada.

Monasterios, quien perdió su primera demanda por la ciudadanía en 2021 y también la apelación en 2023, presentó un último recurso ante la Corte di Cassazione, el Tribunal Supremo de Italia, por medio de su abogada, Monica Restanio.

Contra todo pronóstico, los argumentos de Restanio contra la “cuestión del menor” prosperaron. Las Sezioni Unite, la máxima instancia de la Corte di Cassazione, aceptaron sus planteamientos y revocaron fallos anteriores, incluido uno de una sala inferior del mismo tribunal que había respaldado la “cuestión del menor” tan recientemente como en 2024.

La diáspora italiana en América había sido una de las más afectadas por la “cuestión del menor”, ya que los países del continente suelen regirse por el principio de ius soli, que concede la ciudadanía a toda persona nacida en su territorio. Los hijos de ciudadanos italianos nacidos en países como EE.UU., Canadá, Argentina, Brasil o la Venezuela natal de Monasterios eran considerados como personas que habían perdido la ciudadanía italiana si sus padres se naturalizaban en el nuevo país.

Aplicada por primera vez por unos pocos jueces en 2019, esa interpretación fue avalada por una sala inferior del Tribunal Supremo en 2023, lo que llevó a jueces regionales de todo el país, encargados de resolver los casos de ciudadanía, a aplicarla a quienes solicitaban el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Una circular enviada por el Gobierno a los consulados en octubre de 2024 terminó por sellar su destino.

Esos fallos acabaron con las aspiraciones de miles de descendientes de italianos que esperaban obtener la ciudadanía, alterando sus proyectos de vida y separando a sus familias.

Monasterios fue uno de ellos.

Su abuela, Rina Laveder, emigró siendo niña desde los montañosos Dolomitas, en la región del Véneto, a Venezuela. Allí se casó con un venezolano y se naturalizó en 1956.

Su padre, también llamado Gustavo y quien también figuraba en la demanda, nació en 1944, cuando su madre todavía era ciudadana italiana. Dos años después nació el hermano de Gustavo, Pedro.

Mientras el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, impulsor de las reformas de 2025, ha hablado con dureza de los “falsos italianos” de la diáspora, Monasterios nació en 1979 en una familia que, según él, siempre se sintió italiana.

“Crecimos escuchando el idioma y mi abuela nos leía con frecuencia las cartas y nos mostraba las postales que llegaban desde Italia”, cuenta.

“Ella nunca perdió su identidad italiana; era como si siguiera viviendo allí. Ser italiana era el mensaje principal que nos transmitía. En Venezuela, una parte de tu ADN es italiana”.

En 2001, tras la muerte de Rina, la familia viajó a Italia para visitar a sus parientes. En 2005, Monasterios cursó una maestría en Milán “para acercarme a Italia y entender mejor de dónde venía mi abuela”, explica. No fue el único. Su hermana terminó casándose con un italiano y, en 2016, sus primos decidieron obtener la ciudadanía italiana.

El camino hacia un pasaporte italiano suele ser mucho más difícil para quienes descienden de mujeres que para quienes descienden de hombres. Hasta 1948, las mujeres no podían transmitir la ciudadanía a sus hijos, por lo que Gustavo y Pedro Monasterios nacieron venezolanos, pese a que su madre era italiana.

“Es, simple y llanamente, una discriminación contra las mujeres”, afirma Monasterios.

En 2009, el Tribunal Supremo anuló retroactivamente esa discriminación por razones de género. Quienes cuentan con los recursos para presentar una demanda —que, en esencia, consiste en demandar al Estado italiano por discriminar a sus antepasadas— tienen muchas posibilidades de ganar, aunque el proceso judicial suele ser largo y costoso.

Tras el éxito de sus primos, Monasterios, junto con sus padres y su hermano, presentó una demanda en 2018. Cuando el caso llegó a los tribunales, en 2021, ya había aparecido la “cuestión del menor”. La demanda de la familia fue rechazada, pese a pertenecer a la primera y segunda generación de descendientes y a que Pedro Monasterios y sus hijos habían sido reconocidos como ciudadanos apenas unos años antes. La misma familia —los hijos y nietos de Rina— había recibido decisiones distintas.

“Tenía todos los elementos para ser italiano, pero todavía me faltaba el último paso”, dice Monasterios, quien actualmente vive en Europa y trabaja como oficial de proyectos para una importante organización internacional.

“Ver a una familia dividida por un tecnicismo, cuando compartimos el mismo linaje y la misma historia, fue muy difícil de aceptar.

“Se trata de igualdad. Todos deberían tener los mismos derechos”.

La familia Monasterios no fue la única que quedó dividida por la “cuestión del menor”. Joseph Spinelle, un estadounidense de ascendencia italiana, lleva dos años separado de su familia después de que el cambio de criterio impidiera que sus familiares obtuvieran la ciudadanía, como sí ocurrió con él.

La familia ampliada —la madre, el hermano, la tía, la hermana y las sobrinas de Spinelle— planeaba obtener la ciudadanía y mudarse a Italia, de donde eran originarios sus bisabuelos.

Pero, con la familia repartida por distintos estados de EE.UU., conseguir citas en los consulados —donde las listas de espera pueden prolongarse durante años— resultó imposible.

Spinelle, de 54 años, y su esposa, Alisa, que vivían en Arkansas, descubrieron que era “prácticamente imposible” conseguir una cita en el consulado más cercano, en Houston. Sin embargo, sabían que los descendientes también podían mudarse a Italia y completar allí el trámite.

“Mi esposa dijo: ‘¿Y si simplemente nos mudamos a Italia?’. Así que pensamos: ‘Bueno, cambiemos por completo nuestras vidas y vámonos’”.

Después de cinco años intentando conseguir una cita consular, se mudaron a principios de 2024. En junio, Spinelle fue reconocido como ciudadano italiano, con efecto retroactivo a su nacimiento. Tras vender todas sus pertenencias en Arkansas, compraron una casa en Lecce, en la región sureña de Puglia, y esperaron la llegada del resto de la familia.

Cuatro meses después entró en vigor la “cuestión del menor”, que bloqueó el camino de sus familiares hacia la ciudadanía. Su hermana incluso había conseguido una cita en un consulado para registrar su ciudadanía, pero, al no existir un período de gracia, la cita quedó sin efecto. El plan de toda la familia de vivir en Italia se vino abajo. Incluso la madre de Spinelle —cuyos abuelos habían emigrado de Italia a EE.UU.— quedó excluida. En una situación casi kafkiana, aunque durante el proceso de Spinelle había sido reconocida como ciudadana italiana latente, ahora se consideraba que nunca había sido italiana.

Antes de que la Corte di Cassazione emitiera su fallo, Spinelle ya se estaba resignando a vivir separado de su familia de manera permanente.

Su madre y su hermano estaban en proceso de comprar una casa en Abruzzo para vivir cerca de él, mientras que una de sus sobrinas planeaba solicitar ingreso para estudiar en Italia.

Pero, al quedar bloqueados por la ley, su madre y su hermano terminaron mudándose a Carolina del Sur.

“En lugar de mudarse a la región vecina, desde donde podría tomar un tren para visitarlos siempre que quisiera, ahora tengo que gastar unos US$ 10.000 cada vez que quiero verlos”, dijo.

“Es terrible. Mi madre tiene 80 años, así que pedirle que vuelva a mudarse varias veces ni siquiera es una opción.

“A medida que envejezca, ¿qué voy a hacer? La familia quedó separada para siempre. Las consecuencias para las personas son enormes. Me pone muy triste, y eso que yo soy uno de los afortunados.

“No puedo volver a mudarme. Gasté hasta el último dólar que tenía en la casa de aquí. No solo estaba comprando una propiedad; estaba diciendo: ‘Aquí es donde pienso vivir hasta el día en que muera’. No sé cómo asumir emocionalmente la imposibilidad de volver a estar con mi familia durante el resto de mi vida”.

Tras la decisión que anuló la “cuestión del menor”, Spinelle estaba eufórico. Sin embargo, todavía no sabe si su familia podrá reunirse. La ley de marzo de 2025 estableció un límite de dos generaciones, lo que dejó por fuera a sus hermanos. En mayo de 2025, la norma se endureció aún más al exigir que el antepasado italiano hubiera muerto siendo exclusivamente ciudadano italiano, lo que, en la práctica, prohibió la doble ciudadanía para la diáspora.

“Por ahora siguen bloqueados, pero creo que, si la ley fuera revocada, probablemente se mudarían aquí. Mi mamá sueña con tener una casita en Abruzzo”, dijo.

Cheryl Ossola es otra estadounidense de ascendencia italiana que permanece en un limbo. Sus cuatro abuelos nacieron y crecieron en Italia. En 2018, cuando tenía 62 años y trabajaba como editora de revistas, se mudó a Perugia, en la región de Umbría, con una visa temporal, al mismo tiempo que presentó una demanda para obtener la ciudadanía italiana.

“Pensé que tendría una visa durante un año y que luego sería reconocida como ciudadana italiana. No fue así”, dice desde Perugia, donde todavía figura como ciudadana estadounidense con visa de residencia.

Su abuela materna emigró siendo niña desde la región sureña de Campania y se casó con un hombre originario del Lacio en Syracuse, Nueva York. La abuela se naturalizó estadounidense cuando la madre de Ossola tenía 19 años, una edad que entonces aún estaba por debajo de la mayoría de edad en EE.UU. Eso significó que el caso quedó afectado por la “cuestión del menor”: de repente, se consideró que su madre, ya fallecida, había perdido la ciudadanía italiana. Su caso fue analizado en 2019.

“El juez rechazó nuestra demanda por la ‘cuestión del menor’, que, por supuesto, nunca había sido un problema hasta que de repente lo fue”, dice con resignación.

Como residente en Italia, Ossola tenía otra vía para obtener el pasaporte italiano. Quienes tienen abuelos italianos pueden acceder a un proceso acelerado de naturalización de dos años. Podría haber iniciado ese trámite en 2020.

Pero tenía claro que no quería naturalizarse; quería ejercer lo que consideraba un derecho de sangre. También quería poder transmitir la ciudadanía a sus dos hijos, que esperaban mudarse a Italia más adelante.

Así que siguió luchando.

“Siempre me he sentido profundamente identificada con mis raíces italianas; por eso vivo en Italia”, afirma.

“Cuando era niña decía: ‘Algún día viviré en Italia’. Y sí, podría seguir aquí con mi visa de larga duración, pero quiero votar en mi comunidad y ser un miembro pleno de la sociedad. Para mí, la ciudadanía por iure sanguinis [por descendencia] es el verdadero reconocimiento del linaje. Lo tengo y quiero que se reconozca. Así que no vamos a rendirnos; esto es demasiado importante”.

Ossola, que ahora tiene 70 años, apeló el rechazo de su demanda de 2019 y perdió esa esperada apelación en 2024. A través de su abogado, Marco Mellone —otro de los juristas que argumentó contra la “cuestión del menor” durante la audiencia de abril que terminó siendo exitosa y uno de los principales impulsores de las acciones contra la nueva legislación— presentó un recurso ante la Corte di Cassazione. Su caso estaba programado para octubre de 2026, pero quedó suspendido. Ossola cree que, tras el fallo de las Sezioni Unite, su expediente volverá al tribunal de apelaciones de Roma y que, ahora que la “cuestión del menor” fue eliminada, tanto ella como sus hijos deberían obtener la ciudadanía sin mayores obstáculos.

“La mayoría de nuestras familias emigró por necesidad”, dice.

“Viajaban de un lado a otro con enormes sacrificios para poder ver a sus familiares. La ciudadanía también es un reconocimiento a todo lo que nuestros antepasados atravesaron para darnos una vida mejor”.

Mientras personas como Ossola esperan pacientemente que se resuelvan sus casos, otras siguen la situación con atención.

El australiano Mitchell Bowden, de 36 años, sueña con obtener la ciudadanía como una forma de honrar a su abuela.

Su nonna, Marisa Carpenetti, nació en 1938 en Istria, una región que hoy forma parte de Croacia, pero que entonces estaba bajo control italiano. Tras la Segunda Guerra Mundial, el territorio pasó a manos de Yugoslavia. “Junto con miles de italianos de Istria, ella y sus padres caminaron de regreso a Italia, donde les dijeron: ‘No los queremos’”, cuenta Bowden. “En la práctica, eran refugiados”.

Después de que su padre muriera mientras la familia permanecía en un alojamiento temporal en Trieste, la nueva ciudad fronteriza de Italia, Marisa fue enviada a un orfanato mientras su madre trabajaba.

Con el tiempo, la familia emigró a Australia. “Se mudaron buscando el sueño australiano, una vida mejor y dejar de ser refugiados”, dice Bowden.

Su abuela se casó con otro italiano y tuvo hijos, pero se naturalizó australiana cuando la madre de Bowden tenía seis años, lo que dio origen a la “cuestión del menor”, ya que Australia aplicaba entonces el principio del ius soli.

Ahora Bowden, que trabaja en el gobierno local de Melbourne, quiere recuperar la ciudadanía de su abuela.

“Ella considera que Australia es su hogar, pero se siente una italiana que vive en Australia”, explica. Durante años, la familia creyó que todos sus documentos habían desaparecido. Sin embargo, el año pasado encontraron su partida de nacimiento con la ayuda de Daniele Sedda, un genealogista radicado en Milán.

“Nonna siempre decía: ‘Sé quién soy, pero doy por hecho que todos los documentos desaparecieron’”, cuenta Bowden. “Pero yo quiero que recupere su identidad. Cuando abrió el paquete y vio todos los documentos de su vida pasada, dijo: ‘No necesitaba esto, pero ahora que lo tengo me emociona’”.

“Es una parte muy importante de quienes somos”, afirma Bowden, quien recientemente visitó la tumba de su bisabuelo en Trieste. “Estoy estudiando italiano e intentando enseñárselo a mis hijos. Mi nonna está envejeciendo y cada vez retrocede más en el inglés para volver a su lengua materna, así que el italiano se está convirtiendo en una parte aún más importante de nuestras vidas con el paso de los años. Quiero que recupere su identidad y me encantaría que mis hijos tuvieran la posibilidad de trabajar y vivir allí”.

La “cuestión del menor” impedía que Marisa transmitiera la ciudadanía a su hija y a sus nietos. Cuando la familia supo de esa restricción, decidió poner en pausa sus planes para solicitar la ciudadanía.

“Nonna está más decepcionada por nosotros que por ella misma”, dijo Bowden antes de que se conociera el fallo. “Que esa posibilidad desapareciera para siempre habría sido devastador”.

Ahora, gracias a la perseverancia de Monasterios y de las dos familias estadounidenses que llevaron el caso ante la Corte di Cassazione, ese sueño sigue vivo.

El lunes pasado, Monasterios estaba en una reunión cuando vio una llamada perdida de su abogada, Monica Restanio. “Revisé el teléfono y encontré un mensaje de WhatsApp que decía: ‘Ganamos’. La alegría fue inmensa”, cuenta. Mientras hacía una videollamada con su familia para darles la noticia, Restanio fue a una iglesia a dar gracias. “Fue lo primero que sentí que debía hacer, con el corazón lleno de gratitud”, dice.

La victoria de ambos devolvió la esperanza a cientos de miles de personas de la diáspora que no podían asumir el tiempo ni el costo que implica llevar una demanda hasta el Tribunal Supremo. “Hubo momentos en los que pensé: ‘Ríndete’”, dice Monasterios.

“Llevamos diez años en esto. Ha significado muchísimo papeleo, una gran carga económica y la incertidumbre sobre lo que iba a pasar también afecta la salud mental. Llegué a preguntarme por qué debía seguir adelante si me estaba costando tanto.

“Pero nos dijimos que estábamos aquí para ganar la guerra, y que perder batallas forma parte de ganar la guerra”.

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